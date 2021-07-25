城市傳真／漫步薰衣草海 心飛南法

Matanzas Creek Winery深紫與淺紫交會。

久聞普羅旺斯薰衣草田美如幻境，但法國太遠，疫情 期間只能是個遙不可及的夢想，遂退而求其次，發現灣區附近還是有一些薰衣草田可賞，規模雖小，也算是聊勝於無。

6月下旬，首先拜訪了占地6英畝的阿拉塞利農場（Araceli Farms），它位於離加州 首府沙加緬度（Sacramento）西南方20餘哩處的狄克遜市（Dixon），需事先上網預約購票才能入內參觀和採購。我們對薰衣草和其產品所知不多，遂選了下午5:30~7:30的時段純粹賞花，5元一張的門票還算公道。

5時剛過，我們提早到達，工作人員友善放行，事後亦無人清場。停車場很大，不怕找不到停車位。裡面有小店販賣精油、乾花、香皂等薰衣草相關產品，還有小吃攤供應簡單吃食及飲料，最重要的是有流動廁所，設想尚稱周到。

Araceli Farms紫中泛白的薰衣草。

農場種植有七種薰衣草，現在盛開的是格羅索（Grosso），個頭比其它種類大了許多，每一叢都蓬鬆呈半球體狀，直徑約有3呎，差不多有半人高。行與行的距離很大，方便遊人賞花，但叢與叢卻是密集而生的，遠看則略顯鬆散。穗狀紫花開於頂端，與下面的綠色窄葉對比分明，形成一道道紫綠相間的優美弧線；若從斜角觀之，則如把把相連的紫邊綠扇，上演著迷人的扇子舞。可惜沒有山巒叢林或古堡作為陪襯背景，場地顯得太過空曠平坦，而且花色紫中泛白已近遲暮，不日便將收割，難以煥發出紫色應有的浪漫唯美。

Araceli Farms全景。

據說北加州最夢幻的薰衣草田是「加州的蒙特貝拉里亞」（Monte-Bellaria di California），這個名字源自義大利語，意為「空氣美好之山」，因為下午有霧風從北加州海岸吹來，淨化空氣並橫掃下面的山谷和薰衣草田。

因受疫情影響，同樣需要上網預約購票，門票大人20元、兒童10元，每75分鐘只允許25人入內參觀。它位於我們從未聽說過的塞瓦斯托波爾市（Sebastopol），離舊金山 約一個多小時車程。由於路徑不熟又怕國慶日會塞車，結果我們早到了一個多小時，入口山徑僅容一輛車通行且有人把關，無處暫停暫歇，工作人員建議我們到5哩外的小店喝咖啡等候。

11:30開車排隊入場，穿過一條小徑，眼前景色豁然開朗，原來農場位於一個狹長的小山谷之內，停車場大概只容得下20餘輛車，難怪要嚴格限制入場人數。面對停車場的是一片平緩的山坡，上面滿植薰衣草，青春年少的粉紫色籠罩整片山坡，在藍天白雲和遠山的襯托下美得如夢似幻，立刻吸引了我的視線。

Monte-Bellaria di California的花田與藍天白雲共舞。

山坡並不高大，橫向延伸。共有四條上下坡道，將花田分隔成三大區塊，坡道旁置有木製平台以供拍照，嚴禁遊人踏入花田。花間行距很小，種植密集，由下仰視如紫線刺繡，針腳綿密細緻。從上俯視，似紫波盪漾，節奏舒緩有度。對面兩個斜坡上，一邊是行列整齊的葡萄園，一邊是四方連續的菱形菜圃，兩種綠色幾何圖案介於藍天和紫海之間，而業主豪宅正位於中心點，可謂匠心獨運，美景天成。

