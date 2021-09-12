南加名勝 緊緊相繫杭廷頓世家

杭廷頓圖書館。（圖片為作者提供）

上個月，隱隱約約的音樂聲從書房窗外傳了進來，迫不急待的打開窗子，果真的是那久違的音樂。

我家位在南加州巴沙迪那的橡樹小丘，距離著名的「蘭瀚酒店」只有半條街。在COVID-19疫情發生之前，每個周末都有婚禮和各類慶祝派對在酒店花園裡舉行，這音樂就是派對裡樂隊演奏的。經過長達一年防疫的間斷，如今酒店再度開放，又聞此樂，好不叫人開心。

提起「蘭瀚酒店」，與也在鄰近的杭廷頓圖書館 、美術館 、及植物園，和在橙縣的杭廷頓海灘市，都和杭廷頓世家(Huntington Families)有密切的淵源。

杭廷頓市蘭瀚酒店。（圖片為作者提供）

亨利E.杭庭頓 鐵路巨擘

亨利 E. 杭廷頓是美國19世紀末20世紀初的一位鐵路巨擘，也是歐美古典書籍及著名畫作藝術品界頗具分量的收藏家。

杭氏於1850年紐約州北端一座山城出生，他有個極為有名的叔叔名叫柯利士‧杭廷頓，柯利士以在1869年開發了著名橫貫美洲大陸的鐵路「中央及南太平洋」路線出名，是美國四大鐵路大王之一。亨利成年後加入叔叔旗下的新港造船及船塢公司擔任高級職務。1910年叔叔過世，1913年亨利和原配離婚，並於同年娶了和他自己同年的－叔叔的遺孀艾瑞貝拉為妻，這在當時的名流社會中是一件讓人瞠目結舌的社會新聞。

亨利原指望於叔叔去世後取得「中央及南太平洋鐵路」所有權，但因債權人反對，最後只好在另一個友好的競爭中取得行駛於洛杉磯 市區間的窄軌「洛杉磯鐵路」，也就是暱稱為「黃色街車」的所有權。

紅色街車 日駛24小時

1901年又將鐵軌標準化，加入了「太平洋電車系統」即所謂的「紅色街車」，每日24小時行駛，服務城中心民眾。日後將市區間鐵道擴張至20條路線，其中華人較為熟悉的包含迴聲公園、聖蓋博區、西湖區、林肯高地、博佑高地、LA西區、維綸、奧塔町那……等市區。

他的財富越積越多，1903年購入聖瑪利諾城市現今的杭廷頓園區以後，大量的收購歐洲古籍手稿，和世界博物館級的名畫藝術品。1916年亨利‧杭廷頓隱退，東西兩岸輪流居住，1927年於費城去世。他和早三年前過世的夫人艾瑞貝拉同葬在他的杭廷頓圖書館花園內一個極具規模的陵墓裡。去世時他的財產估計為當時市價2400萬元。

各類建設 以他冠名

1910年期間南加州洛杉磯周邊城市極速的發展，亨利見機不可失，於是投資發展橙縣的濱海杭廷頓市，專注於房地產和大眾交通的開發，和洛杉磯市中心連接，成為市郊城市之一，該市也因此得名「杭廷頓海灘市」。

此外以亨利‧杭廷頓命名的還有位在洛杉磯市東南邊的「杭廷頓公園市」，和在北加州佛來斯諾市附近的一個蓄水湖，也是各種水上娛樂勝地，佔地1400英畝的「杭廷頓湖」，都和他的投資有關。

而在巴沙迪那尚有規模宏大的「杭廷頓醫院」，在聖瑪利諾市的「杭廷頓中學」，以及貫穿東洛杉磯市、阿罕布拉市、巴沙迪那市、聖瑪利諾市、亞凱利亞市，那赫赫有名的「杭廷頓大道」，都以他而冠名。

