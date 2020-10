康州玻璃屋 天地為席幕

幕天席地的玻璃屋。

唐朝白居易有詩寫魏晉時期竹林七賢之一劉伶(約221-300年)

客散有餘興,

醉臥獨吟哦。

幕天而席地,

誰奈劉伶何。

劉伶身長六尺,容貌甚陋,常放情肆志,縱意所如。《世說新語》記載他的軼聞:〈劉伶恆縱酒放達,或脫衣裸形在屋中,人見譏之。伶曰∶ 我以天地為棟宇,屋室為褌(音「坤」,舊稱褲子)衣。諸君何為入我褌中?〉。他酒後放誕的情趣,洋溢著自然逍遙,曠達不羈的形象,傳為千古趣談。

莊園內古樹參天,景色宜人。

教父級建築 放達任情

我覺得美國 也有一位放達任情、寄居山林,與造物者同在的怪傑宿客。他就是美國20世紀教父級建築師菲利普·約翰遜(Philip C. Johnson, 1906–2005)。

1949年,他在美國東北岸康州的寧靜小鎮新迦南(New Canaan)的莊園,建造一所玻璃屋的鄉間住處,在那天人合一的山林寄居半個多世紀,直到在那安然逝世。

俯視莊園的山林水塘。

玻璃屋的矩形外廓簡潔美觀,四面玻璃牆全部由炭黑色細長鋼柱支撐,建物拐角、立柱與窗框比例十分對稱,薄磚基體堅實微凸地座落在地表上面;空間內部由低矮的胡桃木櫥櫃與磚砌圓柱體隔離。圓柱體內為浴室、衛生間和壁爐。磚砌的圓柱體和地板經過拋光處理,泛出深沉的紫色。

新英格蘭地區的四季分明,由玻璃表面營造出一層層次的剪影,從周圍季節的變異流動,樹草榮枯,白雪紛飛,銀色皚皚的天地反射,以及屋裡走動的側影晃移,於無聲處聽驚雷,讓空間與自然融合,構成一幅超凡輕靈的夢幻圖。

客廰、古畫與磚造的壁爐。

他說「屋外的景色乃是真正的外牆」也是「昻貴的壁紙」,修剪整齊的草坪也就是延伸的地毯。在這棟相對隱密的小屋,可以俯瞰山巒起伏,小溪流水,池塘倒影,以及鬱鬱葱葱,秀麗景緻的「風景平台」。

室內無牆的開放連續空間,僅置有獨立的厨具櫃和餐、書桌以及沙發而已,另外値得記敘的綴飾是兩件珍貴的藝術收藏品;一是法國畫家普桑 ( Nicolas Poussin ) 的古畫《波西恩的葬禮, 1648年》,波西恩是公元前4世紀的希臘政治家,被誣陷處死,這幅畫講述鋪陳了一個悲壯的故事。另一是美國雕塑家納德曼(Elide Nadelman ) 以紙漿混塗於石膏骨架的立姿塑像《兩個馬戲團的女人, 1930年》。

這座《紐約時報 》曾譽為「世界上最著名的透明盒子」,自建成以來沒有什麼改變,現今屋內的陳設就是他當年居住其間的全貌。它也曾經堪稱是美國最著名的小而美房子之一,經常引用作為具有現代主義國際風格的經典標竿,具有里程碑的意義。

他的莊園占地19公頃,園內建築群的集結展示了他在半個多世紀歷經現代、後現代、解構主義建築的演進發展過程,其中的美術畫廊和雕塑亭褸內,庋藏了世界各地搜集的藝術珍品。

臥室一隅。(圖片皆為作者提供)

英文有句諺語「玻璃屋裡住的人不應該扔石頭」(Those who live in glass houses should not throw stones)。但,他不是遵循道德準則,通常又不討人喜歡的人物。他嘴裡含著銀湯匙出生,幸運地在富裕家庭中成長,幼年患有口吃,躁鬱症,父母並不完全同意他的同性戀情。而他的好奇、矛盾、憤世嫉俗、熱情和野心是日後複雜人格特質的部分。

