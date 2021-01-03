參觀「泰迪」的家 一睹羅斯福風采

羅斯福全家福。

已經是初冬天氣，落葉靜淨，個別的紅楓和槭樹堅持輝煌燦爛，在整片的灰褐樹林裡，突然閃出一團金黃，或者一片火紅，非常亮眼，像是一個驚喜。

車開進長島牡蠣灣，都是來去兩車道的社區公路，無處停車，遇到楓樹和槭樹交織著紅黃的谷地，我們只可以降速，多看幾眼，不能停車拍照。枝葉稀疏，擱不住顏色奪目，在風中格外靈動，那樣的紅黃交錯，襯著鈷藍的天空，我形容不出那種感動，只想停下車，去走一走，看一看，跟那一枝一葉建立一點親密的互動。

泰迪的家。

赴朋友之約去Sagamore Hill National Historic Site，跟著導航開到之後，才知道來這裡是參觀西奧多•羅斯福（Theodore Roosevelt）總統故居。偌大的山丘上，連片的綠地、樹林，孤零零矗立著兩幢獨體別墅，沒有圍牆，沒有人賣門票，停車也免費，只有一個工作人員賣紀念品，並不兜售，完全隨意。

我來美國 時間太短，下意識地想著買票參觀名人故居；這麼大撒把地闖進名人家，隨意走，隨意看，感覺很新鮮。

泰迪的家俯瞰冷泉港。

總統故居 領略歷史故事

疫情 中不能聚會，趁著感恩節最後一天假期，朋友們帶著孩子一起出來透透氣，參觀總統的家，讓我那可憐的美國歷史知識漏了餡。我知道有兩個羅斯福總統，但不清楚哪個先，哪個後，哪個在二戰中主持雅爾達會議，改變戰爭格局。

幸好朋友的女兒是妥妥學霸，像字典一樣讓無知的阿姨隨時翻閱。西奧多．羅斯福總統是美國人習慣稱為老羅斯福總統的那位，和華盛頓、傑佛遜、林肯並列在拉什莫爾山（Rushmore Mountain）的那位，也就是調停日俄戰爭，因此獲得諾貝爾和平獎的那位。二戰爆發時，他已經去世十幾年。

我家的高中生問：這是一個農場，還是莊園？英文是兩個完全不一樣的單詞，我傻傻分不清兩者的區別。看標牌的說明，他們居住在此時，糧食、蔬菜、禽、蛋都是自給自足，還養著馬、牛、羊，有專門的花圃，當時肯定有很多僕人、園丁、馬夫，管理這麼大一片土地，就當是個農場吧。

一個鋼鐵結構的風車，巨大的扇葉在風中轉動，我自作聰明地認為那是風力發電，19世紀末就有清潔能源了！高中生看了英文介紹糾正我，那是風力抽水裝置。

愛護自然 提倡環境保護

靠近羅斯福老宅有個小塔一樣的建築，地面以上大概一米，不敢再自以為是，認真去讀說明，原來那是連著地下室的冰窖，當年沒有冰箱，儲存食物靠天然冰，冰窖常年存冰。我四周轉一圈，沒發現冰窖的入口，冰從哪裡進去呢？羅斯福總統當政時，都是在這裡過夏天，因此號稱是「夏日白宮」，既然如此，那肯定有秘密通道保衛總統安全，我一介平民看不出來門道，是很自然的。

老羅斯福的長子從母親手裡買下東邊的土地，建起自己的房子，安頓妻子孩子，現在是羅斯福博物館，可惜因為疫情不能進去參觀。兩棟房子中間隔著大片的草地和樹林，樹林裡有一條曲折的小路，聽說是羅斯福和妻子經常散步的地方。我們順下坡走著，草皮不見了，換成柔軟的沙地，再沿著濕地過一座木橋，來到沙灘上，冷泉港就在眼前了。潔白的沙灘，平靜的海灣，水天一色，四周綠樹環合，白鷗翩翩飛翔。難怪羅斯福總統傾力提倡環境保護，自他開始立法，建立礦山、野生動物、森林保護系統。

試想一下，在優美環境中長大的人的很多，熱愛土地動物和大自然的也很多，憑著長遠的眼光，去推動立法保護環境，不僅自己享受，還要給子孫留下青山綠水，他是第一個，這就是偉人和普通人的區別吧。

