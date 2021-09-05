人物╱余思余念 悼余先生英時​

余英時、陳淑平伉儷2017年送給作者的合影。

不敢相信、不忍相信、其實是不願相信余先生英時遠行了！相信他走的安穩，在睡夢中行遠。相信現在余先生睡在那，父母在那，家在那，中國 在那！更相信那個自由民主的歸宿地原本是他畢生追尋的夢鄉！

余英時先生肖像畫。

8月5日清晨獲得消息如五雷轟頂，強制自己定下神從瑞典 給Monica(余太太陳淑平)打電話，幾次都無人接聽，相信言語此時完全失去了作用也毫無意義，只能託我的表弟妹利平從紐約送上一盆花聊表心心念念！想到五年前，我的貼心朋友高友工去世，他們從普林斯頓送了一盆紫色的薰衣草和一雙可以加熱的保暖襪給我，花店卡片上居然署名：友工送！看到這盆花，我立刻給體貼入微、充滿人性關懷的伉儷打電話致謝：「謝謝天上送來的花，天使送來的溫暖襪！」

因一本書一齣劇結緣

我和余氏伉儷相識整30年了。1991年台灣「時報文化出版社」出版了我的第一本書《往時 往事 往思》，搞舞蹈的人初次「舞文」戰戰兢兢，書出版了還是不敢「拿出手」，在友工授意下，我鼓足勇氣給在普林斯頓大學任教、著書立說不休不懈的余英時教授伉儷送去。余先生與友工在普林斯頓同事，哈佛大學同學，都師從楊聯陞教授，私交甚篤。

記得我送書時，還邀請了淑平下周來紐約看大都會歌劇院《杜蘭朵》，我任此劇編舞可以拿免費票。要看戲的當天中午，接到余先生電話：「淑平不舒服，今天不能來了，抱歉，她要我打電話跟你講一聲。」「怎麼病啦？」經我問，余先生才笑著道出淑平不舒服的緣由，原來是被我的書「害慘」，好幾晚連著看書她沒有睡覺，搞得她暈暈乎乎。我只好喊罪過！

從此我和他們伉儷結緣，我既無膽更無識，不自量力地去介紹余先生的學術天地，只是高山仰止地讀過他的一些著作，聽他深入淺出談天論地。這裡只能平實記下我印象較深的幾件往事，表達余思余念。

創普大中國學社養士

由於余先生一貫對文化、社會有關懷有擔當的寬厚胸襟和情懷，雖然他是一位純粹的學者，但一貫以天下為己任，一直強調人要有精神追求，一定要建立價值體系思想觀。他在訪談中經常談良知的問題：知識人有沒有尊嚴，就是你自己對於自己良知是不是肯負責任！

良知的驅使，使他義無反顧地幫助了一批八九年流亡的知識人度過最艱難、徬徨的歲月，余先生找普林斯頓大學校董，中國傳統書畫收藏家約翰．艾略(John Elliott)，談「有家歸不得」的民族悲劇，談時憂心忡忡、情不自禁當場淚下。約翰告訴我，他被震動，平時他對余先生的學問、人格敬仰且推崇，在這樣的情境下，約翰義不容辭地慨捐100萬美元，助余先生「養士」——創立「普林斯頓中國學社」，成立了另類的學術研究中心。

我和學社有些人相知，他們中國情結濃厚根扎得深，根越深越經不起移植。余先生無異的，是這批流亡者在艱難、徬徨歲月的支柱、榜樣，以身作則讓他們真正感悟到什麽是傳統中國文人的溫良恭儉讓，是他們的典範和精神導師。

1992年，瑞典斯德哥爾摩大學東方語言學院中文系召開「國家、社會、個人」 國際學術研討會，與會人士合影，最前排右三為余英時，左二是高行健；最後排左二為劉再復，左三是李澤厚。

1992年，瑞典斯德哥爾摩大學東方語言學院中文系召開國際學術研討會「國家、社會、個人」，不世出的史學泰斗余先生英時和夫人應邀出席。我邀得余英時夫婦前來我家晚餐，目的可以讓劉再復單獨跟余先生談申請研究經費一事。余先生因憂心海外漢學研究式微，成為「蔣經國國際學術交流基金會」主要推手，這是一個面向國際的學術獎助機構，以「純學術」定位，且以「中華文化」作為研究核心，劉再復是知名流亡學者，完全符合申請條件。不料再復提出來要我邀請李澤厚也來參加。

