睪丸激素 男女不可或缺

男性荷爾蒙就是睾丸激素，雖然常常和男性聯繫起來，但這種激素在男性和女性身上都具有多種功能。一般來說，睪丸激素可調整性慾、增加骨質密度、影響脂肪的儲存和分解、肌肉 的形成、製造紅血球和生產精子等等。

在中老年睪丸激素分泌不足的話，對男性和女性都可能引起許多症狀。對男性來說，包括性欲降低、勃起功能障礙、面部鬚毛減少、肌肉萎縮、和全身疲勞等症狀。對女人來說，可能會引起睡眠困難、體重增加、月經周期不規律、陰道乾燥、全身疲勞的症狀。

第二次世界大戰過候，以退伍軍人為對象做的一項大規模研究，發現到了中年仍然保持有較高睾丸激素水平的人，大腦的組織比較健康，心態顯著地年輕也較穩定。在2004年，對40到80歲之間的男性進行的另一項研究，發現睾丸激素水平高的話，視覺、言語、記憶和認知能力也增加。另外一項長期追蹤19年的報告認為，若是睾丸激素水平低，可以預測日後患阿茲海默症 的風險增加。

平時若注重飲食和保健，可以補充睪丸激素，首先要服用足夠的維生素D，另外可以採用豆科植物葫蘆巴（Semen Trigonellae）種子，還有DHEA，都可以增進睾丸激素水平，改善睡眠的質量。中老年年平常注意減肥，可以幫助增加睾丸激素水平；若是嚴重缺乏，可以考慮服用睾丸激素來治療。