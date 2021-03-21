海盜王國→南方華爾街 蓋文斯頓譜寫德州傳奇

Strand街上鮮艷的壁畫。

我初到美國 時在德州 理工大學唸書，理工大學地處德州西北，是半沙漠的不毛之地，人文與風景皆乏善可陳。讀書時代，常聽同學們提起休士頓東南方濱海小城蓋文斯頓（Galveston）非常有特色。每回假期結束，便聽到從蓋城度假歸來的老美同學，津津樂道在濱海遊樂場坐雲霄飛車，到海邊抓螃蟹，在古城老街上享用美食，讓人聽得羨慕不已。

南方華爾街。

去年2月初我們參加遊輪皇家加勒比海號墨西哥 灣之旅，碰巧在蓋城上船，於是特地提早一天到達，以便順道遊覽這座德州名城。離開德州一晃38年，終於來到了慕名已久的蓋文斯頓。

蓋城是一座島嶼，北面是蓋文斯頓海灣，南面是浩瀚的墨西哥灣。這座島在地圖上看來好似蓋文斯頓海灣的一道堤防，將海灣與墨西哥灣隔開。海灣的頂端是休士頓，從休士頓走45號高速公路到德克薩斯城過跨海大橋就抵達蓋城。

Strand街上的糖果店。

歷史名城 緬懷傳奇故事

西班牙將軍蓋文斯於18世紀中業（約1750年前後）開始在島上殖民，因此這座島便以他的名字命名。蓋文斯繼續經營路易斯安那及古巴的殖民，無暇治理蓋城，此島因此被法國海盜占領，一度淪為海盜王國。19世紀初海盜王幫著墨西哥抵抗西班牙，在墨西哥脫離西班牙獨立後，西班牙政府於1825年在蓋城建造了港口，接著設立了海關。1836年德州發生革命，成功脫離墨西哥獨立，並成立了德州共和國，定都蓋文斯頓。做為德州首都，蓋城不但是北美洲最大的港口之一，並且是德州第一大城，亦是全世界的棉花貿易重鎮，當時的蓋城雄霸墨西哥灣號稱「海灣女王」 （Queen City of the Gulf） ，極其風光。1845年12月29日德州加盟美利堅合眾國，成為美國第28州，從此德州共和國結束。蓋城在19世紀中業繼續蓬勃發展，是德州的政治經濟與文化中心。到了19世紀末，市中心的Strand Street非常繁榮，成為美國南方的經濟貿易重地，號稱「南方華爾街」。

天有不測風雲，就在邁入20世紀的這一年，1900年，蓋城發生毀滅性的颶風，造成大約6000人喪生。城裡大部分的建築物都被狂風巨浪摧毀，港口被迫關閉。颶風過後，由於整座島嶼破壞嚴重，修復困難，船隻的來往與上下貨只得停泊在對岸的內陸港德克薩斯城（Texas City）。20世紀初，德州發現石油，經濟上突飛猛漲，一時間德州富裕了。可惜颶風的陰影仍然籠罩著蓋城，致使投資人卻步，因此德州的經濟及商業重心漸漸移往內陸。不但德克薩斯城很快的取代了蓋城成為德州的重要港口，休士頓更發展成德州的第一大城。

經濟發展停頓後，熱錢仍不斷湧進，蓋城在19世中葉發展城南方賭城。紙醉金迷之下，走私、賭博、犯罪，充斥城中，成了殺手罪漢的聚集處。後來德州司法機關大力整頓蓋城，取締賭場，打擊犯罪，加強治安，賭博王國因此被粉碎。賭場歇業後，蓋城的經濟大為衰退，幸因地理位置得天獨厚，市府遂往觀光旅遊業發展並獲得很大的成功。

Strand古街 風韻猶存

老城區的Strand古街，是兩世紀前德州最繁榮的區域。當年的南方華爾街大樓，仍是街上的地標，兩棟相連的文藝復興式建築，古香古色傲立街頭依然展現著當年的繁華。街上的建築都很古老，就像老西部片中的街道場景，彷彿看到200年前的荒野大鏢客策馬而來。每家商店的裝潢皆很有藝術創意，不論是咖啡廳、冰淇淋店或糖果店等，店面設計皆美輪美奐各具特色。買杯咖啡，在街上閒逛，慢慢品味懷舊，取景拍照，樂趣無窮。