余氏伉儷先到我家，我坦誠相吿：雖然我和比雷爾有心盡地主之誼，但今晚實在是有要事相求，請他們諒解我的「別有用心」。頗感意外的是，整個晚上李澤厚目不轉睛地對著余先生一人唱「獨角戲」，根本沒有給再復講話的機會，當主人的我和比雷爾更如隱形人。我曾是李澤厚忠實的讀者，但學問再好，哲理再深，既無品又無德不敢領教。余先生對人寬容又寬厚，給他們兩位創造了這段六年「學緣」：劉再復在科羅拉多大學東亞系(University of Colorado at Boulder)擔任客座教授，李澤厚則在科羅拉多學院(Colorado College)作研究，近水樓台他們合作了不少著作。

要筆下留情刪掉批評

多年後，這件事引出一個尾巴，2016年為慶祝《明報月刊》50周年，編輯知道我跟余氏伉儷相識，託付我給余先生做個專訪，我欣然接受，並將專訪〈中國必須回到文明的主流〉納入《回望》書中。後來，感到很有必要將我所認識的余氏伉儷寫篇《古道熱腸》，所謂由小見大，讓讀者可以感受到他們溫潤、溫暖發出來的人性光輝。

2016年10月，作者在余英時家採訪。(圖片皆為作者提供)

十多年來我出版了幾本書，有機會時會給余氏伉儷送去。他們為人正直熱情，興趣廣泛，我們在一起無拘無束閒談往事、個人經歷，回憶共同認識的朋友們，如果余先生有新書出版也會送我一冊，每次他們都會勉勵我要勤筆耕，有他們的鼓勵當然勵我志。寫完《古道熱腸》後，需請當事人先過目，意外地接到余先生電話，要我筆下留情，非要我把批評李澤厚的段落刪掉。我刪了又刪，幾次之後，余先生才勉為其難通過我的「浮光掠影」一筆帶過。當然有機會讓余先生三番兩次改我的拙文，也是一大榮幸。

那天我為《明月》採訪了余先生後，講到友工身體欠恙令人擔憂，第二天余先生給友工撥了電話，兩個人天南地北愉快地聊了半個多小時，三天後友工作古。余先生悲傷之餘又感到欣慰，告訴我因為他們之間平時不常聯絡，尤其是退休之後。那天，大概是心有靈犀一點通罷，長談暢談似乎是在向老朋友話別。想來他們二位都一樣不拘小節，為人體貼、謙虛、隨和，但人生態度卻南轅北轍——高友工一輩子獨善其身，大智若愚；而余先生英時一輩子任重道遠，若愚大智。

友工是在家中走的，我在第一時間得到噩耗後，立馬聯繫余氏伉儷，普林斯頓大學校長室教務處發通告：為友工降半旗三天，以示悼念。高友工紀念會於2017年春天在普大舉行，余氏伉儷參加了，還帶去了余先生早就寫就的輓聯「人奉高名非所取，天生清福不須脩。」好當面送給友工姊姊。事後還特別囑咐我：「等友工墓地修好時，不要忘了替我們獻上鮮花，燒掉複製的輓聯。」

余英時親書的輓聯。

三年後友工墓地就序，友工的忌日我備花去了紐約上州 Syracuse橡木墓園，這是他自選的長眠之地——母親身旁。那天淒風苦雨，要點燃火燒輓聯幾乎是不可能完成的任務，結果等到深夜，風靜雨停還是做到了。現在知道余先生已經入土為安，長眠在普林斯頓父母身旁，跟友工一樣，做到了具有文化含意，不同意義上的「落葉歸根」！自由的靈魂好好安息吧！

分工合作助題簽書名

去年席捲全球的新冠肺炎病毒噬掠大地，初期，瑞典不當的防疫政策，醫療設備的匱乏，導致極高的死亡率。兒子在一線當醫生，使我惶惶不可終日，只好集中精神、坐下來、靜下心、埋下頭，寫！