中途有15分鐘的導遊講解，聚在一起後這才發現大夥都是東方人，好處是全部自動戴口罩；不好的是有一、兩位美女趁導遊講解之際，私自闖入花叢拍照，被導遊厲聲喝退。

此地種植的薰衣草都是法國最常見的品種，即英國薰衣草和葡萄牙薰衣草的混合種，也就是兩種最常見的雜交品種：普羅旺斯（Provence）和格羅索（Grosso），主要用來生產薰衣草精油（Lavender Essential Oil）和純露（Lavender Hydrosol）。蒸餾薰衣草除了使用來自俄羅斯河（Russian River）的純水外還需使用銅製蒸餾器，若用不銹鋼器皿會產生很難消除類似硫磺的氣味。通常每15加侖薰衣草花蕾，可生產約2.5盎司的精油和約1夸脫的純露。7月薰衣草風華正茂，花色濃淡適中，是賞花的最好時候，8月花朵成熟，花色由紫轉灰，且隨時會被收割，雖然花容失色但花香迷人，其味不及玫瑰濃烈，不如百合清淡，卻有回味無窮，為薰衣草愛護者深喜。

Monte-Bellaria di California的蜂后宮。

蜜蜂是傳遞花粉不可少的功臣，在蒸餾房外的草地上有一截半人高的枯樹幹，其上有一鐘形物，幹頂覆著一把枯乾的薰衣草花莖，看似稻草人，卻原來是蜂后的皇宮，共養有2萬隻蜜蜂。農場只收取蜂群繁衍所不需要的蜂蠟和適量的蜂蜜，出售薰衣草單花所產的生蜜（Raw Honey）。

走到花田邊緣縱向觀看，這才看出花田其實是行列分明的，條條紫色長龍正奔向無際的藍天。同時也看出區塊顏色有著深淺之分，也許深的是格羅索，淺的是普羅旺斯。靠近尾端不再是直線前行，而是曲線蛇行，最邊緣的區塊已經收割，黃土地上留下一道道收割弧線，這黃紫二色條紋，構成另一幅耐看的美麗圖畫，讓人留連忘返。

Matanzas Creek Winery薰衣草花園全景。

回程經過酒鄉聖他路薩（Santa Rosa），想起幾年前參觀過的聖羅莎馬坦薩斯溪酒莊（Matanzas Creek Winery），除了葡萄酒外，它還以其壯觀的薰衣草花園而聞名。酒莊創立於1977年，離舊金山約1個多小時車程。非預約不能隨便入內，品酒遊園每人30元，純粹遊園每人10元。品酒預約早已額滿，純粹遊園則隨我們挑選時段。

這次我們又到早了，繞場一周看不到任何工作人員，遮陽傘和樹蔭下坐滿了一杯在手的酒客，花園門口不像從前有彩色氣球妝飾，亦無人把關收票，自然也沒了參觀時間限制。

Matanzas Creek Winery薰衣草倉房。

酒莊依山而建，為了保護當地生態環境於1991年在莊前開闢了梯田式薰衣草花園。一旦薰衣草盛開，它就會被手工切割，用於生產沐浴、護膚和家居產品。花園旁有一個小小的倉房，裡面有一把把薰衣草正倒掛在木架上陰乾。

從酒莊往下望去，風華正茂的花園，以孔雀開屏之姿迎接賓客，那濃烈的紫，賽過杯中的紅葡萄酒，只差那醺人的香味。四周難得有青山環繞，遠處的的葡萄園，縱橫如阡陌，替花園憑添了恬靜的田園氣息。

步下台階，沒入紫海，眼光追逐著眼前淺紫深紫交替的波紋，心神卻飛越到緣慳一面的普羅旺斯，不知那兒的紫海是否更加明亮動人？那兒的情侶是否更加羅曼蒂克？

花園前面和葡萄園之間的空地，原來也滿植薰衣草，可能受疫情影響，現已多處荒蕪。花園占地並不廣，但從園口一眼望去，不僅花叢左右對稱，背後亦有雙峰屏障，梯田般的花園還是很可觀的，尤其那一片紫讓人未飲先醉，難怪此處深受情侶和酒客的歡迎。

薰衣草先是翠綠如草，花開後由淺紫而深紫，最後變為灰白，但它從不擔心美人白頭會色衰愛弛，因為它的香味如酒，愈陳愈香，即連乾花也為人所喜愛，它的紫色魅力更是無法可擋。