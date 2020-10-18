康州玻璃屋 天地為席幕

幕天席地的玻璃屋。

唐朝白居易有詩寫魏晉時期竹林七賢之一劉伶（約221-300年）

客散有餘興，

醉臥獨吟哦。

幕天而席地，

誰奈劉伶何。

劉伶身長六尺，容貌甚陋，常放情肆志，縱意所如。《世說新語》記載他的軼聞：〈劉伶恆縱酒放達，或脫衣裸形在屋中，人見譏之。伶曰∶ 我以天地為棟宇，屋室為褌（音「坤」，舊稱褲子）衣。諸君何為入我褌中？〉。他酒後放誕的情趣，洋溢著自然逍遙，曠達不羈的形象，傳為千古趣談。

莊園內古樹參天，景色宜人。

教父級建築 放達任情

我覺得美國 也有一位放達任情、寄居山林，與造物者同在的怪傑宿客。他就是美國20世紀教父級建築師菲利普·約翰遜（Philip C. Johnson, 1906–2005）。

1949年，他在美國東北岸康州的寧靜小鎮新迦南（New Canaan）的莊園，建造一所玻璃屋的鄉間住處，在那天人合一的山林寄居半個多世紀，直到在那安然逝世。

俯視莊園的山林水塘。

玻璃屋的矩形外廓簡潔美觀，四面玻璃牆全部由炭黑色細長鋼柱支撐，建物拐角、立柱與窗框比例十分對稱，薄磚基體堅實微凸地座落在地表上面；空間內部由低矮的胡桃木櫥櫃與磚砌圓柱體隔離。圓柱體內為浴室、衛生間和壁爐。磚砌的圓柱體和地板經過拋光處理，泛出深沉的紫色。

新英格蘭地區的四季分明，由玻璃表面營造出一層層次的剪影，從周圍季節的變異流動，樹草榮枯，白雪紛飛，銀色皚皚的天地反射，以及屋裡走動的側影晃移，於無聲處聽驚雷，讓空間與自然融合，構成一幅超凡輕靈的夢幻圖。

客廰、古畫與磚造的壁爐。

他說「屋外的景色乃是真正的外牆」也是「昻貴的壁紙」，修剪整齊的草坪也就是延伸的地毯。在這棟相對隱密的小屋，可以俯瞰山巒起伏，小溪流水，池塘倒影，以及鬱鬱葱葱，秀麗景緻的「風景平台」。

室內無牆的開放連續空間，僅置有獨立的厨具櫃和餐、書桌以及沙發而已，另外値得記敘的綴飾是兩件珍貴的藝術收藏品；一是法國畫家普桑 ( Nicolas Poussin ) 的古畫《波西恩的葬禮, 1648年》，波西恩是公元前4世紀的希臘政治家，被誣陷處死，這幅畫講述鋪陳了一個悲壯的故事。另一是美國雕塑家納德曼(Elide Nadelman ) 以紙漿混塗於石膏骨架的立姿塑像《兩個馬戲團的女人, 1930年》。

這座《紐約時報 》曾譽為「世界上最著名的透明盒子」，自建成以來沒有什麼改變，現今屋內的陳設就是他當年居住其間的全貌。它也曾經堪稱是美國最著名的小而美房子之一，經常引用作為具有現代主義國際風格的經典標竿，具有里程碑的意義。

他的莊園占地19公頃，園內建築群的集結展示了他在半個多世紀歷經現代、後現代、解構主義建築的演進發展過程，其中的美術畫廊和雕塑亭褸內，庋藏了世界各地搜集的藝術珍品。

臥室一隅。（圖片皆為作者提供）

英文有句諺語「玻璃屋裡住的人不應該扔石頭」（Those who live in glass houses should not throw stones）。但，他不是遵循道德準則，通常又不討人喜歡的人物。他嘴裡含著銀湯匙出生，幸運地在富裕家庭中成長，幼年患有口吃，躁鬱症，父母並不完全同意他的同性戀情。而他的好奇、矛盾、憤世嫉俗、熱情和野心是日後複雜人格特質的部分。

