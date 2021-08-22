挖趣／閒覽集郵本 回顧日本體育運動史

日本郵政為1964年東京奥運發行紀念郵票。(圖：作者提供)

推遲了一年的第32屆東京奧運 會終於落幕。在全球新冠疫情期間舉辦的奧運會，通過科技遠端觀賞比賽，讓以往觀眾如潮的奧運賽事，呈現出完全不同的觀感。隔著太平洋，看著每天更新的賽事戰報，我不由地翻開集郵本，瀏覽收集的日本 體育郵票，從郵品中回望日本體育的點點滴滴。

日本郵政為紀念1964年第18屆東京奧運會，從1961年開始先後發行的一套共計20枚，含有五環標誌「TOKYO奧林匹克東京大會1964」的紀念票，首先躍入眼簾，那些四方內圓的郵票畫面，囊括了那年代的主要比賽項目，古樸的比賽畫面躍然紙上。1964年的那屆東奧會上，日本運動員 表現亮麗，尤其在柔道、體操和女子排球方面，體現出亞洲運動員後來居上的實力，集中表現了日本全國國民體育運動的成果。

近代日本重視國民體育教育，從兒童開始普及體育教育和體育運動，尤其1946年設立的重要的體育賽事「日本國民體育大會」，為日本整體體育水準的提高奠定了基礎。

日本政府以增進國民健康為目的，於1928年創編第一套「廣播體操」。(圖：作者提供)

國民體育大會由文部科學省、日本體育協會、都道府政府(輪流)主辦，正式比賽項目多達40多項，分三個階段(1月份曲棍球，2月份滑雪和9、10月份其他各項)比賽，每年參加人數高達2萬人左右，並設有天皇杯(授予男女隊總分合計第一名)和皇后杯(授予女隊總分合計第一名)以鼓勵人們積極參與該競技與娛樂(譬如拔河，高爾夫等)相結合的全民體育運動。

幾十年來的國民體育大會，使日本國民的身體素質(身高等)得以逐步提高，人均壽命亦名列世界前列，賽事中湧現出頗具潛力的體育新秀，為日本參加各類世界體育競技比賽儲備了人才。現在，10月份的第二個星期一「體育日」還是日本的法定假日，日本對於體育的重視可見一斑。

鐵路工人 蛙泳奪日奧運首金

在奧林匹克運動中，日本選手首次嶄露頭角，是由出身鐵路工人的鶴田義行於1928年第九屆荷蘭阿姆斯特丹奧運會上，擊敗當時世界紀錄保持者－德國運動員埃里希•拉德馬赫，獲得男子游泳200米蛙泳金牌，為日本贏得首枚奧運游泳獎牌。四年之後，鶴田義行再展雄風，於1932年第十屆美國洛杉磯奧運會上，力克對手再次獲得該項比賽金牌。令人驚訝的是，在鶴田出征阿姆斯特丹前，日本國內僅有兩個比較像樣的專業泳池，僅憑如此的基礎條件，鶴田做到一鳴驚人可謂天賦秉異。受到鶴田獲獎的鼓舞，日本各地往後才開始建造更多的泳池，使得游泳運動廣為普及，從而帶動日本游泳運動水準的提高。

日本首枚奥運游泳金牌得主鶴田義行於1928年阿姆斯特丹奥運會上獲200米蛙泳金牌。(圖：作者提供)

同樣，在這屆阿姆斯特丹奧運會上，日本田徑選手織田幹雄以15.21米的三級跳成績，以超出對手4釐米的成績奪取金牌，成為第一位在奧運會上獲得個人項目金牌的亞洲運動員，被視為日本田徑之神。

後來，1964年的東京奧運會組委會，特意將主體育場旗杆的高度設定為15.21米，以紀念織田幹雄打破的三級跳遠的世界紀錄。2000年織田幹雄被評選為亞洲最佳男子田徑運動員。退役後，織田幹雄開始他的教練和體育記者生涯，作為日本田徑隊的總教練，他培養了其後也獲得三級跳遠奧運會金牌的運動員南部忠平和田島直人，作為體育記者，曾經就讀日本名校－早稻田大學的他，出版專著介紹田徑運動的訓練及相關理論，對日本的田徑運動發展做出了很大的貢獻。

這屆東京奧運有五項新運動納入獎賽，它們是：空手道、滑板、衝浪、運動攀岩以及棒球╱壘球，增加了18個獎牌項目。按照國際奧委會慣例，主辦國有權向國際奧委會提議增加比賽項目，通常那些能夠表現自身特色，或者具備比賽優勢的項目，如此增加了本國運動員獲獎的機會。

1988年的首爾奧運會，韓國新增跆拳道為示範項目，2008年的北京奧運會，中國則新增了武術項目，那麼在日本有著很高人氣的棒球運動，被納入本屆東奧會的比賽項目也算順理成章。就在一位13歲的日本女孩－西矢椛在本屆奧運賽事奪得了滑板街式比賽的金牌，成為最年輕的亞洲奧運冠軍一事，有理由看好新增比賽項目，對於日本進入獎牌總數位列前茅的有利因素。

棒球興盛 體現民族精神

棒球是一項深受日本人喜愛的體育運動，普及程度相當於中國的乒乓球運動。中小學生在學校的棒球俱樂部打球、娛樂，稍有長進便通過選拔參加少年棒球聯盟的比賽，隨著年齡和體育水準的成長，其中的佼佼者最終進入日本的12支職業棒球隊，進行每個賽季大約140場的專業比賽的職業生涯。

