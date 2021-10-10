我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

抗日名將張靈甫將軍遺孀 王玉齡女士94歲過世

蔡英文雙十演說 提「4堅持」阻止現狀被片面改變

城市傳真／奧斯卡博物館 回味經典電影

／舟境
9月30日開幕的洛杉磯奧斯卡電影博物館。(Getty Images)
9月30日開幕的洛杉磯奧斯卡電影博物館。(Getty Images)

身為世界電影之都、好萊塢所在地的洛杉磯，終於在今年9月30日迎來了第一座電影博物館——奧斯卡電影博物館（Academy Museum of Motion Pictures）。

奧斯卡電影博物館由知名建築師Renzo Piano所設計。(Getty Imag...
奧斯卡電影博物館由知名建築師Renzo Piano所設計。(Getty Images)

這座博物館由奧斯卡頒獎單位影藝學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）管理，並由迪士尼（Disney）、華納（Warner）、網飛（Netflix）等企業斥資3.9億美元，邀請到義大利知名建築師、普立茲克建築獎得主倫佐．皮亞諾（Renzo Piano）操刀。其間雖歷經數十年延宕，但啟用後將成為北美最大的電影博物館。

9月30日開幕的洛杉磯奧斯卡電影博物館。(取材自Academy Museum F...
9月30日開幕的洛杉磯奧斯卡電影博物館。(取材自Academy Museum Foundation官網)

皮亞諾將一棟1930年代的公寓建築重新翻修，七層樓的建築分為展覽、教育、活動、餐廳、賣店等空間，另外還擁有一千個座位的格芬劇院(David Geffen Theater)及288個座位的Ted Mann劇院，全年輪流播放各類電影。

奧斯卡電影博物館由知名建築師Renzo Piano所設計。(取材自Academy...
奧斯卡電影博物館由知名建築師Renzo Piano所設計。(取材自Academy Museum Foundation官網)

格芬劇院坐落於一棟未來感十足的球型大樓，皮亞諾曾開玩笑說：「別把這裡稱為死星（Death Star，星際大戰系列電影中的虛構太空要塞），叫它齊柏林飛船（Zeppelin）吧，會帶你到不同世界的齊柏林飛船。」

奧斯卡電影博物館館內的展出。(Getty Images)
奧斯卡電影博物館館內的展出。(Getty Images)

身為博物館理事會成員的影星湯姆漢克斯表示：「洛杉磯有這座電影博物館太重要了…其他城市也有電影博物館，洛杉磯終於有電影博物館，也是時候該有了。」他還說，這座博物館將會成為這類場所的帕德嫩神廟（Parthenon）。

展品包括知名電影中的道具、服裝與模型。(取材自Academy Museum Fo...
展品包括知名電影中的道具、服裝與模型。(取材自Academy Museum Foundation官網)

有機會到奧斯卡電影博物館，不妨找找以下一些知名電影中令人難忘的道具或模型，重新回味經典片段：

●「E.T.」電影裡實際大小的E.T.：這尊E.T.是當年史蒂芬史匹柏拍片時所製作的三座模型之一。被鎖在玻璃櫃中的E.T.，應該不會有人要打破玻璃，把它放到自行車籃子內載走。

●「綠野仙蹤 (The Wizard of Oz)」裡桃樂絲穿的紅鞋：或許有人曾在史密斯學會看過這雙鞋，但館方相信在當年製作的無數雙紅鞋中，這是電影1939年殺青前所使用的最後一雙，它讓女主角在踩踏時可以發出聲響。

格芬劇院坐落於未來感十足的球型大樓。(取材自Academy Museum Fou...
格芬劇院坐落於未來感十足的球型大樓。(取材自Academy Museum Foundation官網)

●「大白鯊(Jaws)」電影中的原始鯊魚模型：這隻25英尺長、玻璃纖維打造的模型。1975年陳列於好萊塢環球影城，後來被棄置廢物場數十年，如今經過整修，體型延長為30英尺，高懸在電影博物館三樓。 

