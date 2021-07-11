馬里蘭州班納克公園 尋古探幽​

班納克博物館。（圖皆為作者提供）

過去在華盛頓特區市中心上班時，經常路過班納克（Benjamin Banneker）圓環路，就在郎方（L'Enfant）廣場附近，它是以黑人 天文學家、測量師和數學家班傑明班納克名字命名的。他在首都華盛頓建築之父法國人郎方來到之前，就已經開始了建設首都的測量工作。

黑人數學家 曾助勘測華府

最近在手機應用上尋找徒步佳途，發現了華府郊外馬里蘭州 的班納克公園（Banneker Park, Oella, Catonsville, MD）。6月初一個早晨來到公園，班納克博物館 尚未開門，路邊有一塊介紹班傑明班納克（1731-1806）生平的木牌：「這位自學成才的黑人數學家、測量師和天文學家出生在這兒並度過他的一生。他1791年協助勘測最初的首都華盛頓，1792年著了第一本馬里蘭州天文和氣象年鑑，湯馬斯傑佛遜（Thomas Jefferson）讚頌了他的成就」。

班納克博物館陳列他的蠟像。 班納克生平簡介木牌。

他的父親羅伯特（Robert Banneker）在非洲幾內亞被擄為奴隸，賣到馬里蘭殖民地。羅伯特成為自由人後，娶了瑪麗（Mary），她是一位非洲王子淪為奴隸後和英國籍擠奶女工所生的混血長女。羅伯特和瑪麗用收穫的7000磅煙草作價，於1737年買下了這裡的100英畝土地作為農場。

它原始地貌多樣，自然資源豐富，靠近當時的國道和潘塔普斯克河（Patapsco River），它也為羅伯特的大家庭（班傑明和他的四個姊妹和父母）提供了更多空間。同時羅伯特把六歲的兒子班傑明作為這個農場的合夥人，寫在買地合約上，以確保班傑明將來為自由人，而不再被賣為奴隸。羅伯特在這個農場辛勤耕耘到1759年去世為止，後來班傑明繼承家業。

木屋裡 編馬里蘭天文年鑑

沿著道路再往前走，就看到了一座小木屋，這是羅伯特建造的，約16英尺見方。考古學家認為這間木屋建在石基墩上，並有一個小地窖，可能還有一個泥土和木頭搭建的煙囪。這個小木屋是用在農場所砍伐的樹木所建，在原木之間用小石子、木屑和黏土塞進原木間的縫隙以保持牢固，內牆壁上塗抹了黏土和石灰的混合物，並粉刷以防止昆蟲進入裂縫。它不是原來班傑明居住過的木屋，而是從維吉尼亞州搬來的1850年代的類似木屋，2009年重新修建在這裡。後來羅伯特又修了一個更大的屋子供全家人使用，造在全石頭的地基上，有更大的地窖和石頭煙囪。

羅伯特班納克修建的小木屋。

班傑明長大成人後住在小木屋裡，冬天在屋內的大壁爐上烤麵包做飯，天氣溫暖的時候就在戶外烹調他的食物。班傑明會到附近的一口井取水，做飯、飲用和洗衣服。小木屋邊有菜園，供他種各種蔬菜，屋內地窖裡儲存著他的蔬菜和食物。班傑明農閒時坐在小屋窗前一張桌子旁計算天文事件，編撰馬里蘭州天文和氣象年鑑，並寫了大量的日記。

建在戶外的烤麵包爐。 建在戶外的烤麵包爐。 班傑明的小菜園。

在1980年代，考古學家在這兒發現小木屋的證據，並發現了約3萬9000件文物，可以在博物館看到其中的一部分。挖掘出來的熔化的窗戶玻璃、燒焦的陶器和土壤中的灰燼，顯示木屋在1800年代初期被燒毀。據史書記載，1806年10月11日班傑明班納克去世後三天，這個木屋在他的葬禮上被燒毀。

班傑明是家中唯一男丁，因為幫助父親打理農場，沒有上學，全靠自學而成才，他也一輩子未婚。

漫步在這個公園密密的叢林中，沿著起伏的山丘，有幾條非常幽靜的步道，分別為藍線、紅線和橙線等幾條線路，是徒步健行的好去處。來到此地，既可尋古，又可探幽。