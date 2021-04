在東西岸 欣賞街頭壁畫與塗鴉

有政治意味的壁畫。(作者提供)

有幸曾在美國東西兩岸都住過,也有機會曾在紐約 與舊金山 見識過當地的街頭壁畫與塗鴉。在紐約的是位於布鲁克林北邊的丹波區(DUMBO, Down Under the Manhattan Bridge Overpass);在舊金山的是在米慎區(Mission District, Balmy Street and Clarion Alley)。很多壁畫是當地街道藝術家或组織製作的,有蓬勃自由的藝術表達,也有些是拉美與非裔的政治與貧困不公的訴求與宣洩。

代表苦難者的訴求。(作者提供)

丹波位於跨東河的曼哈頓 橋下靠布魯克林一側,位於布鲁克林北邊靠橋的碼頭一帶的Front Street, Jay Street and Water Street。幾年前的一個春天,就便在曼哈頓華埠採買後,決定去丹波一遊。那兒街道上很寧静雅緻,漫步在楓樹遮蔭的鹅卵石街道旁,遙望通往曼哈頓的大橋,岸邊是微波粼粼的哈德遜河,橋旁還有行人步道,也是觀景的好選擇;但我第一次看到這麼多的塗鴉壁畫,還是滿震撼的。

顏色協調的半抽象塗鴉壁畫。(作者提供)

這些壁畫主題多樣,風格各異,總體來說,色彩豔麗奪目,筆觸或噴灑粗獷,構圖適合遠觀,很多用了放大藝術化的字母來突出某種訴求。大樓頂上的曬衣台及屋頂設施幾乎都畫滿了。順便一提的就是享用了號稱「布魯克林最好的冰淇淋」,給丹波之旅畫上了甜美的句點。

米慎區巷裡牆邊的餐飲小吃攤座。(作者提供)

搬來舊金山不久,就聽說在米慎區也有很多塗鴉壁畫,地點是在Clarion Alley與Balmy Alley。選個好天氣去一窺究竟,真是大開眼界。他們的作品與紐約丹波區的是各擅勝場,難分高下;但共同的特色都是色彩鮮豔大膽,構圖粗獷,不按傳統設計出牌,而有出奇致勝的作品特色。雖是塗鴉,但都有訴求的主題;看似凌亂,但還是能惹人駐足深思。

舊金山米慎區住家圍牆上的塗鴉壁畫。(作者提供)

這些壁畫的顏料應該是禁得起日曬雨淋的歷練,題材訴求的畫面也應該能被大眾接受,想必是已經由專人審核接受的。這兩處的塗鴉壁畫,已久享盛名,時常看到有遊客駐足觀看與攝影。看來它們還真能表達這兩座城市的某種人文氣息,去看時應持有開於心懷去窺探並感受他們無聲的呐喊。