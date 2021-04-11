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舊金山華人車行遇劫 狂匪搶車撞人 東主：仇恨犯罪

在東西岸 欣賞街頭壁畫與塗鴉

／李澤先
有政治意味的壁畫。（作者提供）
有政治意味的壁畫。（作者提供）

有幸曾在美國東西兩岸都住過，也有機會曾在紐約舊金山見識過當地的街頭壁畫與塗鴉。在紐約的是位於布鲁克林北邊的丹波區（DUMBO, Down Under the Manhattan Bridge Overpass）；在舊金山的是在米慎區（Mission District, Balmy Street and Clarion Alley）。很多壁畫是當地街道藝術家或组織製作的，有蓬勃自由的藝術表達，也有些是拉美與非裔的政治與貧困不公的訴求與宣洩。

代表苦難者的訴求。（作者提供）
代表苦難者的訴求。（作者提供）

丹波位於跨東河的曼哈頓橋下靠布魯克林一側，位於布鲁克林北邊靠橋的碼頭一帶的Front Street, Jay Street and Water Street。幾年前的一個春天，就便在曼哈頓華埠採買後，決定去丹波一遊。那兒街道上很寧静雅緻，漫步在楓樹遮蔭的鹅卵石街道旁，遙望通往曼哈頓的大橋，岸邊是微波粼粼的哈德遜河，橋旁還有行人步道，也是觀景的好選擇；但我第一次看到這麼多的塗鴉壁畫，還是滿震撼的。

顏色協調的半抽象塗鴉壁畫。（作者提供）
顏色協調的半抽象塗鴉壁畫。（作者提供）

這些壁畫主題多樣，風格各異，總體來說，色彩豔麗奪目，筆觸或噴灑粗獷，構圖適合遠觀，很多用了放大藝術化的字母來突出某種訴求。大樓頂上的曬衣台及屋頂設施幾乎都畫滿了。順便一提的就是享用了號稱「布魯克林最好的冰淇淋」，給丹波之旅畫上了甜美的句點。

米慎區巷裡牆邊的餐飲小吃攤座。（作者提供）
米慎區巷裡牆邊的餐飲小吃攤座。（作者提供）

搬來舊金山不久，就聽說在米慎區也有很多塗鴉壁畫，地點是在Clarion Alley與Balmy Alley。選個好天氣去一窺究竟，真是大開眼界。他們的作品與紐約丹波區的是各擅勝場，難分高下；但共同的特色都是色彩鮮豔大膽，構圖粗獷，不按傳統設計出牌，而有出奇致勝的作品特色。雖是塗鴉，但都有訴求的主題；看似凌亂，但還是能惹人駐足深思。

舊金山米慎區住家圍牆上的塗鴉壁畫。（作者提供）
舊金山米慎區住家圍牆上的塗鴉壁畫。（作者提供）

這些壁畫的顏料應該是禁得起日曬雨淋的歷練，題材訴求的畫面也應該能被大眾接受，想必是已經由專人審核接受的。這兩處的塗鴉壁畫，已久享盛名，時常看到有遊客駐足觀看與攝影。看來它們還真能表達這兩座城市的某種人文氣息，去看時應持有開於心懷去窺探並感受他們無聲的呐喊。

在米慎區小巷住家門上的塗鴉。（作者提供）
在米慎區小巷住家門上的塗鴉。（作者提供）

紐約 曼哈頓 舊金山

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