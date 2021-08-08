天下父母心 不可憐！慢飛天使蛻變畫家

Eva拿著畫冊站在畫作前。（圖為作者提供）

我要寫的是韓儀(Eva)的父母，父親韓湘寧、母親于彥蓓。

下筆前我必須徵求兩位老友的首肯，寫了微信分發給已經分手了多年的夫妻，信這樣寫：

我想寫《可憐天下父母心！》寫你們培養Eva從一個智障兒童，快樂成長為有獨特風格的畫家，你們付出的愛心、苦心、耐心，不屈與樂觀，這些年來一路走來的心路歷程，都值得寫下來。也許可以提醒這個世界，用更良善和積極的態度來對待這些需要關愛、尊重、瞭解的群體，文章納入今年秋天要出版的新書中，你們讓我看到了信念的力量，看到了生命如此美好。

2021年春，作者江青(左)與母女在新州雕塑公園。（圖為作者提供）

初識畫家韓湘寧

我認識畫家韓湘寧是70年代初期，我住在加州卻時常因為演出往美國東部跑，由老友攝影家老柯——柯錫杰介紹認識了一大批住在紐約的藝術家，志趣相投的有好幾位，大伙兒口中的「韓公子」湘寧就是其一，他是台灣赫赫有名的現代「五月畫會」最早的成員。

73年我搬來紐約，成立了「江青舞蹈團」，工作 室安頓在SoHo，排練廳在前面，後面是不大的住處，但客、飯、臥、廚、廁一應俱全，幾年後我搬入離時報廣場不遠的公寓，把婚後的家搬了過去，原來的住處當休息和辦公用。1978年在葡萄牙里斯本和比雷爾結婚時，老柯和韓公子是我們的證婚人。

1979年秋天，湘寧找我商量，想安排他正在追求的于彥蓓從台北來，住在我SoHo工作室後面，原因是他的工作室也在SoHo，這樣可以近水樓台，我當然一口應允。果不其然韓公子很快「先得月」——和彥蓓結婚。80年春天，我去湘寧工作室也是兩口子的家參加了婚宴，哇——好熱鬧啊，尤其是跟我母親也熟識的韓伯母，呵呵笑得嘴都合不攏了。同年底湘寧喜得長女韓儀，次年得二女韓佳。

小韓儀和媽媽。（圖為作者提供）

Eva 最優秀成功傑作

得悉兩位欣然同意，願意配合我的寫作後。我先用長途電話和湘寧長談，在台北那頭他首先說：「為什麼文章標題要用『可憐』？我一點都不覺得自己作為Eva的父親可憐，她有智障但從她身上我學習和懂得了人生太多太多⋯⋯」「我也認為這是你一生中做得最有意義、最精彩、最令我欽佩的事。」

「哦？！你我交往半世紀了，難道我只有這麽一個優點？」湘寧跟我在電話兩頭嘻嘻哈哈開玩笑。

「嗯——我認為Eva是你最優秀、成功的傑作。」

「其實我不能算是偉大的父親，但在我循循善誘下，Eva喜歡『塗』字、『玩』畫，她樂在其中，而且樂此不疲，正好這也是我的熱情和興趣所在，何其幸運爸爸可以投女兒所好。目前我的創作是父女二而為一的合作，我的部分新作品也非用Eva的素材不可。一個正常的孩子不可能天天陪伴父母，但Eva可以；她也有需要，她的單純使她無憂無慮，對藝術專注、有趣、開心，所以我現在的生活很完美、很幸福⋯⋯」聽湘寧滔滔不絕發自內心的表白，感動之餘更替老友高興。

對女兒用心良苦

在紐約邀彥蓓來家「小菜吃吃、老酒咪咪」，為了可以促膝談心，她預先安排了胞妹于采繁照顧Eva。傍晚正題一開始彥蓓就說：「『可憐』這是外人眼光來看父母，其實經過了漫長的時間，在我接受並面對了事實後，就再不自怨自艾，在女兒身上『用心良苦』，反而給了我非常多其他母親不可能有的經驗和樂趣，也是另外一種成就感罷！」

