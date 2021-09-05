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岩地港長堤 亮麗孤獨的燈塔 坐看雲起時

金慶松
花崗岩長堤筆直伸入港灣。（照片由作者提供）
花崗岩長堤筆直伸入港灣。（照片由作者提供）

帶著興奮與期待，浪漫與詩意，我與友人一車三人由華府遠赴緬因州的阿卡迪亞(Acadia)國家公園。

旅途中，我們刻意選走美國國道1號公路，沿岸海景亮麗空曠，令人舒暢。沿途經過不少小城鎭，值得隨性下車親近一番，紓解長途開車的疲睏。緬因州有一小城名為岩地(Rockland)，該地港口的長堤與燈塔，遊伴說，很有特色，值得一訪。

小景點不出名 不易尋得

這一不是很出名的小景點叫做岩地港防波堤燈塔(Rockland Harbor Breakwater lighthouse)，不易尋得，但我們還是找到了它。停了車，拐個彎，走在沿岸的窄步道上，右前方廣闊的港口水域上，一條筆直的長堤立即令人眼睛一亮，好直，好長，通向遙遠的盡頭，盡頭是一白色小屋。

不使用水泥 長堤很環保

待走上長堤，更令曾經是土木工程師的我驚豔不已。筆直的長堤由一塊塊巨大的花崗岩堆積而成，完全沒有使用水泥，非常環保；花崗岩切割準確，隱現鋼鑽的鑿痕，施工堆砌，平整到形到位，大岩石間或寬或窄的縫隙，又被較小的花崗岩塞填，頗具規則的巨石中有不規則的小塊岩石，並留有縫隙，讓空氣在其間透氣，容浪潮在其間流通，卻是堅固無比，穩若磐石。厚實穩固的長堤，在整齊排列之中卻富含多元變化的藝術美感，沉穩實用裡透漏著石頭天然的樸質紋路與粗獷豪邁。

長堤上有人垂釣。（照片由作者提供）
長堤上有人垂釣。（照片由作者提供）

水鴨戲水追逐 釣客悠閒

長堤上遊人三三兩兩，應該都是口耳相傳而來的吧。我們徐行緩進，微風撲面。我嫌鞋子累贅，脫了，光著雙腳與岩石直接接觸，在長堤上，或跑或跳或走或躍，腳踏實地崗岩，想著工程師的務實求是、解決問題，想著當年施工長堤的驚險與困難，想著先父也曾在台灣花蓮港興建防波堤⋯⋯。

長堤外是大西洋的浪潮，隨風盈耳；長堤邊有一群群的釣客，釣著悠閒；岸邊海鷗覓食，為著生計；遠處水鴨戲水追逐，不忘淘氣嘻樂；長堤內的遊艇、漁船不時進進出出，是樂水的智者；長堤上的遊人，有志一同，目標長堤盡頭的燈塔，它是個朝拜點、是個里程碑。

長堤盡頭是座白色燈塔。（照片由作者提供）
長堤盡頭是座白色燈塔。（照片由作者提供）

孤獨燈塔 歷史鏤刻牆上

長堤尾端的燈塔是個亮麗的孤獨，牆壁上鏤刻著她的歷史。長堤於1881年開始興建，歷經18年，共使用73萬2277噸的花崗岩，堤長約4300呎，耗資75萬元，於1899年竣工。燈塔於1902年建成，並於1981年列入國家歷史名(National Register of Historic Places)。美國的東西海岸線極長，常見港口、燈塔與防波堤，岩地港的花崗岩長堤由北向南直入港灣，燈塔立在港灣正中心，這是我在美國見過最吸引人的長堤。

長堤防波阻潮，護著內灣，燈塔定時發光定位，指引航向，兩者時時刻刻盡責守分，披雪戴暑，慣看了暴雨與颶風，卸風含浪，散發著浪漫與風情。我是遊人，也是工程師，此刻我希望自己是位詩人、文學家。

長堤 美國 緬因州

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