「爾雅出版社」答應我在2020年慶祝出版社成立45周年時出版《我歌我唱》，想到這次要麻煩余先生了，於是寫：

淑平大姐、余先生英時：

二位安好！

我是喝了點酒，壯了膽、鼓足了勇氣寫這封信給你們。

想懇請余先生給書名《我歌我唱》題字，但想想也許這個要求有點過份，余先生年事已高，要做的事如此之多⋯⋯

寄上書的目錄，余先生量力而行吧，千萬不要勉為其難，您的任何決定我都可以理解、接受。並請包涵我單刀直入的「魯莽」！

請保重，希望大家平平安安！

晚 江青

余家不用電郵，依靠郵局和傳真。我沒有傳真機，受疫情的影響，瑞典郵政幾乎癱瘓。想到香港《明報月刊》時常登載余先生大作，於是煩請編輯葉國威幫忙傳信。第二天就接到淑平電話：「我跑腿上郵局寄，英時動手寫，我們分工合作。」

「那妳可以幫余先生磨墨呀！」

「哦——妳知道我從來是個不伺候人的人⋯⋯」

我們在電話中聊了很久，也笑了很久。分工合作效果高——書名題簽很快完成，余先生怕誤事先傳真了題簽複印件，在旁手書：

爾雅 隱地先生 此件原稿已航寄，玆為傳真。二○二○，六，十一 余英時

正本準時空遞到爾雅，隱地寫信致謝，同時還贈書給余氏伉儷。前輩年事已高，為我的書如此費心盡力，能不心存感激？

余英時題簽的封面。 余英時題字。 余先生為題簽寫給爾雅的短訊。

很看重人情有求必應

中國傳統文化中的「人情」，余先生向來看得很重，雖然他在世界知識文化界德高望重，仍然帶著使命感地關懷文化、社會、時局，年輕學子去余家有如上廟堂，希望得到余先生指點。給我的印象他幾乎是有求必應，無論是流亡在外的知識人，或是來美國開會的兩岸三地學者前去拜訪，他家大門總是敞開著。

有次我向余先生建議：出本專集，收羅他為他人出版寫的序和題簽，我看過不少篇余先生為學人和作家寫的序，可以感到他是認真對待，仔細看過後才下筆，為伸張正義、為弘揚文化，更多的是為需要他拔刀相助，不得不「仗義」為之。Monica常笑說：「我不是，但英時是個老好人，來者不拒……。」如今，老好人永遠睡了，天下能不同悲戚？

為了重溫余先生的音容笑貌，領略他的風範，近幾天看了不少有關余先生訪談、悼念視頻，視頻像吸鐵石一樣牢牢地吸住我。其中讓我感動不已不能自己的部分，是蘇曉康對余先生的追思：他說去「普林斯頓中國學社」一年多後，1993年出嚴重車禍，車禍中自己昏迷近一周，妻子傅莉面臨癱瘓重殘。他們能從精神崩潰和體能癱瘓中恢復，是靠了余氏伉儷物質和精神上前後八年的無私支持……。說到「一言難盡、恩重如山」時，蘇曉康泣不成聲。

話鋒轉到追思余先生在人格上對他的影響，車禍過後沒有多久，余先生邀請蘇曉康到家中教他一種方法：「去跟歷史上的那些人物接通心靈，中國人沒有宗教，但其實有其他的東西——一種活的生命。你要去和歷史上這些優秀的人物接通心靈之後，你就在歷史長河上獲得了一種生命。這不只是知識，是一種精神性的東西，那是源源不斷的源頭活水，你會從那裡得到力量，然後你會變成為另外一個人。」

蘇曉康掩面流淚地追思：「心善又待人真誠的淑平還每周兩次坐火車再叫計程車，到復健醫院探望傅莉，陪著我們夫婦一起哭泣，一個精神癱瘓的人，陪護著一個體能癱瘓的人，沒有他們兩個人，我們根本走不過來……。」多年前我看了蘇曉康《離魂歷劫自敘》，嚴肅的剖析和自省能力使他退出社會上的喧囂與虛華，重新成為另一個蘇曉康，無疑是余先生居功至偉。

