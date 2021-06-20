站在紐約「邊緣」瞰天闊

瞭望台上已頗有人氣。

紐約是個出奇制勝、新潮不斷的國際大都市，其美麗天際線時有更新，間或就冒出個讓人瞠目結舌的新奇結構和嶄新座標，曼哈頓 哈德遜城市廣場（Hudson Yards）30號摩天大樓的「邊緣」瞭望台（the Edge）正是這樣一個引人注目的新景點。

在疫苗施打加速和各種限制令漸次解除之際，我們全家有機會登上這個百層樓高的露天平台遠眺紐約全景，頓時為眼前樓宇林立、水天一色的絕美景象所震撼，腦海裡深深印下了紐約港灣海闊天空的壯觀畫面。倘可借用辛棄疾的詞來抒懷，那便是：《何處望紐州？滿眼風光「邊緣」樓。百年興亡多少事？悠悠，不盡哈河滾滾流！》

哈德遜廣場原是大都會捷運局用於存放地鐵車廂的一片廣袤禿地，後經市府重新規畫，於2012年開始大興土木，營造嶄新的亭台樓閣和綠化園地，意在把它打造成曼哈頓西邊的新興繁榮市區。30號摩天大樓即為其中一個重要環節，「邊緣」則是鑲嵌在它100層樓東南面的一個凌空露天平台，如同巨人的寬大臂膀伸展在陡峭的大樓之外，成為登高望遠的極佳制高點。它在去年3月中剛剛開張營業不足兩天就因疫情而被迫關閉，一直到去年底才得重新開放。

由於乘坐高速電梯，所以百層高樓不到一分鐘就已登頂，加上電梯裡三面皆電子螢幕顯示紐約街景，所以不覺得悶。走上寬闊的室外平台，立見整個紐約市 和鄰近新澤西州眩目美色，一片浮光耀金，視野無限開闊，風雲盡收眼底。

往南極目，可見整個紐約港灣和徐徐流向大海的哈德遜河，還能望到雖顯微小卻依舊清晰入目的自由女神。當然也能看到曼哈頓南端建造在世貿大樓遺址的巍巍自由大廈，它頂部也有個瞭望台，而且比「邊緣」離開地面還高，只是它全部處於室內，所以觀賞效果有所不同。

「邊緣」的東面是號稱紐約最著名地標─帝國大廈，現在看起來就像個稍微矮些的鄰家小夥伴，但它粗大的屋頂天線卻高聳入雲，很有霸氣。我曾到過帝國大廈瞭望台，那裡的四壁是半人高的水泥圍牆，再上面是鐵絲護網，還安放了許多投幣望遠鏡供遊客遠眺。倘與全新的「邊緣」相比，它難免顯得落伍。

瞭望台向外伸展出去約25米遠。

「邊緣」不愧是最現代化樓台，其圍護欄居然全由兩人高和手指般厚的透明玻璃組成，而且微微向外傾斜，使人們的視線可不受任何阻擋，同時又逼迫你心生一絲悸怕，因為它看上去好像毫無遮掩，生怕多邁出一步就會墜入百里雲端。

更令人生怯的還有平台上特意鑲嵌的一大塊三角形透明玻璃地面，人站上去就像懸掛在半空，因為往下看就是相距300多米的大地和如同螻蟻般大小的車輛，你不由得會想，這玻璃能承受住我的體重嗎？記得在倫敦橋最高層的步行道上就曾見識過這種懸空玻璃地面，業已膽戰心驚過，但倫敦橋的高度與「邊緣」相對照，又豈是小巫與大巫所能比擬的？

瞭望台從大樓邊向外伸展出去約25米遠，其兩邊的玻璃牆夾角形成了名副其實的「邊緣點」，誰都想站在那一點風水寶地上留下倩影。由於瞭望台上已頗有人氣，結果就排起了長隊。好在景點在西南角的邊緣點專門指派了一位工作人員維持秩序，她手拿一個碼表之類的儀器，一面統計人數和時間，一面頻頻作手勢讓排隊的人們緊緊跟上，不失時機地站到邊緣之巔。

排隊等候的亞裔 還真不少，看見一對亞裔小夫妻，年輕妻子身穿白色連衣裙，在邊緣點不停變換姿勢，展現窈窕靚麗，而丈夫則一手緊抱著幼兒，再騰出右手為妻子取景照相。任務完成後，丈夫自己並未走上去留影，就與妻子離開，讓等候的隊伍可移動得快些。5月正是畢業典禮季，有兩個亞裔女孩身穿黑色學袍、頭戴方帽來拍照，兩人互換角色，先後在邊緣點以手指作出V字型以示慶賀，臉上更是露出喜不自勝的笑容。

「邊緣」平台的東面還建有斜坡式階梯，遊客可散坐其上喘氣休息，並觀賞前方美景，也可拾級而上進入101層樓的咖啡餐廳享受飲料和美食，同時輕鬆優雅地欣賞窗外風光。可惜當咖啡餐廳尚未開門迎客，要全面開放還有待時日。

我們參觀那天氣溫在70℉上下，本不算冷，但高樓風吹得更緊，真個是高處不勝寒，原本穿的一件布外套顯得不堪重任，只悔沒穿絨線毛衣。

站在「邊緣」觀景台上，可見整個紐約港灣壯麗景色。

登樓前我們在大樓底部還觀看了有關大樓綠色環保的圖像展，得知大樓能把雨水都積攢到地下的儲存罐中，以後可慢慢利用。大樓產生的垃圾也都先傳送到地下，再統一收集，不必如通常那樣堆放馬路邊，既堵塞交通又散發臭氣。大樓對採光通風以及太陽能利用等都有十分合理的設計和安排，有效地幫助保護我們的地球母親，是我們將來所有新建築應取的方向。下到地面後，我們和其他遊客一樣又遊逛了星羅棋布的商鋪。

走出30號大樓，可見哈德遜城市廣場中央那座被稱為「船舫」（Vessel）的環形樓梯狀藝術建築，也是個新地標，也曾轟動一時，但那天它仍受連續發生登樓者自殺事件之累而關閉，要到5月底才能重開，且規定單身訪者不得入內，多少也是個防範措施。

總之，被無情瘟疫圍堵在家而鬱悶了一年多的受困者，無例外地盼望有更多的公共場所和旅遊景點重開大門，使尋常百姓有更多賞心悅目的去處可休閒和放鬆，讓日常生活回歸正常。有人在網路留言，認為花30多元買張門票登頂「邊緣」似物非所值，但我上去驚鴻一瞥後卻覺得未必虛行，說是不到「邊緣」非好漢也未可知 。何況，英語中的「邊緣」一字還有鋒利和鋒芒的意思，也許還可在攀登中測試一下自己的鋒芒和運氣呢。