奧蘭湖醜小鴨 華麗轉身遠走高飛

「醜小鴨」（左）體型長大了，但羽毛還是灰色。（圖為作者提供）

去年5月我們在紐約市 貝賽的奧蘭湖（Oakland Lake）邊散步，湖面一片平靜，天鵝夫妻依依而來，又緩緩而去，畫開倒映在湖裡的樹影，碧波越擴越大，蕩漾開一個巨大菱形。《紅樓夢》裡元妃省親大觀園，弟妹們寫詩頌聖，林黛玉詩云：菱形鵝兒水，桑榆燕子梁。看得我如夢方醒，菱形和鵝兒水原来是这样的天然成趣，可見黛玉寫詩不是閉門造車，藝術源於生活呀，如果讀詩只死記硬背，辜負了姑娘的詩意如何是好。

天鵝一家三口悠遊水面。（圖為作者提供）

●剛出生毛色灰褐

不久，天鵝夫妻添了一個寶貝，小天鵝出生第一天讓我們大開眼界，原來啊——天鵝寶寶一出生不是白天鵝，毛色灰褐，黑豆眼，紅巴掌，一點也不隨父母的端莊雅麗，完全是隻醜陋瘦小的鴨子，真讓人失望。回想安徒生童話《醜小鴨》，發覺安徒生真是一個有生活的作家，童話不是憑空編的，白天鵝的起點都是一隻醜小鴨。

然而，這隻「醜小鴨」跟安徒生筆下的醜小鴨，簡直是命運迥異，不但不受嘲笑排斥，還被天鵝夫妻照顧得無微不至，亦步亦趨地保護著。天鵝爸爸拔下水草給它吃，自己當警衛員，看寶貝邊玩邊吃。我們想靠近一點拍照，天鵝爸爸就呱呱大叫，警告我們離開。我們莫名其妙地成了「防疫對象」，必須得跟牠們一家保持N個社交距離 。

即使如此，我們受好奇心驅使，每天都期待看到醜小鴨，看到它慢悠悠地隨著天鵝父母在湖裡遊弋，覓食，看它調皮，奮力爬到媽媽寬大的背上撒嬌，拿媽媽當船坐。

●整天吃喝睡瘋長

奧蘭湖裡水草豐美，醜小鴨心情好，飲食充足，簡直是瘋長，以看得見的速度在長。到8月，它又肥又壯，跟天鵝媽媽的體型一樣大，有優美的天鵝頸，和尖圓的喙，可惜還是灰褐的毛色，跟媽媽的陽春白雪相比，堪稱下里巴人。整個夏天除了吃喝，醜小鴨一直睡覺，父母好像哼哈二將守護在側，把醜孩子當成個寶呵護，樹蔭湖影裡，它的夢一定格外香甜。有個美國人路過，好像很有經驗，他端詳著說：「it's a son.」我很想問問為什麼，但隔著社交距離和英語水準，我沒好意思問。到初秋，醜小鴨的體型遠遠超過媽媽，直追爸爸的龐大英武，我想起那人說的對，真是一個Son，簡直是Big Boy啦。

「醜小鴨」（左）撲翅，即將起飛。（圖為作者提供）

秋天，這個Big Boy張開翅膀，可以看到裡層雪白的羽毛，尤其是早上，它和父母紛紛張開雙翼，在布滿金光的湖面洗漱，白羽毛帶起湖水，畫出優美的弧線，可謂：雲想衣裳花想容，春風拂檻露華濃。此時秋水共長天一色，四周的樹木在寒霜的雕琢下，是色彩斑斕的屏風，奧蘭湖在上演那千古名篇——霓裳羽衣曲。天鵝一家三口是奧蘭湖的國王、王后和王子，湖裡的野鴨，大雁，遊魚都是它們的臣民。這不是童話，是一個美麗的現實。我希望它們一家不遷徙，總是在奧蘭湖過著怡然自得的日子。

轉眼就是寒冬，一天朋友說：不好啦，天鹅爸爸不要天鵝王子啦，驅趕它離開，用喙啄它，用翅膀扇它，不讓它下湖裡吃草，不讓它安臥，更不讓它和父母一起生活……天啊，甜蜜的一家三口，轉眼父子成仇，這是怎麼啦？

雄天鵝撲動翅膀。（圖為作者提供）

●長大後被迫獨立

撿個好天，趕緊跟朋友去湖邊看看。果然，天鵝夫妻相隨，不見它們的兒子，三口其樂融融的畫面轉眼成空。兜兜轉轉，我們在湖對岸找到Big Boy，只有背上還有幾片褐羽，離著全身雪白指日可待，英俊的外型，掩飾不住孤獨和恐懼。它畏手畏腳地在湖邊吃草，看到對面父母游過來，停下吃草，警惕地望著，父母游近了，嚇得轉頭爬上岸，目送父母像陌生人一樣遊到遠處，才遲疑著進水裡吃草。雖然沒看到天鵝爸爸武力驅逐，也夠讓人心碎，不過一個季節，一家人就從親密無間到形同陌路，到底是怎麼回事呢？

