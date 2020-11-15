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想紓壓 虛擬自然環境

顏世蓮

根據心理學會研究，在一般電視上觀看大自然的景色，可以緩解無聊、沮喪和負面情緒。最近在期刊中又刊載研究結果，在虛擬現實與大自然互動可以帶來更大的積極情緒而且改善心理健康。

在這項實驗當中，志願者分為三組，分別觀看了4分鐘不同的視頻，一個是日常工作的視頻，第二個是美食的視頻，第三個是大自然環境視頻，然後分析在經歷虛擬環境之前和之後不同的感受。

這種虛擬環境，就是將現實世界三維空間建模成像，戴上配備心律檢測器、呼吸傳感器和追蹤系統組合而成的頭盔，再戴上特殊眼鏡，志願者就彷彿沉浸在超越人類感知的世界裡。通過情感傳遞和視覺傳遞的衝擊，產生新的情緒。

舉例來說，在高清電視上觀看珊瑚礁，伴有五顏六色的熱帶魚和一隻烏龜，通過虛擬頭盔和耳機觀看同一珊瑚礁，可從固定點提供360度視角，有如置身由電腦生成的場景中，四處移動，可以使用手持控制器與魚類和珊瑚礁互動。結果參與者在觀看之後，深深感覺到了自己和自然聯繫之間的存在感，也掃除了心中的陰霾。

目前由於新冠病毒隔離，世界各地的人只能面對有限的戶外環境，這種虛擬大自然環境，可以為人們提供一種便捷的方式，特別是那些在養老院、復健醫院和一般的住院病人，可重新感受大自然的活力而讓人精神振奮，從中受益。

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