休士頓小龍蝦節又來了 饕客飽口福

—大盤四磅小龍蝦及蝦、玉米、土豆、香腸。

我來美讀書及做事的前兩份工都在東岸，直到1983年搬來北德州才首次看到及吃到小龍蝦。前幾周偶爾看到一個休士頓的小龍蝦節（Bayou Cajun Festival）廣告，休士頓多沼澤，所以叫Bayou，這個節日已辦24屆，這次就去湊個熱鬧。

賣德州特有的長牛角攤位。

卡津美食 口味重又辛辣

美國 小龍蝦（crayfish或crawfish）的主産地是路易斯安那州，那兒也是卡津人（Cajuns）的居住地。卡津人是居住在美國南部路易斯安那州的法國移民後代，這些移民18世紀下半期從加拿大東部的阿卡迪亞（Acadia）被英國驅逐到北美13個殖民地，其中大部分人聚居在路易斯安那地區，在當地生根開花結果，發展出獨具特色的卡津文化、音樂、風俗與美食。卡津美食是由卡津人發展起來的，口味很重又辛辣，不太被東西兩岸及中西部的白人接受。我們在德州住久了也吃慣了，因多海鮮，所以還覺得很好吃。我最喜歡的美式螃蟹餐館（Joe's Crab Shack）也是主打卡津口味，可惜幾年前全關了。

跳蚤市埸的攤位。

這次小龍蝦節是在一個大的跳蚤市埸（Trader Village）裡面辦的，那跳蚤市埸占地105畝，有2000個攤位，只在周末開放。當天我們看到很多空的攤位，表示市面生意還是很差，60%以上攤位關着門；有不少東方人開店，多半都是賣東方禮品。

蔬菜攤位。

該市場像其他跳蚤市場一樣，什麽東西都賣，因在德州，所以有很多店賣西部牛仔的商品。美國人喜歡養竉物，所以也有七八家竉物店；但他們不是在賣狗貓，而是賣鸚鵡及兔子，當時正好臨近復活節，所以有兔子賣；可惜我孫女不在附近，不然我會買一隻兔子給她玩，小的20元一隻，大的50元一隻。

竉物攤位,，賣鸚鵡及兔子。

一盤4磅 加配料吃不完

到11點半，商家開始燒小龍蝦及其他配料。看菜單，一大盤40元，包括4磅小龍蝦、蝦、玉米、小土豆（小馬鈴薯）及一根大香腸（boudin）。我們又加買了些蝦及玉米、土豆，結果來的是糯玉米，好吃極了。我們同行只有三個老人，4磅小龍蝦根本吃不完。4月初小龍蝦的季節才開始，個頭不大，所以剝了半天，只吃到一點肉。慢慢吃了兩個鐘頭還吃不到2磅，剩下的當然打包帶走。那天天涼又有風，在室外食物一下子就冷了。事後跟主辦單位建議，可改在5月辦，但我不相信他們會聽。

休士頓緊臨墨西哥 ，市內45%是墨西哥人，縣長也是墨西哥裔，吃飯埸地周圍都是蔬菜攤位，賣很多墨西哥人吃的食物。他們吃芒果，有大有小，有青有黃，我還買了瓶從沒喝過的青芒果汁，回家—喝，味道不錯，肯定是加了糖的。也看到美國超市沒有的芭樂和楊桃等，這裡價錢是超市的—半，所以滿載而歸，當然全部付的是現金。

個頭最大的小龍蝦。

原產美國 20世紀初赴中

小龍蝦原產地為美國，20世紀初隨國外貨輪壓艙水等生物入侵途徑進入中國 境內，我做夢也沒想到會在中國如此受歡迎。中國事事都要爭世界第一，現在中國小龍蝦一年的産量已超過百萬噸，是不爭的世界第一。中國小龍蝦之鄉湖北省潛江縣的江漢藝術職業學院甚至開設小龍蝦専業科系。我上網查了一下，他們的課程分小龍蝦大師専業、小龍蝦名師専業、小龍蝦養殖技専業、餐飲管理専業，要360學分畢業，真是嘆為觀止。

休士頓靠海，春天有小龍蝦的美味，秋天更有肥美的青蟹 (blue crab)，人生有此可口美食，夫復何求。