大權在握 開墾永不倦怠

羅斯福生在紐約，做過紐約市 警察局長、紐約州州長，直到美國總統，當天大權在握時，他主持開鑿了巴拿馬運河，將三藩市和紐約港的航程減少8000英里。惠及子孫萬代的事，他做完一件又做一件，似乎永不疲倦。對中國而言，他當政期間，同意用庚子賠款建立清華留美預備學校（清華大學的前身），清華大學之於中國大學教育的意義，那些大師級的學者之於中國科技人文學科的意義，毋庸贅言，相信讀過書的人都懂得。

然而他並不是一個傳統的政客，他經商、辦牧場、參加海軍，去非洲和南美探險狩獵，寫出專著，去歐洲大陸旅行，更有很多時間和家人在一起，和夫人一起培養孩子。

晚年時第一次世界大戰爆發，他是把四個兒子都送上戰場的那位。他的幼子昆丁駕機作戰時，在德軍防線內被砲火擊落，年僅20歲。在老羅斯福總統的宅邸門口有一張全家福，羅斯福夫妻坐在椅子上，站在最左邊，頭依偎著父親肩膀的就是小昆丁，成年後他的精神氣質最像父親。中間C位站立的是羅斯福的長女艾理斯，她終身和父親不和睦，因此才有那句：我可以管好美國，也可以管好艾理斯，但不能同時做好這兩件事。家家有本難念的經，偉人也不例外。

嚴格教育 兩兒為國捐軀

他的長子、小西奧多•羅斯福回憶：大約在9歲時，老羅斯福給了他一枝步槍，他好奇地問父親這是否是真槍，老羅斯福拿過槍，將子彈上膛，直接向天花板開了一槍！這樣的教育也沒誰了。虎父無犬子，小西奧多成為羅斯福家族唯一參加二次世界大戰的軍人，因他在諾曼地登陸戰役中的英勇表現，被總統授予榮譽勳章。艱苦的戰爭透支他的生命，在戰場上，心臟病發作突然去世，獲得榮譽勳章是他身後的事。

應羅斯福家族的要求，將一戰時在法國陣亡的小弟弟昆丁•羅斯福少尉的遺體移葬到諾曼第戰爭公墓，與他的哥哥相鄰，為國捐軀後，在異國的土地上，親兄弟永遠地相守。老羅斯福四個兒子中，兩個為國犧牲，他們用生命詮釋父親的話：「榮譽，最高的榮譽，屬於那些為偉大事業而毫無懼色地面對死亡的人；有這樣的死亡，一個人的生命就再榮耀、再豐富不過了。」

羅斯福因著在美西戰爭中的表現，被柯林頓總統追授榮譽勳章，父子同獲總統榮譽勳章的，在美國歷史上只有兩例；另一對，是麥克阿瑟將軍父子。

雄獅英勇 也有傻萌一面

1919年1月5日晚，羅斯福在我們眼前的房子裡，為《堪薩斯明星報》寫稿，11點上床的時候，他對僕人說：「請把燈關掉。」6日凌晨4點，羅斯福因冠狀動脈栓塞去世，年僅61歲。他的兒子亞齊發給親友的電報說：雄獅去世了。雄獅，代表了兒子心中的父親吧。

羅斯福不僅像雄獅那樣英勇、睿智，還有傻萌的一面。Theodore念起來拗口，羅斯福喜歡人家叫他Teddy。他曾經在密西西比狩獵時拒絕獵殺一隻路易斯安納幼熊，為人稱道。牡蠣灣的玩具製造商為紀念此事，用他的名字給玩具熊命名，「泰迪熊」名字原來藏著這麼一段佳話。我喜歡泰迪熊很久，現在才知道跟羅斯福總統有關，看來非得活到老學到老。

這些故事也許在美國人盡皆知，只有我這個傻傻的新移民像發現一個重大機密一樣，被一個個故事驚得發飄。

誤打誤撞走進泰迪的家，把看到的如數家珍地寫出來，有空多出門看看，這是疫情中愉悅自己最好的方式，除了鍛鍊身體，還像上一堂歷史課，認識一個偉人，多有意思。