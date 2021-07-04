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波士頓文學之旅

朱寶
波士頓公共圖書館閱讀大廳Bates Hall，長218英尺，高50英尺。（圖作者提供）
波士頓公共圖書館閱讀大廳Bates Hall，長218英尺，高50英尺。（圖作者提供）

美國波士頓有許多知名景點，比如學子殿堂哈佛大學和麻省理工學院；詳述麻省與美國開國歷史關係的自由之路Freedom Trail；由貝聿銘設計，與藍天和古老三一教堂對映的John Hancock玻璃大樓；波光粼粼，能泛舟划船的查爾斯河等。但波士頓還有一多：文人和書籍。一趟波士頓文學之旅，能夠帶你看看景仰的作者之家，甚或讓你在某個地方看到某本書中熟悉的情景。

Beacon Hill 寫作靈感寶地

19世紀著名的小説家Henry James就説過，Beacon Hill的Mount Vernon Street是美國最中規中矩的街。其實哪裡只有Mount Vernon St.，Beacon Hill的每條街道都有古色古香的歐式紅磚小樓，樓中還藏有精緻玲瓏的小花園，連只有10呎寬的卵石弄堂也整潔美觀。

下坡走到底就是大眾公園；往西走五分鐘就是查爾斯河；左近不到半哩又有藏書豐盛的圖書館，怪不得寫作之人都視此地為帶來靈感的寶地。

詩人Robert Frost在波士頓Mount Vernon街88號，完成《 T...
詩人Robert Frost在波士頓Mount Vernon街88號，完成《 The Figure a Poem Makes》初稿。（圖作者提供）
著名女詩人Sylvia Plath在Willow街9號書寫了一整年。（圖作者提供...
著名女詩人Sylvia Plath在Willow街9號書寫了一整年。（圖作者提供）

Henry James於1881年母親過世後，在102 Mount Vernon St.租了兩間房，把短篇小説《Daisy Miller》改寫成劇本；詩人Robert Frost在88 Mount Vernon St.完成了《 The Figure a Poem Makes》的初稿；著名女詩人Sylvia Plath在9 Willow Street書寫了整整一年。兩度榮獲普立茲獎的詩人Robert Lowell則出了一本集子《Life Studies》，描寫他童年在91 Revere Street度過的時光。19世紀文人Nathaniel Hawthorne年輕時在54 Pinckney Street寫情書，他的鄰居──《小婦人》的作者Louisa May Alcott在20 Pinckney Street出版了她的第一本書《Flower Fables》。

Boston Athenaeum 藏15萬冊稀世珍本

從Beacon Hill下來，沿著Beacon Street往東行十分鐘左右，有幢建於1807年的義大利文藝復興式灰沙岩樓。漂亮的雙扇紅漆門後，就是美國最老的圖書館之一Athenaeum。此館藏有15萬本稀世珍本（包括一本人皮封面的書），也收藏許多早期美術藝品，如Gilbert Stuart的油畫《George and Martha Washington》。

波士頓Athenaeum紅門。（圖作者提供）
波士頓Athenaeum紅門。（圖作者提供）
Athenaeum會員可在此研讀與寫作。（圖作者提供）
Athenaeum會員可在此研讀與寫作。（圖作者提供）

館內有穹窿圓頂，及地的長窗，大而長的銅吊燈、一條接一條的波斯地毯。大理石雕像立在長廊兩旁，守䕶著一排又一排的藏書。訪客可以在陽光十足的隠蔽角落書寫，也可以踡於舒適的古式沙發或皮椅中思考。想想多少文人學者（Oliver Wendell Holmes Jr., Nathaniel Hawthorne, Ralph Waldo Emerson, Henry Longfellow, Francis Parkman, William Hickling Prescott and James Russell Lowell）都曾在此逗留，這個有200多年歷史的圖書館能不讓愛書之人心動嗎？