●「仲夏夜驚魂(Midsommar)」中，May Queen加冕的禮服：這件從頭到腳綴滿1萬朵絲質花朵的禮服，就算沒看過這部2019年出品的電影也值得觀賞，更何況這件收藏是館方去年才在拍賣會上以6萬5000美元標下的。

不同風貌的洛杉磯奧斯卡電影博物館。(Getty Images)
不同風貌的洛杉磯奧斯卡電影博物館。(Getty Images)
奧斯卡電影博物館頂樓的玻璃穹頂。(取材自Academy Museum Found...
奧斯卡電影博物館頂樓的玻璃穹頂。(取材自Academy Museum Foundation官網)
奧斯卡電影博物館將成為全球影迷的朝聖之地。(取材自Academy Museum ...
奧斯卡電影博物館將成為全球影迷的朝聖之地。(取材自Academy Museum Foundation官網)
不同風貌的洛杉磯奧斯卡電影博物館。(Getty Images)
不同風貌的洛杉磯奧斯卡電影博物館。(Getty Images)

電影 博物館 奧斯卡

上一則

爭議不斷… 耶魯大學官宣：文蘭島地圖 贗品

下一則

華盛頓州原住民又可捕鯨？保護部落文化惹非議

延伸閱讀

黑寡婦不告了「和解迪士尼」繼續合作 條件不公開

黑寡婦不告了「和解迪士尼」繼續合作 條件不公開
龐德女郎紅毯互補比「胸」狠 凱特王妃回收古早耳環

龐德女郎紅毯互補比「胸」狠 凱特王妃回收古早耳環
萬聖節來「驚聲尖叫」北加拍攝場景過一晚 體驗夜驚魂

萬聖節來「驚聲尖叫」北加拍攝場景過一晚 體驗夜驚魂
和李康生咬鼻子 柯震東這一句話形容口感

和李康生咬鼻子 柯震東這一句話形容口感

熱門新聞

上海浦東國際機場海關人員，引導入境航班的旅客進行登記檢查。（新華社）

留學生檢測：美國人這麼溫柔？ 華人返鄉戳鼻：像撒了辣椒麵

2021-10-04 09:15
外國旅客入境美國後，自行離開，自我隔離。(Getty Images)

「我們不是瘟神」 拿不到簽證和綠碼 在美華人望斷返鄉路

2021-10-03 18:41
如果引進外國疫苗，中國就能加快疫苗覆蓋。(美聯社)

返鄉客隔離21~42天 就能清零嗎？誰敢做第一個吃螃蟹的人？

2021-10-05 08:30
成熟的桑葚，散發出香甜的迷人氣味。（圖片皆為作者提供）

恬園蜜語 又見桑葚紅　

2021-10-03 02:00
學者認為，唐人街的發展要靠華人新移民。(Getty Images)

唐人街最大問題 是華人居民流失

2021-09-26 02:04
唐人街是華人聚集的地方。(Getty Images)

新冠疫情期間 唐人街餐飲、旅遊業重傷

2021-09-26 02:05

超人氣

更多 >
中印邊境再生新事端 解放軍成功反制印軍

中印邊境再生新事端 解放軍成功反制印軍
美潛艦究竟在南海撞到什麼？中網熱議：中國漁民立功了

美潛艦究竟在南海撞到什麼？中網熱議：中國漁民立功了
哈利、梅根已是假面夫妻？被曝人前燦笑私下無話可說

哈利、梅根已是假面夫妻？被曝人前燦笑私下無話可說
美核潛艦撞擊受損 專家：南海水下環境艱險

美核潛艦撞擊受損 專家：南海水下環境艱險
廣西女閃婚生子 「老公離奇失蹤」連婆婆都是演員

廣西女閃婚生子 「老公離奇失蹤」連婆婆都是演員