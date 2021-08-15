美最大私人莊園 碧爾特摩百年風華不墜

碧爾特摩山莊羅曼蒂克的百年古堡，依舊完美地矗立，側面緊鄰荷花池，尤添雅趣。(圖皆為作者提供)

疫情 緩解，學校又放暑假，家家戶戶都在籌畫如何紓解這一年多來因疫情而導致的鬱悶。要找一個青山綠水、白雲藍天、而且氣候溫和、優雅寬敞的度假勝地，那麼坐落於北卡藍脊公路(Blue Ridge Parkway)旁的碧爾特摩山莊(Biltmore Estate)絕對是上上之選。

碧爾特摩山莊矗立在艾思維爾城(Asheville)西南角一望無際的山區裡，擁有歷經一世紀滄桑的法式城堡、隨季節變化而布置精巧的戶外庭園、古色古香的歐式溫室、酒香四溢的品酒屋、視野寬闊的高級旅館 、古代農業機械展示館、家傳骨董文物展覽館，還有特別為有小孩設置的安泰樂希爾(Antler Hill Village)戶外活動村。此外，艾思維爾城附近還有許多值得一遊的好地方，包括藍脊山的民間藝術中心(Folk Art Center)，古老的葛洛夫派克旅館(Grove Park Inn)，北卡植物園(North Carolina Arboretum)，杜邦國家公園(DuPont National Park)以及城裡大大小小的畫廊和精品店等，可以說是老少咸宜的度假勝地。

碧爾特摩山莊的創始人喬治范德比(George Washington Vanderbilt)，是19世紀傳奇富商William Henry Vanderbilt(1821-1885)的么兒，他們一家是以火車和汽船工業起家的。喬治的祖父Cornelius Vanderbilt年輕時以100美元開始經營渡輪生意，然後轉而拓展到火車和汽船業，為兒孫奠定了財富的基礎；他同時也是田納西州Vanderbilt大學的土地捐獻人。

古代農業機械展示館，有真人示範打鐵，並解說技巧。做成各種烤肉或田園用具，可以在禮品店內選購。 喬治的兩層樓書房，藏有上萬冊精裝書籍，都是他親手選購的。天花板圖案《晨曦之神》由義大利古建築拆下，搬運到美國，再一片片拼裝還原。書房陳列許多骨董，包括明萬曆年間製作的大魚缸。

喬治從小隨著母親瑪麗亞(Maria Louisa Kissam)到處旅遊，並培養了對閱讀、藝術、骨董和園藝的愛好。1888年他19歲那年，陪母親到艾思維爾養病，立即愛上了這片山明水秀又略帶濕氣的山區小城。於是立刻籌資購地，總面積接近10萬畝，並請來當時很有名氣的建築師Richard Morris Hunt和園藝專家Frederick Law Olmsted為他打造夢想中的法式莊園，為紀念他們荷蘭老家的所在地Bilt，而取名碧爾特摩(Biltmore)。從1889年破土到1995年完工，建築時間共歷時六年。房子模型還在紐約的時報廣場展示過，轟動一時。

碧爾特摩山莊內的主體建築是法國城堡式的，因為喬治鍾愛法國文化。該法式建築占地17萬8926平方呎，共有250個房間，包括35個臥室、43個洗手間、65個壁爐。地下室有運動房、保齡球館、游泳池、廚房、洗衣房、廚房等設備。他不但使用了愛迪生所發明的第一批電燈泡，而且還擁有20世紀初葉所製造的自動洗衣機、烘乾機等。他對科技的追求幾乎可比美今日的微軟總裁比爾蓋茲。

1898年喬治迎娶了法國名門之後艾蒂斯(Edith Stuyvesant Dresser)為妻，繼續打造法式莊園。不幸，1914年，喬治以51歲英年病逝。為節省管理開銷和繁重稅務，年輕的寡婦艾蒂斯遂決定捐出8萬7000畝地作為第一個美國 森林研究學院的所在地，每畝象徵性售價5元。1930年美國經濟大蕭條，女兒Cornelia與其英國夫婿決定開放莊園供外人觀賞，以承擔龐大的管理費用。此後，該莊園仍然年年虧損，直到Cornelia在銀行界發展有成的第二個兒子William Amherst Vanderbilt Cecile回到老家接手經營，才逐漸有了轉機。此後，新的酒坊(1983)、旅館(2001)以及戶外遊樂區(2010)相繼建立，而且第四代和第五代的子孫陸續投入管理陣營，生意欣欣向榮，營造了讓他們家族引以為傲的碧爾特摩山莊。

小動物養育場，有雞、豬、羊等動物，很受小朋友歡迎。 碧爾特摩山莊迷你火車軌道所貫穿的迷你建築模型， 唯妙唯肖。

碧爾特摩山莊不但是所有文德畢特家族產業中最大的一棟建築，也是全美最大的私人建築。喬治夫婦有幸在1912年因一念之差沒有踏上鐵達尼號(Titanic)豪華輪船的首航之旅，否則這個大產業可能早就煙消雲散，不見蹤影了。該莊園舉辦的《文德畢特的家居與國外生活》(The Vanderbilt at Home and Abroad)展覽裡，對此事有詳細的說明，值得觀賞。

該山莊最新推出的景點，便是在龐大的溫室內的迷你電動火車軌道。它在半空中七拐八彎地貫穿以有機材質製作的唯肖唯妙迷你山莊建築模型，景象逼真令人嘆為觀止。

此外，新的裝置藝術Stickwork出自Patrick Dougherty之手，用活樹藤與乾樹藤交織而成，樹立在戶外，也非常吸睛。

有關山莊細節可查看www.biltmore.com。