日本棒球的盛會－兵庫縣甲子園棒球比賽，於每年的春夏兩季舉行，全國有多達4000多支高中棒球隊報名，激烈爭奪淘汰之後僅剩47隊角逐全國冠軍。比賽期間媒體的報導鋪天蓋地牽動人心，春假和暑假的全程直播，從上午9點直到日落，千家萬戶茶餘飯後津津樂道，可以毫不誇張地說，棒球已成日本人生活的一部分。

棒球選手從高中或者大學畢業之後，可以通過選秀成為職業棒球運動員，落選的好手也會被本田、豐田、三菱等一些著名大企業特別僱傭，他們半天在公司上班半天訓練，夜晚打比賽成為半職業棒球運動員。有人分析認為，日本人喜愛棒球運動，因其職業前景看好，另外棒球的規則也與其社會人文契合，譬如團隊合作，論資排輩和勤奮積極。而運動中勇敢地抓接高速飛奔而來的硬球，也反映其民族的武士精神：隱忍，堅持，奮勇。

日本著名的棒球運動員－澤村榮治。(圖：作者提供)

在日本，一項外人眼中平常的棒球運動，似乎已經超越了體育運動本身，更像是一種文化精神的體現，我想這一點是把棒球最初引入到日本的美國人，在當年所無法預見的。明治維新期間的1872年，一名在日本高校執教，來自美國緬因州的美國教師霍雷斯-威爾森，感覺日本學生體質羸弱，便將棒球運動傳授給他們，進行課外體育活動鍛鍊身體。沒想到，美國的棒球運動規則與日本的集體精神相契合，成就了棒球運動在日本生根發展。棒球運動落地東瀛約十年，一支全部由日本人組成的棒球隊，竟然打敗了在橫濱的美國水手棒球隊，學生打敗老師引起轟動，於是棒球在日本風靡直至今日。目前，日本棒球隊是亞洲第一勁旅，並在本屆奧運會贏得金牌，站上世界之巔。

日本國技 相撲地位神聖

集郵本裡十幾張日本相撲的《浮世繪》郵票，展現出與現代體育截然不同的樣貌，把我的思索引向了另一端。相撲運動員的肥壯軀體，使一雙臂腿顯得瘦弱而令全身顯得失調，比賽開始時兩個力士迎面握拳互相對視，直到雙方同時站起來，比賽便以令人發噱的方式隨之開始。相撲被視為日本的國技，但據傳起源之中國。當時中國特使在日本第19代天皇－允恭天皇(376 – 453)的葬禮上，表演「素舞」(由兩名大力士裸露上身，互相角力)致意，被認為是中國相撲首次傳入日本，經長期的融合形成了具有鮮明大和風格的格鬥術和體育運動－大相撲。

日本第36代横綱，最具人氣的大相撲力士－雙葉山定次。(圖：作者提供)

大相撲這一傳統的體育競技比賽，尋常人只能觀賞，但走上「土俵」(直徑4.55米的圓形或四角形的賽壇)卻不容易。職業相撲運動員「力士」身強體重五大三粗的軀體是力壓對手出局的基本條件，而要達成這樣的身體條件是一道不易跨過的門檻。比賽中相撲運動員可以拉對方的手掌，或用背摔等比賽規則中允許的行為，也讓常人難以接受。儘管如此，作為日本傳統運動的相撲，在日本人心中有著非常神聖，不可代替的地位，作為大相撲力士資格的最高級－橫綱，在日本享有很高的待遇和名譽。一般而言「大關」(在橫綱下一級的力士)要連續兩次獲得冠軍，才可獲得橫綱的榮譽，而日本現役橫綱只有一位。

日本每年舉辦六場最高級別的相撲比賽，三場在東京，另外在名古屋、大阪和福岡各舉行一場歷時15天。比賽時兩個力士圍在「土俵」圈內決勝負，判定勝負的規則有三，即從土俵中跌出、腳底以外沾到地面、犯規。其勝負的判定由稱作「行司」的大相撲裁判進行。相撲的較量與力士的年齡、身高、體重無關。 每場比賽吸引日本，乃至世界各地的相撲粉絲匯聚，近距離觀賞古風猶存的傳統體育，以及特別的競技氛圍。

有意思的是，貴為日本國技的相撲從新世紀開始，本土的力士逐漸遠離相撲的最高水準，從2003年開始直至目前，獲得「橫綱」的六位力士中，僅有一位出生於日本本土，其他的五位均為蒙古國出生的力士。現役橫綱力士照乃富士春雄就是蒙古人，這讓一些自傲的日本人難以接受，遂格外地懷念曾有連勝69次和12次優勝紀錄，生於日本大分縣宇佐市的大相撲力士雙葉山定次(曾經的第36代橫綱，日本前相撲協會主席)。

日本著名浮世繪大師歌川國芳的大相撲郵票。(圖：作者提供)

其實，日本所面臨的無日本籍橫綱力士，蒙古人橫綱連霸的背後原因，是這項運動訓練的艱辛，年輕一代的日本相撲運動員，缺少老一輩運動員堅韌耐勞的精神。而蒙古傳統武術蒙古摔跤，也就是所謂博克摔跤，對於諳熟此道的蒙古人，在東瀛的大相撲賽壇上橫綱連霸，起了很大的作用。蒙古傳統的摔跤運動，在蒙古大草原上具有廣泛的群眾基礎，人們從孩提時代就在那裡摔打競技，憑此蒙古國還曾獲得奧運會9枚獎牌，是他們國家獲得的奧運會總獎牌數的三分之一。

體育無國界，中國古代的「素舞」融入日本後形成了東瀛國技，日本明治維新時期來自美國的棒球，成了日本民族生活中難分的「野球」(日文棒球之漢字)，近現代西方體育運動的新樣式，通過國別交流和人類體育運動的盛典－奧林匹克運動競技，得到廣為普及和提高。默默無語的郵票，以其畫面靜靜地引領我回望這其中的一幕又一幕。