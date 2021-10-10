城市傳真／奧斯卡博物館 回味經典電影

9月30日開幕的洛杉磯奧斯卡電影博物館。(Getty Images)

身為世界電影 之都、好萊塢所在地的洛杉磯，終於在今年9月30日迎來了第一座電影博物館 ——奧斯卡 電影博物館（Academy Museum of Motion Pictures）。

奧斯卡電影博物館由知名建築師Renzo Piano所設計。(Getty Images)

這座博物館由奧斯卡頒獎單位影藝學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）管理，並由迪士尼（Disney）、華納（Warner）、網飛（Netflix）等企業斥資3.9億美元，邀請到義大利知名建築師、普立茲克建築獎得主倫佐．皮亞諾（Renzo Piano）操刀。其間雖歷經數十年延宕，但啟用後將成為北美最大的電影博物館。

9月30日開幕的洛杉磯奧斯卡電影博物館。(取材自Academy Museum Foundation官網)

皮亞諾將一棟1930年代的公寓建築重新翻修，七層樓的建築分為展覽、教育、活動、餐廳、賣店等空間，另外還擁有一千個座位的格芬劇院(David Geffen Theater)及288個座位的Ted Mann劇院，全年輪流播放各類電影。

奧斯卡電影博物館由知名建築師Renzo Piano所設計。(取材自Academy Museum Foundation官網)

格芬劇院坐落於一棟未來感十足的球型大樓，皮亞諾曾開玩笑說：「別把這裡稱為死星（Death Star，星際大戰系列電影中的虛構太空要塞），叫它齊柏林飛船（Zeppelin）吧，會帶你到不同世界的齊柏林飛船。」

奧斯卡電影博物館館內的展出。(Getty Images)

身為博物館理事會成員的影星湯姆漢克斯表示：「洛杉磯有這座電影博物館太重要了…其他城市也有電影博物館，洛杉磯終於有電影博物館，也是時候該有了。」他還說，這座博物館將會成為這類場所的帕德嫩神廟（Parthenon）。

展品包括知名電影中的道具、服裝與模型。(取材自Academy Museum Foundation官網)

有機會到奧斯卡電影博物館，不妨找找以下一些知名電影中令人難忘的道具或模型，重新回味經典片段：

●「E.T.」電影裡實際大小的E.T.：這尊E.T.是當年史蒂芬史匹柏拍片時所製作的三座模型之一。被鎖在玻璃櫃中的E.T.，應該不會有人要打破玻璃，把它放到自行車籃子內載走。

●「綠野仙蹤 (The Wizard of Oz)」裡桃樂絲穿的紅鞋：或許有人曾在史密斯學會看過這雙鞋，但館方相信在當年製作的無數雙紅鞋中，這是電影1939年殺青前所使用的最後一雙，它讓女主角在踩踏時可以發出聲響。

格芬劇院坐落於未來感十足的球型大樓。(取材自Academy Museum Foundation官網)

●「大白鯊(Jaws)」電影中的原始鯊魚模型：這隻25英尺長、玻璃纖維打造的模型。1975年陳列於好萊塢環球影城，後來被棄置廢物場數十年，如今經過整修，體型延長為30英尺，高懸在電影博物館三樓。

●「仲夏夜驚魂(Midsommar)」中，May Queen加冕的禮服：這件從頭到腳綴滿1萬朵絲質花朵的禮服，就算沒看過這部2019年出品的電影也值得觀賞，更何況這件收藏是館方去年才在拍賣會上以6萬5000美元標下的。