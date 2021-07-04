波士頓公共圖書館閱讀大廳Bates Hall，長218英尺，高50英尺。（圖作者提供）

美國波士頓 有許多知名景點，比如學子殿堂哈佛大學和麻省理工學院；詳述麻省與美國開國歷史關係的自由之路Freedom Trail；由貝聿銘設計，與藍天和古老三一教堂對映的John Hancock玻璃大樓；波光粼粼，能泛舟划船的查爾斯河等。但波士頓還有一多：文人和書籍。一趟波士頓文學之旅，能夠帶你看看景仰的作者之家，甚或讓你在某個地方看到某本書中熟悉的情景。

Beacon Hill 寫作靈感寶地

19世紀著名的小説家Henry James就説過，Beacon Hill的Mount Vernon Street是美國最中規中矩的街。其實哪裡只有Mount Vernon St.，Beacon Hill的每條街道都有古色古香的歐式紅磚小樓，樓中還藏有精緻玲瓏的小花園，連只有10呎寬的卵石弄堂也整潔美觀。

下坡走到底就是大眾公園；往西走五分鐘就是查爾斯河；左近不到半哩又有藏書豐盛的圖書館 ，怪不得寫作之人都視此地為帶來靈感的寶地。

詩人Robert Frost在波士頓Mount Vernon街88號，完成《 The Figure a Poem Makes》初稿。（圖作者提供） 著名女詩人Sylvia Plath在Willow街9號書寫了一整年。（圖作者提供）

Henry James於1881年母親過世後，在102 Mount Vernon St.租了兩間房，把短篇小説《Daisy Miller》改寫成劇本；詩人Robert Frost在88 Mount Vernon St.完成了《 The Figure a Poem Makes》的初稿；著名女詩人Sylvia Plath在9 Willow Street書寫了整整一年。兩度榮獲普立茲獎的詩人Robert Lowell則出了一本集子《Life Studies》，描寫他童年在91 Revere Street度過的時光。19世紀文人Nathaniel Hawthorne年輕時在54 Pinckney Street寫情書，他的鄰居──《小婦人》的作者Louisa May Alcott在20 Pinckney Street出版了她的第一本書《Flower Fables》。

Boston Athenaeum 藏15萬冊稀世珍本

從Beacon Hill下來，沿著Beacon Street往東行十分鐘左右，有幢建於1807年的義大利文藝復興式灰沙岩樓。漂亮的雙扇紅漆門後，就是美國最老的圖書館之一Athenaeum。此館藏有15萬本稀世珍本（包括一本人皮封面的書），也收藏許多早期美術藝品，如Gilbert Stuart的油畫《George and Martha Washington》。

波士頓Athenaeum紅門。（圖作者提供） Athenaeum會員可在此研讀與寫作。（圖作者提供）

館內有穹窿圓頂，及地的長窗，大而長的銅吊燈、一條接一條的波斯地毯。大理石雕像立在長廊兩旁，守䕶著一排又一排的藏書。訪客可以在陽光十足的隠蔽角落書寫，也可以踡於舒適的古式沙發或皮椅中思考。想想多少文人學者（Oliver Wendell Holmes Jr., Nathaniel Hawthorne, Ralph Waldo Emerson, Henry Longfellow, Francis Parkman, William Hickling Prescott and James Russell Lowell）都曾在此逗留，這個有200多年歷史的圖書館能不讓愛書之人心動嗎？

Athenaeum可以看書的一角。（圖作者提供）

Boston Public Library 全美第三大

這個一年有200多萬訪客的全美第三大圖書館收藏了約2200萬件書籍、文藝品和樂譜。這兒有莎士比亞的首版對開本、中古時期的手抄本、百年前的地圖、莫札特和普羅科菲耶夫原版樂譜，稱之為文學殿堂也不為過。

波士頓公共圖書館McKim Building入口。（圖作者提供）

由McKim Building的精緻古銅門進入，低頭可見嵌入大理石地的星座標誌，抬頭則視由馬賽克磚鑲成波士頓名人之名及圖案花紋的圓頂。拾階而上，兩旁的壁畫代表哲學、歷史、物理學、詩學等八項學科。如果在梯上的平台滯留，倚窗而望，則可以看到詩意盎然的羅馬式噴水池柱廊庭院。

波士頓公共圖書館羅馬式柱廊庭院。（圖作者提供）

二樓華麗寬敞的閱讀大廳Bates Hall長218英尺，高50英尺。明亮的光從高大的拱形窗洩入，覆蓋一排又一排的殖民地時代的櫻桃木長桌。桌上一個個的綠色罩燈長期為莘莘遊學的來客照明。

不要錯過三樓John Singer Sargent花了近30年（1856-1925）製成的壁畫《Triumph of Religion》。除了油彩，這位以畫人像出名的大師用了玻璃、木頭、金屬、石灰等材料來建造並凸顯這個聖經故事。

三樓壁畫《Triumph of Religion》。（圖作者提供）

Concord鎭 多名文人長眠之地

Concord這個離波士頓約26哩的小鎮舉世聞名，原因之一是因為太多19世紀的名作家生前於此地著書，死後長眠於鎮上的Sleepy Hollow Cemetery。訪客以沿著瓦爾登湖Walden Pond散步，體驗梭羅（Henry David Thoreau）以此湖為靈感之源而著的《湖濱散記》，也可以前往The Old Manse–Nathaniel Hawthorne和他的新婚妻子的家，一觀這對新人在玻璃窗上刻留的詩。

還可以逗留於果樹圍繞的Orchard House，看看《小婦人》一書作者Louisa May Alcott在此住了20年的廳房。離Orchard House不遠，位於Cambridge Turnpike上的白屋則是Ralph Waldo Emerson在此書寫了47年的家。

如果不忌諱，可以到Sleepy Hollow Cemetery一角的Author's Ridge走一圈，看看粉絲對他們所愛慕的作家獻上的各式各樣的筆、詩和小紙條。

The Old Manse是作家Nathaniel Hawthorne故居。（圖作者提供）

Brattle Bookshop 挖寶二手書

這家1825年就設立的舊書店匯集了各式各樣的書：從一塊錢一本的平裝本到1萬元一本的古籍善本，都可在此找到。它最出名的一宗交易是賣出了Scott Fitzgerald簽名送給大詩人T.S Eliot的《大亨小傳》初版。書店的露天賣書場在晴天時會擺出一車車書架，上置一元、三元、或五元的書，特別吸引人。愛書之人可以廉價購到大批心頭好。

豈止波士頓，麻薩諸塞這個文風鼎盛的州讓許多名作家或短暫停留或長居寫作：有詩人Henry W. Longfellow, T.S. Eliot, E.E. Cummings, Emily Dickinson, Elizabeth Bishop, Jack Kerouac；散文、論説文名家W. E. B. Du Bois; 小説家Edith Wharton, Herman Melville, Michael Crichton, John Updike…等等。

如果有心有閒，好好策畫一下，這個文學之旅定不會讓你失望。