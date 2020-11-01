水療分娩 可以緩解陣痛

水療（hydrotherapy）源自古希臘，直到19世紀，德國水療之父Sebastian Kneipp等人發表水療的功效之後，才做為正式醫療用途。水療方式很多，如浸浴、桑拿浴、水循環療法、淋浴、噴射浴、氣泡浴等；按其溫度可分高溫、低溫、平溫和冷水浴；又可在水中加入藥物變成碳酸浴、松脂浴、鹽水浴和澱粉浴等。

水療的好處很多，例如：

減輕痛苦：溫熱的水可以放鬆肌肉，增加血液循環，減輕局部的神經性疼痛。

改善心理健康：疾病防治中心指出，水上運動可以改善心理健康，例如患有纖維肌痛的人可能會發現水上運動療法可以減輕焦慮和環境抑鬱。

減輕關節炎症狀：特別是某些類型關節炎的人可以從水療中獲取許多利益。最近一項研究發現，在進行了八周的水上運動之後，膝蓋骨關節炎患者的疼痛和吸管功能指標都大為改善。另外一項研究也發現，使用口服藥並同時進行中等強度水上運動的類風濕關節炎患者，在行動上面也自由了許多。

鬆弛作用：許多人都發現水療有助於身心放鬆，解除肌肉緊張。

促進損傷回復：運動員時常受傷，在經過各種形式的水療，特別是冷熱水交替使用，的確縮短對肌肉痠痛的恢復時間。

懷孕和水療：在懷孕期間甚至於分娩時若是選擇水療，可以減輕疼痛促進肌肉放鬆緩解陣痛。