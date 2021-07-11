社會傳真╱我的支票被盜用了

經常聽到支票失竊或遭冒領，當事人不勝其擾。（Amazon）

經常看到報導，有人支票 被盜用、帳戶被冒領，我總是提心吊膽地想，不會輪到我的吧！但是，真的輪到我了。

訂支票沒收到 帳戶透支

不久前我「超前部署」，向銀行訂了一本100張的支票，本應在一個星期左右收到的，但過了十幾天仍未收到，不過我不以為意，因為在美國 ，郵局延誤投遞是稀鬆平常的事。再過了兩天我去存款，收據上標示帳戶餘額（balance）是-4000多元，我不懂那是什麼意思，問前檯行員，她說：「是你透支了4000多元。」我大感驚訝，因為支票帳戶經常維持在五千元左右，最近幾天開出的幾張支票，最多不過數百元，為何會透支了4000多元？我請她詳查是否有錯，她答前檯只負責收發，查帳要問內部的行員。

經我要求，找到一位看似經理級的人員，他在電腦上一查，說我前一天開了兩張支票，一張6800多元，一張2700多元，我說我前一天根本就沒開任何支票。同時我也想起我訂購的支票沒有收到，懷疑是被盜用了。我他說這兩張支票正在處理中，給了我一個電話號碼，要我打這個電話去要求止付。

回到停車場，坐在車裡打電話，按照錄音指示按1…又按指示按2…又按1…三番四次，等了許久，終於有人接電話了，經過冗長的姓名、社會安全號碼、帳戶號碼等辨識身分，及說完支票被盜用的事情後，客服專員要我打另外一個電話。

第二個電話也同樣的，按照錄音指示按了多次1…2…等，最後說所有客服人員都在忙碌中，要我等待，等了許久，電話卻斷了。重撥，錄音告知他們的工作時間是上午9時至下午4時，要我以後再打，然後一聲Good Bye，就再無聲響。我下車走回銀行，但門已緊閉，他們也是4時下班了。

騙徒假冒簽名 塗改號碼

回家在銀行網站上找出了其中一張被盜用的支票，上面的簽名與我的簽名相去甚遠。尤其是，我訂購的支票號碼是從1921到2020，騙徒塗改號碼為2066。他非常狡猾，想到我沒有收到那100張支票，一定會去掛失，所以把它塗改成了那100張以外的號碼。我帳戶上顯示的餘額，是銀行已付出那兩張支票的款項。

翌日早上我又打電話去，講了一陣子，由於我聽力不好，聽電話很吃力，於是接通了女兒的電話，三方面相隔30多哩在電話裡講。我以「簽名完全不同」及「支票號碼超出我訂購的號碼」為理由，證明支票非我所開，折騰了近一個小時，最後的結果是，關閉我的舊帳戶，重開一個帳戶；銀行付出的錢會在兩個星期後匯入我的新帳戶。

事情總算解決，我雖然免去了9000多元損失，但我訂購支票的錢、舊支票的錢、處理幾張退票及一些手續費，共計也在百元以上。更麻煩的是，社安金是直接匯入我的帳戶，水電、煤氣、電話費等一些支出也是直接從帳戶撥款，現在都要重新更改。還有就是我1982年來美，至今將近40年，一直是那個帳戶，帳戶的12位數號碼裡，有四個零、五個六，非常順口，我能倒背如流；現在的新帳戶換了個拗口的12位數，我永遠都別想記住了。

銀行歸還損失 仍有謎團

這次冒領事件雖然「解決」了，但我還有謎團未解。第一是支票如何失竊，我想有兩種可能，一是支票在信箱裡被偷走了；另外則是郵差誤投到他人的信箱，而收到者又恰好心術不正，因為我也常收到被誤投到我家信箱的郵件，我都會把它們退回去。第二是銀行歸還我9000多元，我也有兩個疑問，一是銀行向歹徒追回了那兩筆錢；還有是銀行自己承擔了那損失。

第三是如果銀行是把錢付給歹徒了，但支票上的簽名完全不對，號碼也超出了我持有的支票號碼，而且變造過的號碼總應看得出一點跡象，為何就這樣輕易的付出？第四是兩張支票的金額超出了我帳戶裡的金額，為何不是直接退票，而是把錢付出，使我的帳戶裡變成負數，若是有人開一張幾十萬的支票，他們也照樣付出嗎？最後則是銀行許多事情當面不能解決，而要用電話，徒增許多困擾，如果我在銀行能當場解決問題，就不至有後面這些麻煩，銀行也不會遭到損失。但以上這一切，我都不會得到答案，既然9000多元已獲得「校正回歸 」，也就沒有必要去知曉了。

兩天後，我收到銀行寄給我一封email，問我對他們的服務滿意程度如何，信下附有一個表格，十個空格由最不滿意的0到最滿意的10，要我在空格內打勾後寄回。我想了想，實在不知道該勾第幾才合適，只好把那封email刪掉了。