Athenaeum可以看書的一角。（圖作者提供）
Athenaeum可以看書的一角。（圖作者提供）

Boston Public Library 全美第三大

這個一年有200多萬訪客的全美第三大圖書館收藏了約2200萬件書籍、文藝品和樂譜。這兒有莎士比亞的首版對開本、中古時期的手抄本、百年前的地圖、莫札特和普羅科菲耶夫原版樂譜，稱之為文學殿堂也不為過。

波士頓公共圖書館McKim Building入口。（圖作者提供）
波士頓公共圖書館McKim Building入口。（圖作者提供）

由McKim Building的精緻古銅門進入，低頭可見嵌入大理石地的星座標誌，抬頭則視由馬賽克磚鑲成波士頓名人之名及圖案花紋的圓頂。拾階而上，兩旁的壁畫代表哲學、歷史、物理學、詩學等八項學科。如果在梯上的平台滯留，倚窗而望，則可以看到詩意盎然的羅馬式噴水池柱廊庭院。

波士頓公共圖書館羅馬式柱廊庭院。（圖作者提供）
波士頓公共圖書館羅馬式柱廊庭院。（圖作者提供）

二樓華麗寬敞的閱讀大廳Bates Hall長218英尺，高50英尺。明亮的光從高大的拱形窗洩入，覆蓋一排又一排的殖民地時代的櫻桃木長桌。桌上一個個的綠色罩燈長期為莘莘遊學的來客照明。

不要錯過三樓John Singer Sargent花了近30年（1856-1925）製成的壁畫《Triumph of Religion》。除了油彩，這位以畫人像出名的大師用了玻璃、木頭、金屬、石灰等材料來建造並凸顯這個聖經故事。

三樓壁畫《Triumph of Religion》。（圖作者提供）
三樓壁畫《Triumph of Religion》。（圖作者提供）

Concord鎭 多名文人長眠之地

Concord這個離波士頓約26哩的小鎮舉世聞名，原因之一是因為太多19世紀的名作家生前於此地著書，死後長眠於鎮上的Sleepy Hollow Cemetery。訪客以沿著瓦爾登湖Walden Pond散步，體驗梭羅（Henry David Thoreau）以此湖為靈感之源而著的《湖濱散記》，也可以前往The Old Manse–Nathaniel Hawthorne和他的新婚妻子的家，一觀這對新人在玻璃窗上刻留的詩。

還可以逗留於果樹圍繞的Orchard House，看看《小婦人》一書作者Louisa May Alcott在此住了20年的廳房。離Orchard House不遠，位於Cambridge Turnpike上的白屋則是Ralph Waldo Emerson在此書寫了47年的家。

如果不忌諱，可以到Sleepy Hollow Cemetery一角的Author's Ridge走一圈，看看粉絲對他們所愛慕的作家獻上的各式各樣的筆、詩和小紙條。

The Old Manse是作家Nathaniel Hawthorne故居。（圖...
The Old Manse是作家Nathaniel Hawthorne故居。（圖作者提供）

Brattle Bookshop 挖寶二手書

這家1825年就設立的舊書店匯集了各式各樣的書：從一塊錢一本的平裝本到1萬元一本的古籍善本，都可在此找到。它最出名的一宗交易是賣出了Scott Fitzgerald簽名送給大詩人T.S Eliot的《大亨小傳》初版。書店的露天賣書場在晴天時會擺出一車車書架，上置一元、三元、或五元的書，特別吸引人。愛書之人可以廉價購到大批心頭好。

豈止波士頓，麻薩諸塞這個文風鼎盛的州讓許多名作家或短暫停留或長居寫作：有詩人Henry W. Longfellow, T.S. Eliot, E.E. Cummings, Emily Dickinson, Elizabeth Bishop, Jack Kerouac；散文、論説文名家W. E. B. Du Bois; 小説家Edith Wharton, Herman Melville, Michael Crichton, John Updike…等等。

如果有心有閒，好好策畫一下，這個文學之旅定不會讓你失望。

Brattle書店的露天市場，在晴天時會擺出一車車書架。（圖作者提供）
Brattle書店的露天市場，在晴天時會擺出一車車書架。（圖作者提供）

波士頓 美國 圖書館

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