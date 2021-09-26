城市傳真／大河巨石 美景不期而遇

有水有石，遊客可傾聽大自然的聲音。

暑假與友人開了三小時車前往位於賓州 西南部的落水別墅(Fallingwater)，是建築師法蘭克·洛伊·萊特(Frank Lloyd Wright)於1934年所設計的別墅。那是建築物與大自然和諧共處的典範，是集空間、材料、技術、美學於一處的朝聖地。途中，我們還有不期而遇的驚喜。

漫漫旅途，經過小鎮俄亥俄派爾(Ohiopyle)，當地並不出名，卻令人眼前一亮，駛過時會不自覺地慢下來，想將她盡情地看個夠：青山綠水地空曠，鐵橋巨石景殊勝。

小鎮旁是俄亥俄派爾州立公園 ，距離落水別墅僅4哩。園內停車場不小，卻都停滿了汽車、旅遊車、摩托車。疫情之下，大夥有志一同，齊走向空曠的郊外景點。

公園內的第一亮點就是那寬廣清澈的雅格給妮河(Youghiogheny River)，此河在小鎮繞了兩個大轉，先是向著西北方向行進，之後以逆時鐘的方式緩緩轉向，轉至近東南向後，再以順時鐘的姿態漫步扭轉，轉至東北向離開小鎮。長河將小鎮水切成兩個半島，像是特別眷顧般，留戀著，彎繞著，纏綿著，要盡最大的努力待在此小鎮，為此地妝綴著豐富的自然景觀，帶來多元多種的生態環境。

河道寬廣，涉水而過，暑氣盡消。

我們沿著河畔逆流而行，向著那不遠處的鐵橋邁進。河面廣闊，河水清澈透明，河內、河岸巨石無數，平坦的大石頭，是天然的親水台階，邀請遊客親河近水。各區段的河水深淺不一，狀況各異，或激流或緩泛；某些區安全無慮，有人與狗在嬉戲、泡水或游泳；某些區湍急水深，標示高立禁止涉水；某些段有高低落差，形成寬敞的瀑布帶，瀑布打出滾滾白花，瀑布下游不遠處，有不少皮划艇和獨木舟在泛游、在挑戰；某些區起伏跌宕，可也擋不住垂釣者，奇岩上激湍中釣者一派悠哉閑適。河對岸是另一半島，也有不少遊人，或慵懶在水中的巨石上，或健行在森林裡的步道 上。

公園內可以泛舟。

我們走上古樸厚實的鐵橋，橫跨廣濶的河川，橋上俯瞰河面，極目遠眺，令人身心舒暢。對岸是蕨崖半島(Ferncliff Peninsula)，是一渾然天成的自然生態區，1973年被內政部國家公園管理局指定為自然地標(Registerred Natural Landmark)，半島上闢有不少健行步道。我卻獨愛河中的巨堆岩塊，中流砥柱，歲月悠悠，它們抵得住流滾淘沙。由蕨崖半島處可直接連繫上那群岩堆，錯落在河中的岩群石島，或多或少，或高或低，是大自然的裝置藝術，裝置著河濱、河岸、河牀、河道，也分割出河中的內灣、湖泊、峽谷、倒映。我在巨岩間雀躍攀爬，水聲潺潺不絕，人語在耳邊頻起，我卻聽見溪流岩石的奇美靜好。

公園內石頭落差，流水錯落有致。(圖片皆為作者提供)

俄亥俄派爾州立公園位於賓州，面積近2萬英畝，雅格給妮河彎彎曲曲穿園而過，在園內駐流逾14哩，河內河岸岩塊無數，共形成六個瀑布，Ohiopyle源自美洲印第安文化，意思是「它變得非常白」，指的就是瀑布打出的泡沫水花；Youghiogheny是「反向流動的溪流」之意。此公園得天獨厚，令人讚嘆：大自然是最好的建築師，卻也厚此薄彼。

我們在這不期而遇的公園暢遊，與石為伍，伴水而歌，驚喜連連。