一般人喝酒，也許是一時興起或者是為了紓解壓力，又或者是商業上的應酬；但是酒後駕車，卻很容易肇事，嚴重時會造成終生遺憾。

根據美國 疾病防治中心的數據，每年約有8萬8000人的死亡原因與醉酒有關。18歲以上的成年人中，5.3%因爲飲酒帶來精神障礙症狀。僅僅在2018年，美國車禍 死亡事件當中，有29%是因為醉酒引起的。

美國法律嚴格要求醉酒的人不可以開車，以前一直是用一種攜帶方便的呼氣分析儀，來測量身體中酒精的濃度。而且在公路上被路警攔下來的駕駛人，都需要接受這種測試。可是現在可以用智能手機 ，只要下載一個應用程式，就可以準確地衡量出一個人身體內酒精量是否超值。

目前酒精中毒的客觀衡量標準是呼氣時酒精濃度不得超過0.08%，一旦達到這個水平，身體就會出現症狀，醉酒者的分析、思考和判斷能力失調，嚴重時還會影響中樞神經，在生理和心理造成異常反應。在試驗中，志願者在喝酒之前都帶有一個智能手機，沿著直線走10步，然後走回去。在接下來的七個小時之中，他們到實驗室去喝伏特加酒，然後重新沿著直線走10步，然後再走回去。結果這個手機上的傳感器可以正確的測量出每個參與者身體中的酒精濃度，判斷受測者有沒有飲酒過量，神奇的是，準確度幾乎高達100%。