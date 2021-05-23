蒙特瑞粉紅情人角 夢幻不真實 ​

情人角。（圖為作者提供）

平靜叢林市（Pacific Grove，太平洋林市）位於蒙特瑞半島北端，離矽谷一小時車程，是人口不到2萬人的加州 小城。它以迷人的海灘、帝王蝶、多樣化的海洋生物、粉紅色冰草（Ice Plant）和美觀的建築物而聞名。近年來曾多次拜訪鄰近的蒙特瑞市和17哩海岸（17- Mile Drive）卻總是與它擦肩而過，直到今年5月初為了一睹情人角（Lovers Point）的「魔術地毯」（Magic Carpet），這才踏入了這座小城。

冰草花。（圖為作者提供）

情人角顧名思義應是情人約會的地點，實則不然。1875年，大衛·傑克斯（David Jacks）以爭議性手段，取得了該地區7000英畝土地（幾乎整個半島）的所有權。他將100英畝土地捐贈給衛理公會主教教堂，以建立「基督教海濱度假勝地」。退休 會曾在現今的珠寶公園（Jewell Park）內設立巨大的帳篷以為期三周的禱告會開始，部分營址所在的海角當時被稱為「愛耶穌之人的聚會點」（Lovers of Jesus Point），現在則被稱為「情人角」。

粉紅花堤。（圖為作者提供）

粉紅海岸線 讓人驚艷

沿著東西向的觀海大道（Ocean View Boulevard）駛入市區，第一個景點即是情人角公園，此處沒有停車場，只能在路邊停車。綠地平台下是情人角海灘，北邊亂石堆疊的岬角即為情人角，初見有些失望，但轉頭西望不禁大為驚艷，一道粉紅色的海岸線，彎月般沒入海中，顯得如此夢幻而又不真實。

小鎮上建築風格各異的住宅。（圖為作者提供）

狹長形的珀金斯公園（Perkins Park），位於觀海大道和太平洋之間的斷崖上，頭尾是情人角公園和廣場公園（Esplanade Park）。它是以當地居民海斯·珀金斯（Hayes Perkins）的名字命名的。他生於奧勒岡州，1938年在此市退休。他是位探險家曾在非洲生活長達22年之久，深諳南非冰草（Ice Plant）兼具美化環境和防止陡坡侵蝕的特性，率先除去濱海區域內的毒橡樹改種冰草。冰草葉面和莖上生有大量大型泡狀細胞，裡面滿是液體，在陽光反射下亮如冰晶，因此得名冰草，在春天盛開鮮豔的細小花朵，有如變魔術般替海岸線舖上了一條粉紅地毯而贏得「魔術地毯」之名。

珀金斯公園。（圖為作者提供）

玉足岩。（圖為作者提供）

公園中有一條1哩長的黃沙步道，道旁及懸崖多被冰草覆蓋，間中散見燭台蘆薈、馬蹄蓮和其他花卉，只是花期已過，眼下只有冰草花一枝獨秀。冰草花很小，大約只有25美分硬幣大小，花似雛菊，花瓣細長繁多，黃色花心和白色花絲在陽光下閃耀如金絲銀線，放眼望去整片花海真的晶瑩光亮如水晶。這密密麻麻的花朵如同打翻了顏料缸，將粉紅顏料灑滿這半月峽灣，無論岩縫、台階、窪地、低處或斜坡皆被浸染成粉紅色，只是深淺濃淡各有不同，其中不乏純情的淺粉，浪漫的粉紅，熱情的桃紅更有艷麗的紫紅。

粉紅花園。（圖為作者提供）

粉紅花毯 富視覺美感

轉過半月峽灣是另一較為寬闊的岬角，公路在此90度左拐，往前縱看宛如一條粉紅花毯直舖到海平線，只等穿著白色婚紗的新人在此山盟海誓。若面對大海橫看，頓成長軸粉紅畫卷，藍天、碧海、黃色沙徑和粉紅花毯由遠而近，層次色彩對比分明，極富視覺美感。雖然長椅上少了依偎的情侶，仍不失其詩情畫意，還吸引了很多黑綠發亮的海鳥前來覓食。美中不足的是亞裔同胞喜涉花叢，屢屢跨越圍繩，坐於花海之中，甚至搔首弄姿不顧旁人的忘情拍照。

蔓生冰草花 粉紅瀑布

觀海停車場（Ocean View Parking）是珀金斯公園內的唯一停車場，但車位不多，不過目前尚未全面開放，遊客不及往年多，路邊停車問題不大。此處面海人家多在門前廣植冰草，與公園冰草前呼後應，得天獨厚的坐擁廣大的粉紅花園。停車場附近多峭壁，上面細水長流般蔓生著冰草花，形成獨特的粉紅瀑布景觀。

皮諾斯角燈塔。（圖為作者提供）

再往前行海岸線更加彎曲凹凸，冰草花覆滿斷層邊緣的陡坡，宛如一道蜿蜒的粉紅花堤，引人深入忘返。這一帶波濤洶湧，時見層層浪花翻滾而來，替粉紅花堤鑲上一道白色花邊，使得景色更加迷人，坐在長凳上聽濤觀浪兼賞花，實乃浮生樂事。

一路行來除了賞花，岸邊海中的懸崖峭壁、岩島和礁石都值得細細觀賞。發揮各人想像力，我在其中看到了五趾分明的「玉足岩」，昂首戲水的「海豹岩」，趴著打瞌睡的「凱蒂貓岩」，以假亂真的「人面獅身岩」和滿臉皺紋的「癩皮狗岩」。不過真正有名的是一座岩石拱門，它看起來就像是兩張臉在接吻而被稱作「接吻岩」（The Kissing Rock），縱使海浪鋪天蓋地而來，但兩情相悅，始終長吻不已。

最古老燈塔 無緣睹真容

粉紅畫卷。（圖為作者提供）

過了廣場，公園景物一變，粉紅冰草驀地沒了蹤影，代之而起的是疏疏落落的照波花，它不像冰草花獨沽一味粉紅，而是黃白紫多色混雜。離「接吻岩」不遠處是名歌星約翰·丹佛（John Denver）的空難地點，在其附近豎有一塊紀念碑。由此南下千餘呎便是皮諾斯角燈塔（Point Pinos Lighthouse）的所在地，它始建於1855年是此市地標也是美國西海岸上最古老的燈塔，至今仍在運轉，原始鏡片亦完好無損，內部展品包括19世紀和20世紀燈塔管理員使用的家具，可惜在疫情 期間暫時關閉，無法入內參觀。

粉紅花毯。（圖為作者提供）

回到觀海大道續往西行，岸邊散布著大小岩島及石堆，但不知何處是地圖上標示的「心形岩」（Heart Shaped Rock-Love Rock），更不知它是因何得名的。時近黃昏開始漲潮，風高浪急，不敢涉水攀登岩島，只在石灘上走了一陣子，看不出哪個岩島像心形，卻在亂石堆中看到一塊岩石略似心形就權當它是「心形岩」吧！意外的是往南回望，皮諾斯角燈塔赫然在望。

接吻岩。（圖為作者提供）

回程到城中珠寶公園轉了一圈，公園很小，草地上只有一座涼亭和一些小吃攤位，周圍民宅建築風格各異，從羅馬式到哥德式再到維多利亞時代式都有，人們悠閒的吃喝聊天，絲毫不受疫情影響，時空亦似在此停格，我們雖萬般不捨這粉紅情人角卻不得不揮手告別，期待明春再見。