春臨舊金山半月灣 繁花遍開賞花當趁早

芥花田一景。（圖為作者提供）

未搬來加州 前曾去過半月灣（Half Moon Bay）幾次，只記得有一家很高級的旅館和一座漂亮的高爾夫球場，其餘的沒有什麼印象。幾年前搬來加州後，反因遊客過多和塞車嚴重一直沒有再去，去春被迫居家避疫自然也無法成行，今年3月初剛打完兩針疫苗便迫不及待地舊地重遊。

我們從東灣開車上加州1號公路南下，出了舊金山市區後視線逐漸開朗，一邊是藍藍的海水，一邊是綠綠的山坡，春意隨著路邊黃花的次第開放而漸行漸濃。車過青苔海灘（Moss Beach），公路兩旁更是一片黃燦燦，忍不住停車觀賞。

公路旁五彩繽紛

公路右邊是一個小型機場，偌大的空地上是一畦又一畦的耀眼黃花，可惜四周圈有鐵絲網籬不得入內。靠近公路旁混生著黃、白和橘色小花，白色的是鈴蘭，淺黃的是水仙，橘色的是加州州花罌粟花，出乎意料那黃花不是芥花而是百慕達奶油花（Bermuda Buttercup）。雖未盛放但五彩繽紛，十分悅目。倒是對街的農夫的女兒農場（The Farmer's Daughter）內滿是金黃的芥花，但因是私人產業同樣不能入內，只能站在路邊拍照欣賞。

行經支柱點港口（Pillar Point Harbor）突覺眼前一亮，趕緊停車觀看。在停車場和民宅的中間有一片空地，此時長滿了橘紅色的萬壽菊，像是無數星星跌落綠地閃閃發光，周邊芥花如火炬環繞，更加將這一方空地照亮得光芒萬丈。可惜隔了十天再去，此處已經整地完畢成了名副其實的空地。

科普爾農場海灘。（圖為作者提供）

由此南下數哩便是此行目的地科威爾農場海灘（Cowell Ranch Beach）。在大蘇爾（Big Sur）和舊金山之間的沿海地區，早在1萬4000年前便有奧隆印第安人（Ohlone Indians）居住於此，1萬多的原住民分屬於40多個部落，有8至12種不同的語言，當時草木茂盛，鳥獸群聚，和眼下空曠的景象大相逕庭。

●科普爾－普里西瑪步道的金色花堤。（圖為作者提供）

農場以南3哩處曾有一繁榮一時的小鎮普里西馬（Purisima），一名16歲的德國移民於19世紀中葉率先在此建立了農場，後來因財務困難被亨利·科威爾（Henry Cowell）以止贖的方式收購。小鎮於1930年全然沒落，現淪為鬼鎮。農場則於1986年被某一信託基金會收購，為了確保對這片土地的永久保護，基金會和各相關方面協商，開闢了一條通往海灘的通道，並修建了科威爾-普里西瑪（Cowell-Purisima）這條長3.6哩的步道 ，於2011年對外開放。

黃色花海懾人心

通往海灘的這條筆直碎石通道長半哩，兩旁土地平坦空曠，放眼望去只見藍天、綠草和黃花，彷彿天地間只有這藍綠黃三色。通道盡頭有座200餘階的木梯可下達海灘，這才看清楚這一帶都屬於斷層地帶，南邊有道低矮的帶狀岩延伸入海是為鰻魚岩（Eel Rock），和它面對面獨立於海中的小岩石是海豹岩（Seal Rock），從步道所在平台上亦可清楚俯視二岩，平台邊緣上有些許白花綻放是我從未見過的海灘草莓花（Beach Strawberry），五瓣略尖花瓣配以黃色花心，花朵不大但顏色亮麗。原住民食用其漿果，並用它的葉子泡茶喝。不知何時這漿果被引至歐洲，與東海岸草莓交配生產出今日的商用草莓。

