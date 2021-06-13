城市傳真／波泰克森濕地 觀鳥賞花

保育區內有豐富的水生植物。

從美國 首都華盛頓特區環城I-495公路（Capital Beltway）往巴爾的摩方向，有一片鬧中取靜的世外桃源。由波泰克森河（Patuxent River）和小波泰克森河（Little Patuxent River）環繞的約1萬3000英畝濕地和叢林，1936年羅斯福總統下令在此建立國家野生動植物保護區；波泰克森研究保護區（Patuxent Research Refuge）也是美國第一個保護自然資源野生動植物試驗基地。

波泰克森保護區全圖。

今年5月中一個周末，我們從南區大門進入波泰克森研究保護區，林蔭夾道，車窗外飄進來沁人心脾的濕潤空氣，頓時忘卻了幾分鐘前在華盛頓環城公路上的車水馬龍。不一會兒就到了停車場，因為新冠疫情，訪客中心大門緊鎖。

穿過環路步道 （Loop Trail），一片蔚藍色的湖水映入眼簾，水面點點浮萍，湖畔上的小白花相伴生輝，這是瑞丁登湖（Lake Redington）。往右下去就是知更鳥（Songbird）出沒的區域，湖邊有一木屋，設有觀察窗戶和小窗台，供遊客觀鳥。如果運氣足夠好，照相機的鏡頭足夠長，就能拍下知更鳥和各種鳥類競相歌唱的畫面。

接下來可以在環路步道上慢慢地走一圈，傾聽紅翅黑鸝（Red-winged black bird）、藍鳥（Blue bird）和雙色樹燕（Tree swallow）的各種鳥語。

小木屋有觀景窗可供遊客賞鳥。

跨過第一座搖搖晃晃的浮橋，這是為濕地的特殊地理環境而設計建造，當瑞丁登湖和凱西湖（Cash Lake）因為河水回灌而上漲時，浮橋也會上升，以保證行人可以安全通行。橋下長滿了漂亮的野黃蓮花（ Yellow Pond Lily）和各種浮萍。

再走過第二座更長的浮橋，就進入凱西湖步道（Cash Lake Trail），它又稱做Smith步道，是為了紀念2009-2014年的國家野生動植物研究中心主任Gregory Smith而命名。沿途可見各種角度的湖景，湖禽爭奇鬥豔、濕地植被繁茂，樹木遮天蔽日、藤蔓橫縱交錯。湖中有一株珍稀物種的香蒲類屬植物，用鐵絲網圍住保護起來，現在正是它的開花季節，香蒲開著絢紫色花朵。在徒步過程中，時時有大魚在湖中躍起的聲音。凱西湖從3月到9月可以垂釣，疫情期間釣魚的人眾多，但有座約100呎長的木質釣魚台 （fishing pier）沒有開放。

繼續前行右轉，就走進窄谷步道（Valley Trail），十分清靜，也是戀人談情說愛的好地方。

左轉進入一片有很多自然斷落的樹枝擋道的灌木林，繼續在凱西湖步道前行，有一個觀景點，可眺望湖對岸的叢林和湖上的野荷、浮萍，觀看各種水上浮禽；更有一些鋸成一段段的樹木墩，當做板凳供人歇息。離開觀景點可見月桂花步道（Laurel Trail）木牌，右前方就是鵝塘（Goose Pond），塘邊有長椅，在這兒坐坐，看著小巧玲瓏的池塘，聽著蛙鳴悠揚，十分愜意。

野生月桂花樹夾道的步道，是典型的中演替森林（mid-succession forest）──定義是有不到70%的植被覆蓋率，由當地物種組成的植被，和本地物種的灌木層。走完這段路就知道什麼是中演替森林，上了一堂有實物展示的植物課。

保育區內有木質長橋供遊客釣魚。

如果不是狩獵季節，可以在月桂花步道盡頭，左轉去消防路步道（Fire Road Trail），這一帶是過去研究森林管理技術的場地，現在讓它回歸自然供遊人健行。

走完這個步道後，可以在停車場附近看到一塊紀念牌，紀念一生致力保護自然的達令（J. N. "Ding" Darling）。他是曾經獲得普立茲獎的漫畫家，首創保護美國的自然資源。1934年他為美國發行保護自然的一套野鴨郵票，繪製了第一枚郵票。他也是美國野生動物保護協會的創始人，魚類和野生動植物研究專案的設計師；他還奠定了波泰克森野生動物植物保護區的基礎。1934年他任美國生物資源調查局（現在的美國魚類和野生動物管理總署（U.S. Fish and Wildlife Service）局長時，提出建立波泰克森研究保護區計畫，1936年獲羅斯福總統批准，讓我們今天能徒步徜徉在這一片鬧中取靜的世外桃源。