「醜小鴨」跟隨在父母身後。（圖為作者提供）

朋友跟我說，今天很溫和，平時天鵝夫妻一起欺負它，趕它走呢。我倆試著分析，父母認為孩子長大了，要出去獨立生活，要去單身俱樂部，找未來的伴侶？可是醜小鴨一出生就在奧蘭湖，它以為這是整個世界，沒人帶它出去見世面，它怎麼知道還有更大的世界？奧蘭湖只有它們一家，讓它怎麼找伴侶呢？難道父母不該帶著孩子飛到附近的大海或者湖邊，見識一下世界，再讓它獨立嗎？聽說天鵝父母每年冬天都會飛走，今年疫情所關，大家散步時紛紛投食，因此它們不再挪窩。朋友氣憤地說：這對父母自己貪嘴戀食，不擔負起教導兒子的責任，卻硬逼著兒子去獨立，真狠心，真不負責任。

天鵝育子方法簡單粗暴，但目的是讓孩子獨立，讓它尋找自己的伴侶，開始新生活，畢竟奧蘭湖只有他們一家，孩子不出去，就得打光棍啦。

「醜小鴨」追隨在父母親旁邊。（圖為作者提供）

默默祝福我和朋友絮叨著自己教育 孩子的困惑，如今的孩子打不得罵不得，說輕了充耳不聞，說重了叛逆反彈，他們要平等要自由，可是卻不服管束，不肯刻苦讀書，經常搞點小動作，挑戰父母的耐心和智力，該如何是好？如果按照動物的叢林法則，身體成熟後，扔出去自食其力，不管他們讀書，是不是更直接更有效？朋友充滿同情地說：天鵝父母教育孩子出於本能；人呢，又感性又理性，處處為孩子著想，教育他們成才，然後獨立生活，買了馬，還要送一程，孩子不領情，不合作就很煩難。可惜天鵝不懂我們人類，人類也不懂天鵝，無法交流育子心得。朋友的一番話讓我心有戚戚焉，真是可憐天下父母心啊。

惦記被父母驅逐的Big Boy，我時不時去湖邊，有一次真給我親眼看到，天鵝爸爸在湖面追逐它，用大翅膀忽閃它，動作淩厲又凶猛，它嚇得快快逃跑，天鵝媽媽又從湖的另一邊夾擊，作勢用喙啄，它嘎嘎地尖叫，好像在控訴：爸媽你們真無情啊！

●狠心驅逐也是愛

天鵝育子，夫妻統一戰線，我們人類，經常夫妻意見不合，一個鬆，一個緊，造成教育無效，甚至於孩子背道而馳，夫妻同心這一點，我們真得跟天鵝夫妻學習。

回想醜小鴨出生時，仰頭看著媽媽，媽媽眼睛裡流露的都是愛，我們抓拍到這溫情時刻，發給朋友看，牽動多少人的目光；天鵝爸爸時刻不離左右，保護兒子，岸上有狗經過，它居然跑到岸上，跟狗狗對峙，對狗的主人嘎嘎提意見，那份護犢之心感動到我心裡潮濕。如今天鵝父母恨鐵不成鋼，下狠手驅逐它外出獨立，也是愛。

我心疼Big Boy，真想告訴它一英里外就是大海啦，飛走吧，去那裡找個美麗的姑娘，戀愛結婚，一生相伴，生兒育女。可是人有人言，獸有獸語，它不懂我的話。

朋友和我一樣牽掛，給動物保護組織打電話，讓他們把Big Boy 轉移到臨近的湖海裡，得到的答覆是：天鵝是奧蘭湖寄生動物，自生自滅，不能人為干預。好個物競天擇，適者生存。這時，我們只有硬著心，等待這個Big Boy 醒悟，自己面對整個世界時，心理的成長不都是在孤獨恐懼中熬煉出來的嗎？

「醜小鴨」練習展翅。（圖為作者提供）

●默默祝福快成家

春節後，在冷泉港遇到白天鵝群在海中遊弋，青山做屏障，平靜的海灣，成長中的伙伴，自由自在的日子，我想給奧蘭湖的Big Boy 發一封密電，讓它趕緊飛到這塊寶地來。

今天春光明媚，我想約朋友去奧蘭湖散步，朋友肯定地告訴我，一周以前，Big Boy 已經遠走高飛！哎呦，真是太好了，說不定，已經開始戀愛，春天要結婚生寶寶呢？萬千的機遇中，我們也許再也無法相見，或者相見已經不相識，那有什麼關係呢，衷心祝福醜小鴨華麗轉身而去，做一隻英俊優雅的白天鵝！