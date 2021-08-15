阿州海鮮之鄉 體驗阿甘傳奇

在市政府辦公樓旁邊驕傲的立著一告示牌。(圖皆為作者提供)

拜尤拉巴特瑞(Bayou La Batre)位於阿拉巴馬州 南部，墨西哥灣沿海的莫比爾海灣與達芬島之間的一座小城，人口不足3000， 卻濃厚地保持美國 南方傳統，有阿拉巴馬州海鮮之鄉(Seafood Capital of Alabama)美名。

從1760年開始建鎮，直到1955年，這裡仍只是莫比爾灣邊上的一座小小的漁村。但上世紀80年代後期，因其海鮮、海灘、藍天大海曾紅了一段時期，成為熱門旅遊之地。後來附近的達芬島及莫比爾交通更方便，它慢慢又恢復為魚蝦重鎮而非旅遊熱點。現在海邊仍有空曠的停車場，大而舊的旅遊景點看板、海邊的賭船仍述說著曾經的輝煌。

市政府辦公樓前的告示牌述說著該地的驕傲。(圖皆為作者提供)

不過1994年上映、獲獎無數的電影《阿甘正傳》(Forrest Gump) 又讓該市名聲大振，因為片中那位冒著一股傻氣，低智商卻善良執著的好人阿甘，用他在運動生涯中獲得的獎金，秉持對死去戰友的承諾而購得一艘破舊的捕蝦船，開始他的捕蝦生涯；阿甘捕蝦事業從失敗到大大成功的那一段長長的故事，都是在該地拍的外景，影片裡如實再現了這裡的漁船、碼頭、海灘。

另一個讓它出名的是這裡人口雖少，卻有著世界級歷史悠久而精緻的造船廠，世界各地好多捕蝦船都是從這座造船廠馳出。2003年上映的迪士尼 影片《加勒比海盜一黑珍珠號的詛咒》裡那艘有名的幽靈海盜船「黑珍珠號」，就是此地船廠專門為影片打造的一艘傳統復古船。

在市政府辦公樓，那一幢小小如民宅，僅有幾個停單位的平房前，驕傲的立著一牌，向所有人宣告著該市的獨特與自豪。

海邊停車場很大而舊的旅遊景點看板。

這裡聽不到喧譁，有的只是寧靜與和祥，如世外桃源般未受到現代文明的影響。本地居民們嚴格遵守著祖輩傳統習俗，星期天不工作 。每個星期天這裡沒有一艘漁船出海，整個城市靜靜地，只有加油站和那小小的超市等少許餐館營業；而在超市裡絕對沒有冷凍魚蝦出售，因為一年四季碼頭上充滿剛捕上岸的新鮮魚蝦，所以冷凍魚蝦在此地完全沒有市場。

很不巧我們不了解此地這一風俗，剛好周日來此一遊，本想在碼頭買點活蝦去餐館加工，結果跑遍全市也找不一家開門，儘管門前大大招牌寫著出售鮮蝦，卻家家大門緊閉，連想找人問向也不見人影，最後找到超市去問才得知原由，留下深深的遺憾。

小貼士：此地順道看看便可，半天足矣。另外，周日千萬要避開，才看得見熱鬧的捕蝦船來來往往的盛況。