那天我們談了一晚，她坦承在懷孕期間做過超聲波測試，沒有發現異樣，但Eva三歲在幼兒班上課時，老師說Eva的智商發育比同年孩子慢，但小兒神經科醫生說三歲孩子太小沒法查，建議把Eva當正常小孩撫養，繼續觀察。當年在沒有網絡的時代，彥蓓找到一些有關特殊教育私人團體，常常跟家長開會，互相交換意見吸取經驗。其後Eva去了專門收智障小孩的幼稚園。彥蓓回想：「當時非常怨恨自己，為什麼命運要如此這般玩弄我？！」

2021年夏，母女橫跨美國之旅。（圖為作者提供）

永不言棄往前看

六歲那年，Eva要進小學了，先帶她做智力測驗，又找到紐約有名的小兒神經科専家， Peterson醫生說：「智障的女孩，進入青春期會痙攣，要到18歲左右才會停止，必須用藥物控制，這對父母是新的挑戰。」醫生忠告：「你們不要問為什麼，不要去找原因，沒有用，要往前看，如何給妳女兒最好的將來。」說到這裡彥蓓停了一下，她的眼睛泛淚光：「這句話使我恍然大悟、終生受用。只能向前看，永不言棄。」

彥蓓知道眼下最重要的課題是怎樣能讓Eva得到最好的特殊教育，那時她在紐約服裝經貿圈中任高職，工作壓力極大，但她每年都與紐約市教育局 開會，商討Eva下一年去哪裡上學等問題，然而對教育局的建議彥蓓不能苟同。結果十年內Eva換了五個學校，彥蓓認為紐約教育系統一團糟，把紐約市教育局告上法庭，控告他們不把特殊教育當一回事，不能提供針對Eva的特殊教育，等於剝奪了她的權利，這就是違法，結果告贏了，教育局需要承擔Eva上特殊私立學校的學費。

後悔沒早點搬走

Eva 16歳那年，彥蓓計畫帶女兒搬去新澤西州，因為那裡有所非常好的專門特殊教育學校，學校的師資、設備、課程內容都十分理想。她也知道湘寧不願搬出SoHo工作室，夫婦之間不同的培育孩子的理念，也使他們的婚姻出現狀況，即使冒著婚姻遲早會結束的危險，為了Eva的教育，母女仍然搬去了新澤西。

彥蓓動情的告訴我：「我時常到學校觀察Eva與老師及同學的關係和互動。進入這個學校一星期後，Eva用英文說：『媽咪，我喜歡Mrs Hickey！』她從來沒有語言能力來表示她的喜樂，從來沒有能力記得他人的名字，我高興的哭了！學校讓Eva如一朵花，終於開了。Eva每天都笑嘻嘻的，她的幽默感也釋放出來了，吸收能力也強起來，語言能力也在不斷的進步中。我常常想，我一生做事沒有後悔過，唯一的後悔，就是沒有讓Eva早點去這所學校。古人説孟母三遷，真的，我從此再也不怨恨自己。」

不把智障當負擔

第一次與彥蓓深談，發現她想的透、看得穿，也領略到她口中所述，在Eva成長的過程中以身作則身教的重要，不要把智障當成一個負擔，不要害怕被人歧視或異樣的眼光，培養Eva的自尊心和自信心，讓Eva能在這個世界上快樂的生活，不被排斥、不自暴自棄、放棄生命⋯⋯從彥蓓的言談中，我感到她是一位驕傲而有原則的慈母。

疫情之下Eva很多課程和活動都取消了，媽媽就陪Eva打毛線、釣魚、逛公園、還和女兒一起在陶瓷器上作畫打發時間。我打完了兩針疫苗，最近有機會和彥蓓、Eva相處，一起去新澤西雕塑公園、一起上館子吃飯、邀請母女到我家作客。Eva不像以前那樣情緒容易失控，她渴望被尊重，我想這是每個人與生俱來的訴求，人們忽視、誤解那些智障弱勢的人，沒有將他們當作獨立的人格來尊重。這些年來我親眼看到Eva在父母無微不至的關懷照顧下，努力活著、好好活著、向上活著。

見江阿姨呵呵笑

彥蓓每次介紹我都同樣地重複：「這是江阿姨，妳Daddy(爸爸)的好朋友。」一聽到 Daddy，Eva臉上馬上笑開花，釋出善意溫暖的呵呵聲，馬上和我熱絡起來，還要幫忙我做家務，彥蓓笑Eva「拍江阿姨馬屁」，Eva大聲告訴我：「我想大理！妳知道嗎？」我當然知道。

