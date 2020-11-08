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想要長壽 要多睡好覺！

顏世蓮

許多專家認為，改善身體健康的基本方法是健康的飲食、適量的運動和充分的睡眠。根據2017年諾貝爾醫學獎的論文，在這三者之中，睡眠最重要。許多的流行病學研究表明，睡覺時間越短，壽命就越短；因此要想保持健康而且長壽就要多睡好覺。

事實上，許多的疾病都與睡眠不足有關，最普通的就是心血管疾病、肥胖症、糖尿病、抑鬱症、焦慮症、老年失智症和癌症等等。

若是睡眠時間少於7小時，免疫系統和認知能力都開始受到影響；若是20個小時不睡覺，就會出現醉酒一樣的反應。車禍的風險與睡眠缺少的時間成正比；而中風的發生率卻與睡眠時間增加的程度成正比。

人在睡眠時，身體器官也藉機休息和修復，例如人在睡眠的時候心率會大幅下降下降，比清醒的時候每分鐘少10到30次。換句話說，睡眠可以說是心臟的休息時間。

在入睡之後，腸胃的蠕動減慢，胃黏膜上皮細胞的壽命很短，每兩三天就要新生一次，而這個在複製修復過程也是在夜間睡眠時進行的。

全身的肌肉在睡眠的時候才會處於鬆弛狀態，同時分泌生長激素來恢復和重建身體的組織促進肌肉復生。

大腦是高度而且精細的腦細胞活動，過程中產生大量的代謝廢物，必須需要腦髓液來將它們清除。只有在睡眠的時候，腦細胞變小，留出空隙來讓腦髓液流動帶走這些廢物。

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