百般黃紫鬥芳菲。（圖皆為作者提供）

2017年加州 春季降雨量打破了歷年記錄，以致野花到處瘋狂怒放，兩度泅泳蘆葦平原（Carrizo Plain National Monument）花海，當時孤陋寡聞的我以為這已是野花秀的極至，今生恐難再見，然而世事難料，今春雖異常乾旱卻在北桌山生態保護區（North Table Mountain Ecological Reserve）內見到了另一場野花秀。

大約在三、四千萬年前，火山噴發 形成的熔岩流（玄武岩流），一次又一次填滿溪谷，侵蝕谷壁，最終堆積成了幾百呎厚的深色火山岩層，在奧羅維爾市（Oroville）以北，留下了平頂的玄武岩高原，稱為「桌山」。遠觀桌山似乎是一個緩緩傾斜的高原，在其西邊突然塌陷，深達200呎的黑暗懸崖垂直落入中央山谷。桌山的頂部是由熔岩流侵蝕雕刻而成，再加上岩石易於形成垂直裂縫，遂將其表層切割成許多陡峭的溝壑和幾條險峻的峽谷，其中一條峽谷將高原切成兩半，形成了北桌山和南桌山。

玄武岩高原 水池春季限定

玄武岩中的裂隙吸收了冬天的雨水，形成了季節性的溪流和瀑布；然而有些地方的玄武岩是不透水的，於是雨水蓄積成了一個個季節性水池，當雨季結束後即自行乾涸，這就是罕見的北部玄武岩流春季水池。為了保護這些春季水池及幾種稀有動植物的棲息地，在1990年代，漁獵部門（DFG）收購了3300英畝的北桌山土地闢為生態保護區。

高原頂部大多是稀疏的草原，冬季寒冷多雨，夏季炎熱枯乾，歷來只有放牧一直是該保護區的主要土地用途。又因地處偏遠兼且平坦如桌面，既不能攻頂亦不能攀岩，難以吸引登山客，但拜冬季瀑布和春季水池所賜，北桌山的春天野花漫山遍野，是北加州最熱門的賞花勝地。

保護區位於加州首府沙加緬度正北方70餘哩處，離我們住的東灣約三小時車程。我們雖已接種了兩劑疫苗，但為小心起見，仍維持不外宿不外食及當天來回的原則。不方便的是區内沒有公廁設施，未到旅遊旺季也沒有流動性厠所，我們自備馬桶在休旅車内「方便」還真的是不方便。

保護區內 瀑布多達十幾個

保護區很大，南有比特森峽谷（Beatson Hollow），北有煤炭峽谷（Coal Canyon），沿著峽谷大約有十多個瀑布，最負盛名的是幻影瀑布（Phantom Falls），其次是山溝瀑布（Ravine Falls）。參考網上眾家說法，打算從停車場往西走，經空心瀑布（Hollow Falls）至比特森瀑布（Beatson Hollow），然後折返比特森交界處（Beatson Junction），由此往北至幻影瀑布，再從東邊南下回到停車場，全程約6哩。

下山溝瀑布。

出了高速公路，一路可見一平坦高原，想來就是桌山。錯過了出口小路，兜了一圈盤旋上山，途中意外經過歷史名鎮俄勒岡市（Oregon City），它是由一群俄勒岡人在 1848 年於加州淘金熱期間創建的，與加州的許多小鎮名稱一樣，俄勒岡市根本不是一個城市，但曾為黃金開採和供應中心，現已淪為鬼鎮。經由雙線道的廊橋可通往舊區，這建於1983年的木製紅色廊橋古色古香，卻是以假亂真的古蹟。

到達保護區停好車，放眼一望，廣大的草原上五彩繽紛，草地濕軟，有些地方還有積水，更吃驚的是前面居然還有一條藍色涓涓細流。矮羽扇豆（Sky Lupin）和加州金田野（California Goldfields），競相以艷麗的藍紫和耀眼的金黃彩繪大地。

小溪橫過花海 如彩線交織

區內步道 雖多但路徑並不明顯也沒有清楚的路標，號稱山頂平如桌面，其實沒有一吋地面是真正平坦的，高低大小不一的火山熔岩露頭和縱向切割的溝壑隨處可見，散落的尖銳石塊更是難以行走，不過一路上百般黃紫鬥芳菲，讓人目不暇給，以致錯過了空心瀑布，為趕時間也沒有在比特森瀑布停留。北上路旁陸續出現了白色爆米花和橙色加州罌粟花，也有幾條清澈的小溪橫過，北面一排低矮山坡上，各色野花如彩線交織，織出了飛雲流彩的整匹蜀錦，富麗堂皇，美得不可方物。