洱海邊美輪美奐的「而居」。（圖為作者提供）

韓湘寧父女在洱海。(圖為作者提供)

千禧年前正式簽字離婚後，湘寧想換個生活和創作環境，先是看上了雲南，然後尋尋覓覓看中了大理多元化的人文和生活環境，於是設計了一座美輪美奐的新居，在才村小邑莊洱海邊，居住之外也可作為展覽和藝術活動的空間，名字取得別出心裁「而居當代美術館」，格局和風景都獨特的美不勝收。

畫家韓湘寧2012年5月在上海左擁楊露，右摟韓儀。（圖為作者提供）

幾年後，Eva開始去大理「而居」，每次由三個月、發展到六個月、最後甚至近一年，有時爸爸帶Eva去大理，媽媽接回紐約，有時韓佳充當「保鑣」接送姊姊，全家人都在盡力為Eva著想。記得一次湘寧在紐約和我談心：「我需要選擇一個對Eva安全的地方，這個村子小，居民善良純樸，Eva可以自由自在的在村裡玩，接近大自然，不會有危險。而且我也要創造Eva可以跟我女朋友楊露相處的機會，他們之間如果能和諧共處，也決定我將來婚姻的選擇⋯⋯」。

以畫家爸爸為傲

2010年我拜訪了新婚燕爾住在「而居當代美術館」的楊露、湘寧，一進門就被寬敞明亮的展覽廳震懾，湘寧得意的說：「這個建築就是我最近這幾年的作品，對我，藝術創作可以有更廣泛的解釋。」我欣喜也欣慰老朋友生活轉變後的新開始。湘寧得意的告訴我：「Eva 2007年第一次來『而居』一進門看到寬大的展廳和整面牆上由上到下掛著我的畫作，就失聲叫：『Oh——My God ！(哦——我的天！)』」。

Eva在展廳中不禁喊出Oh, My God！（圖為作者提供）

其實湘寧沒有刻意去塑造Eva成為畫家，從小好動的她，一坐下來涉及到塗繪、抄寫，就會專心致志、聚精會神起來，而且有雷打不動超人的耐力。她愛塗塗畫畫應當是從小耳濡目染開始，紐約尤其當年SoHo的藝術氛圍濃厚，畫家爸爸就帶著女兒到處走訪藝術家工作室，看畫廊和參觀博物館。

湘寧當年是紐約著名的OK Harris Works of Art經紀的畫家，畫廊就在他家樓下，Eva一直以父親為畫家為傲為榮。21歲結束了特殊學校的教育課程之後，有機會經常去「而居」生活，正如楊露形容：

她不識人間憂愁

八大山人(韓儀)與范寬(韓湘寧)相會。（圖為作者提供）

「Eva一直過著快樂的日子，她有自己的一個單純的世界，她的世界沒有時間概念，沒有地域概念，沒有數字概念，更沒有好人壞人的區別，她相信所有人都愛她，是好人。」

Eva一直保持著童真，毫無心機，不識人間憂愁，快快樂樂的生活著，然而父母當年日以繼夜的操勞、焦慮和付出，年年如此、月月如是、日日如年，沒有切身體會的外人很難想像。

藝術評論家管郁達2012年夏天在「當然當代 不是書畫」八大山人與范寬相遇於「而居當代美術館」的展覽中，譽韓儀的作品：「不需返璞就可歸真的個人面目」；「而居」主人之一的楊露這樣寫：

水、墨這兩種至反的物質，在Eva的枯筆之下演繹成種種墨色，韓湘寧總是驕傲的說：Eva的畫雖然來源於八大卻完全不同於八大，完全是一種沒有章法的章法，想怎樣就怎樣的自由。Eva展示的是一個父親和一個女兒的成績，是一個師者和受者的成績。

