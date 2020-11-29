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1張圖／紐約州單日確診逾6000人 陽性率接近4%

白糖混尿 也可檢測懷孕

顏世蓮

月經一旦遲了，每個人都想知道：是否懷孕了。在沒有做準確的醫學測試之前，可以用古老的方法在家做初步認證。因為疫情關係，很多婦女不方便到診所，或者是到店裡購買試劑進行測試，於是有人採用古老的家庭秘方，而且在網上瘋傳。

事實上，在1963年有幾項研究報導，認為當時非常流行的古老測試方法就很有效。例如是用大麥和小麥種子，讓孕婦在種子上撒尿，如果幾天後比正常種子發芽快，就表示為陽性。

除此之外，還可以使用牙膏在家中進行認證檢測。這種做法非常簡單，只需要一個乾淨的大碗，兩湯勺白牙膏和早晨第一次小便的尿液，混在一起，若是牙膏變成藍色並起泡沫，就是懷孕了。

除此之外，漂白粉也可以以同樣的方法來測試，如果有氣泡出現，就是陽性反應。

還有還可利用廚房烹調用的白醋，將早晨第一次小便和白醋混合之後，若顏色出現變化，就是陽性。

另外，還可用肥皂做檢測，任何品牌或成分的肥皂，放入大碗中，如果在和尿液接觸之後，產生氣泡和泡沫，就是陽性反應。

目前網上最受關注的就是用普通的白糖來做懷孕檢驗。如果白糖與尿液混合之後，形成了塊狀，就是陽性反應；反之，若是糖溶解在尿液中，就是陰性反應。

只是很可惜，目前並沒有任何報導提及這些方法的準確度，是否有科學根據。

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