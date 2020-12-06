自慰是指自行刺激性器官而獲得性快感，達到性高潮的行為。根據科學研究，自慰雖然有各種不同的形式，但卻不分男女與年紀，非常普遍的行為。

20世紀以後，醫學上的態度改變，已經能接受「這種行為可以帶來許多醫學和心理上的益處」的説法；而私下或與伴侶之間的自慰行為，也被認為是正常而健康的生活。

許多婦女心底存在一些疑惑，

•可以在月經期間自慰嗎？

在月經期間，是可以自慰，這樣做也沒有負面影響。

•經血是不是「很髒」？

其實除非一個人患有血源性疾病，否則經血沒有任何健康危險。

•自慰是否能緩解疼痛？

當一個人達到性高潮時，身體會釋放出內啡肽，這種激素可以緩解疼痛，特別是對月經期間腹部絞痛的人有很大的幫助。

•自慰能增強正面情緒？

若是一個人經常在經期時感到沮喪，那麼性高潮可能會有所幫助。因為性高潮時身體會放出影響人情緒的化學物如多巴胺和5-羥色胺。都會改善情緒。

•會影响睡眠嗎？

2019年發表的一項大型研究報告中顯示，性高潮可以改善一個人的睡眠質量。

結論：就身體健康而言，自慰是最安全的做愛方式。不但能自我刺激，也不會有意外懷孕或感染上性病的機會。