1930年代，在他職業生涯的早期，親赴歐洲研究考察現代國傺建築的風格，同時也迷戀沉緬於納粹思想和戒律，回到美國又參與支持政治右翼活動與言論，陷入極右政治的泥沼。

美國參戰後，他意識到自己站在歷史錯誤的一邊，採取彌補贖罪的行動，例如免費為猶太會堂設計等。許多法西斯同謀最終被起訴或入獄，但他避開了煽動顛覆罪的指控，免於牢災；因為他不需要接受納粹的金錢資助。他聲稱自己過去成為渾球，所有一切輕率的話和事，都是憲法第一修正案所賦予的權利。

正是他雄厚的財富和敏捷的機智使他與惡的距離一次又一次的隔絕。在相當程度上，這可以歸因於他能够編織一個金錢、權力和性慾組成的繭巢，從而一次又一次的保護自己逃離劫難。

如果說，要找那一位美國建築師的肥皂迷你劇故事，不斷地在媒體報導播映，逾期仍會重新拷貝上演，毫無疑問，那位主角就是菲利普·約翰遜。

玻璃屋裡的人 縱橫20世紀

2018年底，《達拉斯晨報》建築評論家馬克·藍斯特（Mark Lamster）耗費心力，廣搜檔卷，完成出版他的傳記鉅著：《玻璃屋裡的人：現代世紀的建築師菲利普·約翰遜》（The Man in the Glass House: Philip Johnson, Architect of the Modern Century）。這部新的傳記，再度掀開他的潘朵拉盒子，解構出好的、壞的和醜的肖像。其中令入注目的篇章是與當今政治氛圍有很強的連結；上個跨世紀的後期，也是一個奇特宿命的註腳，紐約市最著名的房地產開發商唐納德·川普 （Donald Trump）成為他職業生涯晚期的主要客戶之一。

兩人年齡整整相差40歲，但作為同在紐約巿建築相關領域的名人，共同參與合作的接觸和機率，常會引起媒體的關注，例如有些「川普城堡」開發案，最終因破產等因素告吹或放棄，不禁使人感到十足的嘆息和惋惜遺憾，他們的擕手為什麼沒有使紐約巿更偉大呢？

都是另類的右派分子，個性的特質都很自負，喜好「迫切需要成為公眾關注的焦點」，「都是很能追逐宣傳的獵犬」，這還真會使人想知道：他們當時是否氣息相通，沆瀣一氣？儘管懆控指使聚光燈的能力如何讓人激動振奮，懾人心魄，但它並不能賦予人們持久的卓越偉大的特質。

1990年代，川普的大西洋城泰姬瑪哈賭場，號稱「世界最大、最奢華炫麗的賭場」並誇譽為「世界第八大奇躀」。一次，川普邀請他同乘豪華型長轎車到那，路上酬躇滿志地勸告說：「你必須對待女人像對待狗屎一樣！」。誠然，現在這句話已經不再是新鮮的事了。

雕塑《兩個馬戲團女人》，在其後的是餐桌。

當然，當年他萬萬不會想到，這座賭場在2016年吹起熄燈號，關門大吉，但也就正巧在同一年，那位他認為粗鄙和缺乏知識好奇心的賭場老闆，竟然是要讓美國再偉大的白宮主人。

他有斷袖之癖，與策展人惠特尼（David Whitney）的彩虹戀情持續長達45年，以98歲高齢去世後僅5個月，比他小36歲的愛侶，也因癌症逝世。他的莊園在生前就捐贈給國家歷史保護基金會。

1979年，他是首位普立茲克建築獎（Pritzker Architecture Prize）金質獎章得主，這個獎公認是全球最主要的建築獎項之一，另有「建築界的諾貝爾獎」美譽。得奬的理由是：「50年來體現於無數博物館、劇院、圖書館、房屋、庭園及企業的建築創造力與熱情」。

他儼然是縱橫20世紀美國建築故事裡的一頁篇章，堪稱一絕。我走出玻璃屋時，在青草區塊間的礫石子叉路上行走，宛若身陷八卦迷陣式的錯覺，我想：這位令人眼花撩亂操演建築木偶戲的大師，或許與古代中國的劉伶風馬牛不相及，八竿子打不到一起。不過，應該都是幕天席地的奇客吧。