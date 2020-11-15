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高尿酸 易致多種疾病

顏世蓮

尿酸是當人體吸收食物養分，經過新陳代謝之後所產生的廢物，由腎臟將這些廢物從血液中過濾出來，通過尿排出體外。但是，有時候尿酸也會在血液中積聚，過多的尿酸會在關節和組織中形成晶體，就會引起炎症和疼痛。一般除了遺傳，還有環境因子會造成高尿酸血症。舉例來說，像患有代謝綜合症的人、飲酒過多、食物中含有高嘌呤成分，以及過度使用利尿劑等。

最近許多臨床研究表明，血液中尿酸含量高與心血管疾病、內分泌、高血壓和慢性腎臟病有密切關係；普通一般人常說的痛風，只是高尿酸所造成危害的「冰山一角」。

仔細來說，若是血液中的尿酸含量每增加60 umol/L，新生的糖尿病風險增加17%，高血壓的風險增加81%，冠心病總體發生率增加9%，冠心病死亡風險增加16%。而且女性患者尤甚，高尿酸血症患者的腦溢血發生風險增加22%，腦溢血死亡風險增加33%。

若是體檢時發現尿酸成分高，那麼可能表示腎臟有疾病。因為腎臟一般會過濾身體中的廢物包括尿酸，若是腎臟有病，就會損害腎盂的功能，於是尿酸非但未能排出，反而積存在血液中。

最常見到與高尿酸水平有關的毛病就是痛風，患者感覺關節疼痛或腫脹，感覺關節部分發熱，關節周圍皮膚發亮，有時甚至變色等等。患者尿夜混濁，聞起來不尋常或含血味，有惡心或嘔吐的味道。

高血壓 糖尿病 心血管疾病

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