1930年代,在他職業生涯的早期,親赴歐洲研究考察現代國傺建築的風格,同時也迷戀沉緬於納粹思想和戒律,回到美國又參與支持政治右翼活動與言論,陷入極右政治的泥沼。

美國參戰後,他意識到自己站在歷史錯誤的一邊,採取彌補贖罪的行動,例如免費為猶太會堂設計等。許多法西斯同謀最終被起訴或入獄,但他避開了煽動顛覆罪的指控,免於牢災;因為他不需要接受納粹的金錢資助。他聲稱自己過去成為渾球,所有一切輕率的話和事,都是憲法第一修正案所賦予的權利。

正是他雄厚的財富和敏捷的機智使他與惡的距離一次又一次的隔絕。在相當程度上,這可以歸因於他能够編織一個金錢、權力和性慾組成的繭巢,從而一次又一次的保護自己逃離劫難。

如果說,要找那一位美國建築師的肥皂迷你劇故事,不斷地在媒體報導播映,逾期仍會重新拷貝上演,毫無疑問,那位主角就是菲利普·約翰遜。

玻璃屋裡的人 縱橫20世紀

2018年底,《達拉斯晨報》建築評論家馬克·藍斯特(Mark Lamster)耗費心力,廣搜檔卷,完成出版他的傳記鉅著:《玻璃屋裡的人:現代世紀的建築師菲利普·約翰遜》(The Man in the Glass House: Philip Johnson, Architect of the Modern Century)。這部新的傳記,再度掀開他的潘朵拉盒子,解構出好的、壞的和醜的肖像。其中令入注目的篇章是與當今政治氛圍有很強的連結;上個跨世紀的後期,也是一個奇特宿命的註腳,紐約市最著名的房地產開發商唐納德·川普 (Donald Trump)成為他職業生涯晚期的主要客戶之一。

兩人年齡整整相差40歲,但作為同在紐約巿建築相關領域的名人,共同參與合作的接觸和機率,常會引起媒體的關注,例如有些「川普城堡」開發案,最終因破產等因素告吹或放棄,不禁使人感到十足的嘆息和惋惜遺憾,他們的擕手為什麼沒有使紐約巿更偉大呢?

都是另類的右派分子,個性的特質都很自負,喜好「迫切需要成為公眾關注的焦點」,「都是很能追逐宣傳的獵犬」,這還真會使人想知道:他們當時是否氣息相通,沆瀣一氣?儘管懆控指使聚光燈的能力如何讓人激動振奮,懾人心魄,但它並不能賦予人們持久的卓越偉大的特質。

1990年代,川普的大西洋城泰姬瑪哈賭場,號稱「世界最大、最奢華炫麗的賭場」並誇譽為「世界第八大奇躀」。一次,川普邀請他同乘豪華型長轎車到那,路上酬躇滿志地勸告說:「你必須對待女人像對待狗屎一樣!」。誠然,現在這句話已經不再是新鮮的事了。

雕塑《兩個馬戲團女人》,在其後的是餐桌。

當然,當年他萬萬不會想到,這座賭場在2016年吹起熄燈號,關門大吉,但也就正巧在同一年,那位他認為粗鄙和缺乏知識好奇心的賭場老闆,竟然是要讓美國再偉大的白宮主人。

他有斷袖之癖,與策展人惠特尼(David Whitney)的彩虹戀情持續長達45年,以98歲高齢去世後僅5個月,比他小36歲的愛侶,也因癌症逝世。他的莊園在生前就捐贈給國家歷史保護基金會。

1979年,他是首位普立茲克建築獎(Pritzker Architecture Prize)金質獎章得主,這個獎公認是全球最主要的建築獎項之一,另有「建築界的諾貝爾獎」美譽。得奬的理由是:「50年來體現於無數博物館、劇院、圖書館、房屋、庭園及企業的建築創造力與熱情」。

他儼然是縱橫20世紀美國建築故事裡的一頁篇章,堪稱一絕。我走出玻璃屋時,在青草區塊間的礫石子叉路上行走,宛若身陷八卦迷陣式的錯覺,我想:這位令人眼花撩亂操演建築木偶戲的大師,或許與古代中國的劉伶風馬牛不相及,八竿子打不到一起。不過,應該都是幕天席地的奇客吧。