岩上也花開。

眼前忽然出現了岔路，不明就理隨著路標左轉來到60呎高的下山溝瀑布（Lower Ravine Falls），瀑布雖小，水量還算豐沛。沿著小徑下至谷底繞到山溝對面，兩側山坡滿是盛開的罌粟花，彷彿穿行在燦爛的橙色燈海之中。登上坡頂視線豁然開朗，橙色罌粟、加州金田野、白色爆米花和藍紫羽扇豆在此形成一片波瀾不興的花海，周邊晚開的的黃地毯（Yellow Carpet）、紅衣女僕花（Red Maids）和奶油雞蛋花（Butter-And-Eggs）來勢洶洶，但尚未能掀起千層浪。這些花朵都很小且是貼近地面而生，數量龐大綿延不絕，不見任何飛鳥和蜂蝶，正納悶這花粉是如何傳播的，陣陣清香隨風飄來，想來山上風大且一無屏障，應是以風為媒介傳播花粉的。

橙色罌粟海 幻似金色瀑布

留連花海迷失了方向，遠遠看見前方隆起坡上有兩團如火烈焰，遂踩著遊人足印前去觀看。原來我們已走到了幻影瀑布觀景點，地層好像在此突然裂了一道大口，造成0.25哩寬300呎深的煤炭峽谷，黑色巨大的柱狀玄武岩壁矗立如墓碑，谷底碎石堆積似煤渣，難怪名為煤炭峽谷。

巧的是兩塊弧形墓碑的交接處有ㄧ凹槽，其上烈焰般的橙色罌粟環繞著火山熔岩露頭往下延燒，在陽光映照下化為一個如夢似幻的金色瀑布，誤以為它就是幻影瀑布。其實真正的幻影瀑布位於離它不遠的峽谷邊緣，瀑布是由一股山坳中的春季溪流直瀉而下所形成的，高僅166呎並不壯觀，然而它只在深秋至初春的陰雨月份現身，一到乾旱季節便消失如幻影因而得名並引人注目。

真假幻影瀑布。

峽谷附近溝壑斜坡層疊交錯，群花在此不受地勢限制，不受流派約束，不為過往悲傷，不為未來憂慮，只在當下恣意自在的綻放出道道彩虹，安慰飽受疫情驚嚇的人心。可惜此處多屬私人產業，牛群和鐵絲圍籬處處可見，再次迷失了方向，怎麼也找不到就在附近的雙山溝瀑布，不得不循原路而歸。

一個月後再訪 已告別春天

聽說山上野花種類多達40種，我們只看到幾種常見的，錯以為花期還長，不同的花會陸續登場，又因氣候不佳和雜事耽擱，一個月後才得再次上山，一下車便被眼前景色驚呆了，高原上枯草過半，牛群處處，哪裡還有花的影子？

這次改換路線，想由停車場直接北上幻影瀑布，一路上既無行人足跡亦無路標指路，僅憑先生的方向感前行，途中牛群阻道，銳石擋道，牛糞當道，左閃右避仍不得其道。偶爾看到一兩叢奄奄一息的羽扇豆和罌粟花，或一小片細碎小白花，或幾朵紫色三葉草，彷彿看到了沙漠中的綠洲，頓覺眼前一亮。

美如蜀錦的山坡好像被誰錯按了刪除鍵，所有飛雲流彩都被刪除一空，只剩下黑色火山熔岩露頭，兀立如瘡疤。幻影瀑布當真是消失如幻影，卻誤打誤撞來到雙山溝瀑布，大片柱狀岩壁肅穆靜立，其上溝壑猶在但滴水皆無，更沒有瀑布的影子，卻在懸崖峭壁邊緣看到稀稀疏疏的粉紅小花，四片杯狀花瓣類似加州罌粟，中心紅色，它的英文名字長而難記亦不知其意，倒是它的別名「告別春天」有如醍醐灌頂。

既已「告別春天」，我又豈能奢望著春天不老，百花不凋？縱然眼下花如春夢了無痕，難約年年為此會，但只要春雨降下，這北桌山又將是萬紫千紅。