列治文山綻放 最美花園評選 中國人參與變多了

去年我們區奪得「列治文山綻放」第一名的最美花園。（照片由作者提供）

「列治文山綻放」，這是個浪漫唯美得引人無限遐思的詞語，是一個在大多倫多地區獨一無二的美化城市專案，英文名稱叫做Richmond Hill Blooms。

這個項目鼓勵居民精心維護庭院，創建一個色彩繽紛，繁花盛開的迷人花園，讓每個參與的居民在設計，創造美的過程中扮演一個重要角色，最終讓自己的家園成為最美麗，最適宜生活，工作的樂土。其主導的最美花園評選活動，一直是廣受市民歡迎和踴躍參加的活動。

去年我們區奪得第一名的最美花園。（照片由作者提供）

大多倫多 戶戶花園精緻

當年我家搬到這個市的時候，就發現大多倫多地區家家戶戶的花園格外精緻漂亮，很多都是精心規劃和設計的。後來才知道，就是這個「列治文山綻放」項目的最美花園評選活動在起著推動鼓勵作用。

今年夏天疫情 緩解，家家戶戶的花園似乎更加漂亮。早晨出去例行散步，發現好幾戶人家門前的花園裡，又插上一塊嶄新的牌子“Richmond Hill Blooms 2021”(列治文山綻放2021)，這塊印著漂亮花卉的標記牌子一出現，就意味著一年一度的列治文山市最美花園評選活動又正式拉開了序幕。

入圍「列治文山綻放2021」的最美花園之一。（照片由作者提供）

參與度提高 中國 人加入參選

早期參加最美花園評選的居民主要以洋人家庭居多，有位熱心的加拿大洋人鄰居，多年前給我們街上的十幾戶鄰居挨家挨戶送了花和花種，並告訴每一家關於最美花園評選活動的資訊，鼓勵大家好好耕耘自己的花園，明年一塊兒參加最美花園評選。第二年整條街各種鮮花爭奇鬥豔，美不勝收，家家戶戶門口果真都插上印刷精美的參賽牌子。最後，那位洋鄰居的花園不負眾望，榮獲該區第二名。

最近幾年街上有越來越多的中國人也加入參選的行列。最漂亮最有名的應屬附近一家福州移民和另一家居民。那位居民花重金聘請園藝公司在門口打造了一個非常漂亮的花園，第一年參加最美花園評選就進入三甲。兩年後隔壁搬來了一家福州移民，這家福州人看到隔壁的花園這麼漂亮，立刻見賢思齊，除了購買很多昂貴的花卉種植在車道兩旁，還買了很多巨大盆景植物和鮮花擺放在門口。

美化居住地 讓城市更美

這些漂亮的鮮花盆景，每每引得路人駐足長時間觀看品評；但因為家門口三車道占據太多地方，漂亮的花卉只能分種車道兩旁，似乎這樣分散了美感，所以始終沒能進入三甲，不能不說有點遺憾。

不過我相信他們都不是為了獲得認證或得獎才去精心種花裝飾自己庭院的。能榜上有名當然開心自豪，但首先是為了美化居住環境，讓自己和他人賞心悅目，心曠神怡，順帶為我們的城市變得更漂亮更舒適做貢獻。

入圍「列治文山綻放2021」的最美花園之一。（照片由作者提供）

最美花園 20個選3個

參加最美花園評選活動必須在7月底前通過別人推薦或本人申請才行。推薦人可以是親戚，朋友或鄰居。獲得提名 或申請後，工作人員就會到你的花園裡插上標記牌子，確認你的花園進入最美花園的候選資格認證。每個區(Ward)先由列治文山的園藝師們從候選花園中挑選出20個入圍(Shortlised)最漂亮的花園參加比賽，最後再由園藝師們從這20個花園中評出三個最美花園，分別授予牌匾和獎勵。

列治文山市總共有六個區(Ward)，每個區的最美前三名花園都會公佈在市政府網站上，以進行表彰和展示，這對獲獎花園是極大的榮譽和鼓舞。但是，為了給所有居民提供平等機會，獲得第一名的花園，第二年可以繼續參加評選和提名，但是不能進入前三名的評選。

入圍「列治文山綻放2021」的最美花園之一。（照片由作者提供）

入圍今年20個最美花園之一的認證牌匾。（照片由作者提供）

去年奪得第一名的花園今年可以再度入圍，但不能進入前三名。（照片由作者提供）

頒獎典禮 因疫上網嘉勉

往年的9月份都會在市里的演藝中心舉行一個隆重的慶祝晚會，以公布前三名最美花園名單和頒獎典禮，這兩年由於疫情，去年的頒獎典禮已經改在網上舉辦，今年的頒獎典禮也只能繼續在雲上進行。

今年街角的同胞朋友也參加了最美花園評選活動，為了表達欣賞和支持，我寫下幾句順口溜送她：

多倫多的冬天漫長得令人憂鬱

好在有著無處不飛花的夏季

漫步在這千嬌百媚的城市

到處都有令人驚喜的美麗

生活因此平添一絲愜意

期待你的花園創造奇蹟！