海灘草莓花。（圖為作者提供）

一走進科威爾-普里西瑪步道便被眼前的黃色花海震懾住，濃淡深淺不同的黃花正如波浪前仆後繼的湧入眼簾，原以為這是一片芥花田，走進細看才發現這是原產於南非的百慕達奶油花，適生於地中海形氣候，生命力極強在加州沿海地區廣為繁殖。植物無毒但有酸味，南非人以之入菜，也是製作草酸的來源，黃色花瓣則可用作黃色染料。

芥花田入口。（圖為作者提供）

五瓣單瓣花朵平面張開成直徑約吋半的圓形，通體黃色，造形簡單，但顏色十分嬌嫩，充滿了青春氣息，令人精神愉悅。三瓣心形合成的葉片，神似三葉草，非常有立體感和觀賞性。全株高約一呎左右，輕易能夠覆蓋地面。

在靠近第一座小橋的海岸處，散布著許多岩石和小島，是水獺、海豹、海獅和海鳥群聚的地方，其時在一狹長小島上正有多隻海豹在作日光浴。過橋之後黃花更形綿密，一直延伸到對面山坡上，在坡前形成一道金黃花堤，藍天上朵朵白雲浮沉，近處奶油花與芥花爭艷，深淺黃中難分高下。

蒙特律松樹的紫色雌花和橘黃色雄花。（圖為作者提供）

松樹也開橘黃花

跨過第二座小橋後黃花杳無蹤影，只見對面山頭一片金黃，立刻回頭，卻在一處懸崖邊發現一大叢蒙特律松樹，上面有許多橘黃色花絮似的東西，原來雌雄同株的松樹真的會開花，這橘黃色花絮便是雄花，而開在頂端的紫色球狀物便是䧳花，讓久居中西部的我大開眼界。

對面山頭的那片金黃來自阿科皮農場（Iacopi Farms）的芥花田（Mustard Field），此處背山面海可說得天獨厚，每年春天芥花瘋長，雖有「私人產業，不得入內」的告示，仍擋不住大批遊客闖入並破壞網籬，遂於今年開始售票對外開放。本來覺得芥花隨處可見，是否值得買票入內（大人十元，小孩五元）？但一般所見均不及此處鮮艷茂密且占地廣大，只好乖乖買票進場。

支柱點港口的萬壽菊。（圖為作者提供）

芥花不同於奶油花的單花獨生，它是由無數細碎小花簇生成球密集生長，幾乎可以長到一人高，故而聲勢浩大，予人泅泳黃色花海的感覺。它的顏色不是奶油花那種誘人食慾的奶油黃，而是不可逼視的皇家 黃。妙的是奶油花沒有奶油的誘人香味，芥花卻有撲鼻香氣，因此歐洲人用它釀酒增加風味。葉子可作生菜沙拉進食，芥菜子可做芥末醬，全株更是農作物上好的天然肥料，可說通身是寶，絕非花瓶之流。

●科普爾－普里西瑪步道兩旁一片花海。（圖為作者提供）

心境豁然變開朗

園內有一橫一直無花的T字形泥巴路供人行走，但還是有很多人喜歡鑽入花海一親芳澤，以至綿密的花海出現了一些裂痕，不過無損數大就是美。走到直路盡頭，黃花與背後青山平行向左右延伸，和藍天形成三道亮麗的色帶，直覺人生充滿了光明和希望，所有屬於庚子年的憂慮、恐懼、病痛和哀傷都已煙消雲散。

芥花田的正統皇家黃。（圖為作者提供）

此處雖號稱芥花田，奶油花仍是不請自來，占據了北面山坡地，隔著一條泥巴路，奶油黃與皇家黃如楚河漢界般分明。除了奶油花在面海這邊的芥花叢中也有一些白粉紫的野花，這些侵入者的花朵都很小亦不夠緊密，在皇家黃的陰影之下很難有出頭天。南邊山前這一塊，少有破壞也沒有侵入者，長得格外茂密，燦爛奪目，將皇家黃發揮至極致。

芥花田美景如畫，可惜燦爛不足一春，因其通身是寶，保不準哪天便被農家全部割下當作肥料，有心賞花當趁早，莫待無花空折枝。