街上除了建築漂亮，還多壁畫。許多商店的牆壁及側面，皆畫得滿滿的彩繪圖畫。所有的壁畫幾乎皆以海洋為主題，沙灘、海浪、帆船、海底世界，無不洋溢著南方海島的熱情，色彩尤其鮮艷活潑。五彩斑斕的亮麗壁畫把街景裝扮得熱鬧浪漫，亦增添了老街的藝術氣習。沿街欣賞壁畫，不由得心情雀躍不已。

聖心天主教堂。 主教城堡。

聖心教堂&主教城堡

從老城區走哥倫布街（亦即14街）往南，大約十幾分鐘便到達墨西哥灣的濱海公路。一路上有多棟200多年老的維多利亞式豪華別墅，是當年的政治家或棉花商的故居，如今皆列為古蹟受到保護。百老匯大道（Broadway）上的聖心天主教堂（Sacred Heart Catholic Church）隔著14街與主教城堡相對，這兩座建築均是城中非常有名的地標。聖心教堂始建於1884年，原本的風格是法國羅曼式。1900年的颶風摧毀了大部分的教堂，教會募集資金後再歷時兩年於1904年才修復。重建的教堂是純白色，好似座精雕細琢的白玉宮殿。八角型的塔樓，洋蔥頭的穹頂，風格上居然融合了拜占庭、哥德與羅曼式，造型精緻華麗並予人有聖潔之感。

主教城堡建於1892年，是棟石頭建造的豪華維多利亞式建築。屋主原是蓋城的律師與政治家瓦特格雷斯漢（Walter Gresham），他與妻子及九位子女曾居住於此。不知什麼原因，全家他遷。由於教堂就在對街，1923年被當時的主教買下當做住所。後因主教辦公室搬到休士頓，主教城堡無人居住，遂被蓋城的歷史基金會接管。如今這座美麗的歷史建築是蓋城的一道觀光景點，可購票入內參觀。

值得一提的是南方華爾街大樓、聖心教堂與主教城堡，皆出自同一位建築師Nicholas Clayton之手，他的設計，為蓋城昔日輝煌的歷史留下最美好的見證。

濱海遊樂園。 濱海公路防洪牆。

濱海美景 歌曲轟動傳唱

為了防止颶風再度發生，島上最寬大的公路-濱海公路（Seawall Blvd）旁，沿著墨西哥灣建有一道10英哩長的防洪海牆（ Galveston Seawall）。順著樓梯走下海牆，就是沙灘。德州天暖，從春末到中秋，至少有半年的時間可以游泳弄潮，滑水駕船，做各種水上活動。即使在冬季，蓋城並不寒冷，仍可走在沙灘上，晨看日出，晚觀日落，悠閒地度假。沿著海灣大道向西走，不遠處就是濱海樂園。那裡有各種各樣的雲霄飛車，是年輕人的天堂，也是親子同樂的樂園。

音樂家吉米韋伯（Jimmy Webb）於1969作的鄉村歌曲《Galveston》由鄉村歌手格蘭坎貝 （Glen Campbell）主唱。此曲在當年十分轟動，在美國與加拿大的鄉村歌曲排行榜中均拿下第一。此曲歌詞十分感人，講述一名蓋城的年輕人，離家去當兵，在戰地思念他的情人。在戰場，他時時難忘離開蓋文斯頓當天的情景。海風吹，海浪激起浪花，獨木舟在衝浪，女友站在海邊睜著黑亮的眼睛凝視著他，那時她只有21歲。每當他攜槍上陣時，就會想起她，夢想著她的美麗倩影仍站在海邊等待他。

這首歌曲流行之時，美國正在打越戰。多少青年離鄉背井遠赴戰場，亦不知能否安然還鄉。此曲雖具反戰意味，卻以輕快曲調唱出。歌曲著重於思念情人的溫馨，及懷念故鄉的海景之美。至於主人翁是否能打勝仗平安歸來，女朋友是否等待而不移情別戀，就讓聽歌的人自己去猜想了。

墨西哥灣的日出。

蓋城從海盜王國，搖身一變成為德州共和國首府，再發展成南方華爾街，堪稱幾世傳奇。一場強烈颱風不但洗去了城中所有的繁華，更不幸讓蓋城淪為罪惡賭城。欣見蓋城浴火重生改頭換面，蛻變成美麗悠閒的觀光小鎮。而她精采的歷史背景，亦永遠為她的光彩加持。