生命衰退仍不忘關懷

今年2月中，住在紐約的母親身體欠恙，我匆忙趕回探望，告訴了余家後，他們非常關心我母親的狀況，也擔心我一個人在紐約，獨來獨往探視母親會碰到歧視、欺負亞裔的「瘋子」，所以隔三差五的打電話來查問。我則關心他們打疫苗的事，因為余先生曾是老菸槍，多年前動了大手術，身體狀況特別需要小心謹慎。我弟弟在藥廠專研新藥、兒子是急診醫生，具備醫藥常識，於是轉吿：快去打針為上策。結果，他們夫婦一起打了疫苗，Monica來電話：「我和英時都在診所打了針，頭一個告訴妳，免得妳整天在電話中囉哩囉嗦⋯⋯」

「啊——太好了，等你們打完第二針後14天，我來普林斯頓看你們。」

「天暖的時侯我們可以在院子裡坐，我們家的花可漂亮了，室外安全些。」

遺憾的是這個願望沒有實現，因為醫生不准，認為余先生年高體弱不要冒險。

余家訂北美世界日報，我在周刊上時有文章發表，Monica常告訴我讀後感，還要加一句鼓勵：「英時要妳多寫文章！」

4月中旬母親陰曆大壽，虛歲整一百，中國人過九不過十，疫情當頭，只能夠用Zoom連結五湖四海的親朋好友們上線慶祝。前一天，在郵箱中收到余氏伉儷給我母親的生日賀卡要我轉交，卡上畢恭畢敬地稱江伯母，母親和他們年紀差距不那麼大，所以對我說：「怎麼敢當？」然後寫回卡致謝。談起來余先生不忘幽默：「我們是跟在友工後面叫妳母親伯母。」

現在想來余先生在生命逐漸衰退，Monica在擔心受累的時刻，還依舊不忘關懷我的日常生活。此情此景會是我心中永遠溫暖的陽光！

五個月後母親身體基本康復，我惦念孫女，7月中旬又回到了瑞典。Monica打電話說：「已經習慣跟妳在電話中胡言亂語，又習慣性地撥了妳的號碼，林青霞的贈書三冊收到，替我們謝謝她，但妳的《食中作樂》怎麼還是遲遲不見？妳幾時回紐約？」

「9月中，回紐約後去看你們，一定會帶上我做的余先生愛吃的鹽水雞肫。秋高氣爽，疫情也會較前穩定了，多好，真的多好！」

⋯⋯

有福之人安詳赴淨土

太突然的變故，太不真實的同時我又感到欣慰，余先生何等有大德、有大福，沒有久病纏身的痛苦、也沒有生離死別、天人永絕的痛楚，夢鄉中安祥地超渡去了無憂慮、無仇恨、無鬥爭、無硝煙、無謊言、無暴政的淨土！

Monica何等大智、通透，四天後余先生入土為安，事情安排得妥妥貼貼後，她才向世人透露了這個令人痛惜、難以接受、而反響又如此巨大的消息。

余先生英時是位不平凡的人、有著極不平凡的人生，卻選擇了最平凡、最簡樸、最淡泊、最不打攪他人的方式圓滿了一生。乾乾淨淨！

余先生展示克魯格獎獎牌。

剛才收到消息：普林斯頓大學從今日起在未來的三天降半旗，在大學最古老的East Pyne Hall(東長青樹樓)追悼前大學教授、美國國會圖書館Kluge Prize(克魯格獎)得主、著名歷史學家余英時先生(1930-2021)。看著這張降半旗照片，猛地憶起五年前的秋天淑平安慰我：「這三天普大在East Pyne Hall為友工下半旗，我每天都去校園走走看看想想，他真是有福之人，秋高氣爽陽光普照，旗迎風招展，飄動得就像友工，如此美好！」如今我在萬里之外，每天在林中想想看看走走，余先生真是福氣好，氣高秋爽陽光普照，大樹臨風佇立，寬大的樹蔭就像英時，如此大度！(2021年8月9日完成於瑞典)