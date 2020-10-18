多重人格分裂障礙症 很危險？

根據美國心理學者匯報的資料，全美多重人格分裂障礙症患者約占人口的1.5%，大約有220萬人。

多重人格即指具有超過一個人格存在（若只有兩個則稱為「雙重人格」），就有如「在一個身體裡住著好幾個靈魂」一般。患者一個身體有著多重人格，這些人格互不相通，都有自己獨特的性格、年齡、記憶、名字、詞彙用語；工作能力、思想和行為也都各異。

新的性格會以不同的方式表現，例如，在出生的時候身體為男性的患者，可能身體中具有一個女性的替代身分；而且可能會經歷一些女性特別的生理反應和性別特徵。

一般來說，這些人通常是因為心理反應，在兒童時期受到了無法面對的創傷，像是身體的暴力虐待、性虐待、心理精神虐待等等，到了青少年時期發病率增加。事實上這種毛病與精神分裂症和雙性精神病的發生率差不多。

患者在面對某種壓力或者是曾經經歷過的觸發因子的時候，無法面對，就會在人格之間轉變，來躲避危險。這些不同的人格，可能會使用與平常不同的詞彙和語氣來交談，連手勢和表情反應也會不同；有時明顯的生活習慣也大為不同，例如突然脾氣暴躁或者是開始抽菸等等。

多重人格障礙症目前並沒有特效藥。但是，許多人可以通過定期的心理治療來減輕症狀，學習應對創傷後的漸進心理精神復原。