畫風自由仿大師

湘寧從來沒有教女兒繪畫技巧，她鮮明的的風格都是在日積月累的拷貝和臨摹中逐漸形成，從拷貝和臨摹英文字母開始，然後中文字，工作室中找出八大山人全集後，Eva就一步步仿八大字、八大畫、署款印章，後來又加入了臨摹敦煌壁畫，湘寧跟我笑談：「張大千不也是從臨摹敦煌壁畫入手的嗎？」。後來湘寧發現Eva落筆大膽且作風擅長大線條，就找來畢加索、馬蒂斯的畫讓她自由模仿。

回顧一下，2004年首次父女聯展於台北天棚藝術中心，那是畫家薄茵萍跟她的學生們組成的協會；2012年「而居」展出後，陸陸續續受到了不少展覽邀請，還有人主動的收藏了Eva的畫。Eva沒有數字觀念但知道錢的重要，看到自己的畫作變成了現金，興奮的非要帶著自己掙來的現金睡覺不可。

Eva獲邀巴黎參展

最使父母親驕傲的是Eva被邀請在巴黎參加了《Beyond the boundaries season 2013》(超越界限季 2013)，展覽在 「Galerie Christian berst Paris」舉行，這個聯展全世界有十幾個不同國家的畫家參加，Eva展出了兩幅畫，其中一幅還被收藏。那次全家傾巢出動到巴黎參加盛會，之後還在歐洲觀光旅行，讓Eva大開眼界。

2016年楊露第一次來紐約，「美華藝術中心」負責人周龍章熱心地在SoHo四五六畫廊策畫了展覽 《Works from EJ Contemporary fine art museum》(作品來自而居當代美術館)是Eva、楊露、韓湘寧三人聯展。楊露說她是陪Eva作畫時心血來潮畫了些作品；而湘寧更是信手拈來了Eva的素材納在自己的畫作中，以壯畫展聲勢；Eva才是想當然的主角。我去了開幕酒會，之後為慶祝不一般的畫展和歡迎楊露的首次來訪，下廚好好做了頓晚飯款待大家。

前塵舊帳信勾銷

紐約疫情嚴重期間，由2020年12月到2021年3月，彥蓓帶著Eva到台北，讓女兒跟父親團聚。大理的「而居」因為建在洱海邊，不合環境保護的規章，幾年前已經拆除，湘寧遷回老窩——台北，設立「韓湘寧工作室」，相對的來說那段時間台灣疫情控制的較好。由台灣回到美國後，彥蓓給湘寧寫了封信：

這次返台三個月，看到你生活安定，對藝術的熱情不減當年，對女兒細心呵護，是個好爸爸。你有很多才華智慧，可以成為一個好丈夫，但我們無緣做一輩子的夫妻。這都是命啊！你有了楊露可以白頭偕老，這就是你們兩個的福氣。

那天我們談話時大概兩人都喝高了，彥蓓給我看她最近寫給湘寧的信，還說湘寧收到信很感動⋯⋯看後我也被深深觸動，近半世紀以來他們這對患難夫妻、歡喜冤家的恩恩怨怨、喜怒哀樂，作為老朋友的我都盡收耳根、眼底。真心的祝福兩位老朋友，慶幸的是到頭來還是Eva解開了這個死結，「前塵舊帳，一信勾銷」 可喜可賀！徵得寫「情書」當事人彥蓓許可，特意發表在此誌慶！

姊妹相會很快活

掐指一算彥蓓和Eva母女加上開車「志願者」彥蓓妹妹于采繁，已經上路四天了，此行是要橫跨美國，終點站——西雅圖，因為二女兒韓佳Eva口中的Jackie婚後在那裡定居。彥蓓為此行籌辦計畫了很久，一切為Eva的喜好和需要打算：路線要訂可以釣魚、可以露營、可以參觀美術館⋯⋯疫情期間一切都需要預約，更是複雜繁瑣。彥蓓說：「Eva疫情時期每天跟大人一起實在悶壞了，現在一路遊山玩水，終點站可以看到妹妹，兩人可以作伴上酒吧、跳舞，幹些年輕人做的事，兩姊妹會快活得很！」

「你們現在在哪裡？」昨晚我打電話問。

「在芝加哥旅館裡，明天就要往黃石公園方向開了。」彥蓓答。

聽到Eva在一旁問：「誰啊？」

「江阿姨」

突然Eva搶過了媽媽手中的電話，嚷嚷：「江阿姨，我好開心喔！」（2021年6月19日於紐約）