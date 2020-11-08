新冠病毒 毒性未減弱

新冠病毒的病例一直上升，但是死亡率卻相對的較低；這意味著這種病毒的毒性降低了嗎？

事實上由於科技的發展，城市或郊區的人可以更容易地進行檢測，因而增加了病例的數字。同一時間對病毒了解越多，也得到更好的治療，所以降低了死亡率。

新冠病毒不就是一種嚴重的流感嗎？

許多人說新冠病毒像一場嚴重的流感一樣；這是非常不準確的。截至10月下旬，美國有870萬病例，死亡人數超過22萬6000人。過去八個月內，全世界死亡人數超過116萬人。試問，有哪種病能夠讓人稍微接觸一下，就病倒，送進醫院立刻就要上呼吸機的？過去的伊波拉病毒、豬流感或者是禽流感再肆虐，也無法像新冠病毒一樣使全世界陷入停滯狀態。

新冠病毒真的是由5G引起或加劇的嗎？

5G是寬帶蜂窩網路的第五代技術標準，是一種數字化的無線電波，所以可增快數據的傳輸和擁有巨大的容量。目前並沒有任何的證據認為無線電波或高頻率，和病毒的傳播之間存有任何因果關係。

我們已經接近了社群免疫程度了嗎？

社群免疫是指人口中有70%經由接種疫苗或者是自然感染而獲得了免疫力。可惜的是，目前對新冠病毒感染和康復是否會導致保護性的長期免疫力，還沒有任何的明確證據；而且感染過新冠病毒者，還出現第二次再感染的病例。