稀世文物 上千萬件

佔地120英畝的「杭廷頓圖書館、美術館、及植物園」，自1928年始即向大眾開放，由基金會管理，組織內有500名支薪員工，1200名義工，每年接待10萬訪客，2000位研究學者，除開本身的藝術資產和建築土地價值外，還享有4億美元的捐贈基金。這是南加一個頗具盛名的景點，是外地訪客玩過了「迪士尼樂園」之後，一個既有有歷史文物又有自然景觀的不二選擇，而且是當地居民樂於一再重遊的地方。

圖書館收藏有稀世古典書籍，頗具規模的圖書館，經過特約，還可提供專家學者們適當時段進館研究。館內著名的藏品包括華盛頓、傑佛遜、富蘭克林、及林肯等多位總統的手寫信函、現今世界尚存最古老的古騰堡聖經、1410年代最著名英國詩人旭瑟的詩集手稿、牛頓的數學理論原稿，種類繁多不勝枚舉，館內珍藏約1000萬件文物。

美術館珍品 開眼界

走過圖書館，右邊就是「亨利和艾瑞貝拉夫婦」安葬的墓園，長長的綠茵草地兩旁植有整齊高聳的松柏，沿路安置許多石刻雕像，盡頭就是他們的紀念墓碑了，氛圍極其肅穆莊嚴。左邊一座高樓大廈，用現代的俗話說，就是豪宅中的豪宅了，這是當年他們家族居住的所在，如今用於展覽收集的部分美術畫作和傢私。

名畫收藏《藍色男孩》。（圖片為作者提供）

名畫收藏《粉色女孩》。（圖片為作者提供）

美術館收藏有4萬多件美術品畫作珍品的美術館部有兩個部分：歐洲美術品館包含18至19世紀英國和法國油畫、雕刻和家具，以及意大利文藝復興期的巨大編織幕帷、雕像和瓷器銀器，還有最為人喜愛的《藍色男孩》和《粉色女孩》兩張油畫；另外的一個美術館專門收藏美國藝術家的作品，較為華人所知的有瑪麗.卡瑟的《床上的早餐》，安迪．沃荷的《壓扁了的康寶牛肉麵罐頭》……等等。

中國庭園的涼亭。（圖片為作者提供）

中國庭園的柳堤與石橋。（圖片為作者提供）

流芳園 仿蘇州庭院

植物園有多個庭園，占地頗大，有東方風采仿蘇州庭院的「流芳園」，小橋流水，亭台樓閣，都是特為從蘇州請來的工匠，加以遠自中國運來的雕樑花窗和假山石，花費經年精心建造而成；此外還有仿日本建築的「日本園」，紅色拱橋、榻榻米的木造日本房屋、以及大小精心創作的盆栽。

日本庭園景色。（圖片為作者提供）

日本庭園景色。（圖片為作者提供）

植物園區 種類多樣

至於植物園，則有「沙漠植物區」、「棕櫚樹區」、「茶花樹區」、「水上蓮花區」、「玫瑰園區」、「草本食用香草區」、「澳大利亞植物區」、「加利福利亞植物區」、「莎士比亞區」、等等，種類多樣，是愛好拈花惹草綠拇指們的天堂。

外形如西瓜的仙人掌植物。（圖片為作者提供）

沙漠園區的高大植物。（圖片為作者提供）

沙漠園區的植物。（圖片為作者提供）

此外，在園區裡還有四個供遊客們休息，提供飲料和餐點的地方，園內的吃喝選擇多樣，中外俱有。在這裡可以消磨大半天，無論是室內的展覽或室外的園區，每次來都會有不同的收穫，加上加州的好天氣，遊客必能盡興而歸。如果住在南加，說不定幾個月後又要再來，看看上次來還沒有開的花，現在是不是正在綻放，上次走累了沒去的某區，這次一定不要錯過。更何況每個月的第一個星期四門票免費，只需要先在網上登記就行。