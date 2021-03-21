法庭指證搶劫犯 開啟楊愛倫警民合作路

國會議員舒爾頒「楊愛倫日」。（圖皆為作者提供）

一輩子沒想過，有天會被法警們保駕開道，一路引坐在這把離地數呎的古樸木椅上，右手邊，高我三個頭的位置，是披著黑色長袍的法官。

這還是1985年在皇后區刑事法庭，我是一起持槍搶劫犯罪案件的證人，幫助警方搜索逮捕嫌犯，並當場指證罪犯。

故事發生在開設在皇后區的第一家台菜館－「華西街小吃」，就在我家轉角路口，去一趟，連馬路都不用過。當時我在曼哈頓一家律師事務所工作，返家時間不定，也沒啥工夫煮飯做菜，因此常在這家小吃店用餐。無法照顧放學的女兒時，也會請鄰居將女兒直接送到小吃店，一面做功課一面吃點心，等我下班一起回家，所以我們與餐館上下親如家人。

一個寒冷冬夜，朋友來敲我家窗戶，壓著嗓門輕聲喚我出去吃宵夜。到了餐廳，朋友已經將餐桌攏在一起，擠了七、八個人，另外兩個小桌分別有一對男女和一個單身男子，這單身男子，我和女兒經常遇到他在同一時段獨自吃晚餐。

大夥七嘴八舌地點菜，我想到鄰近一對年輕夫婦，經常拌嘴後請我調解，於是我去櫃檯，使用投幣電話叫這對小冤家出來，吃吃聊聊調劑心情。投完幣，抓起電話，還沒撥完號呢，眼角看到一個年輕的飛機頭男孩衝進店裡，嘴裡像含著雞蛋似的喊著：「答答答，嘰哩咕嚕嘰哩咕嚕。」以為他要搶打電話，心想不懂禮貌的小鬼，氣憤之下冒出英文：「what？！」

飛機頭小鬼顫抖的雙手握著一把銀色手槍，長度比我的臉還長，看我驚嚇模樣，他更大聲了，是我聽懂的廣東話：「打開！打開！我不是開玩笑！」他指著收銀機，要我打開來；在他身後，接著又衝進另一個男孩。

自從十歲看過爸爸擁有的手槍，就沒再見過手槍，而且，這槍就近在我眼前兩吋。再看看小吃店的老骨董收銀機，那麼多按鈕，我是很想打開這收銀機，但就搞不清該從哪下手呀…對方頭上冒出豆大的汗珠來，我的身體也不由自主開始顫抖，又冒出英文：「But I don't work here！」

持槍小鬼怒不可遏，以槍柄在我胸前用力一槌，把我推倒在大冰箱上，叫道：「哪個是老闆？」我捂著痛處，緩緩轉頭望向右手油鍋區的老闆，他一臉無奈慢慢過來，邊走邊用台語說：「啊，昧蔥蝦啦（要幹嘛啦）？」

小鬼已不耐煩，舉起槍柄狠狠敲在老闆腦殼上，老闆滑了幾步，然後一手扶著檯子站穩，一手按開了收銀機。

舉槍小鬼伸出另一隻手急匆匆扒著紙幣往口袋裡塞，手更抖了；第二個小鬼用兩隻抖手猛抓鈔票，卻撒了一地，他蹲下去撈紙幣，我低頭看著，電話線在他頭上晃動，發現自己抓著電話的手隨著身體也在發抖，貼著冰箱的背脊更是冰上加冰，大家都是第一次吧…我在想。

紐約市警局首位亞裔輔警。

第二個小鬼蹲地上撿鈔票時，我開始恢復呼吸，四處張望，那頭的饕客們一動也不敢動，我抬起眉毛，頭偏一偏，表示：「怎麼辦？你們溜出去報警吧。」他們事後的解讀，以為我是表達：「喂，你們上吧！」

他們誰都不敢動，僅有一個事後聽說是前台灣某幫派老大的，對我聳了聳肩膀，也揚了下眉毛，意思大概是：「這啊，還能怎麼樣呢？」

打劫完畢，兩個小鬼急匆匆奔出門外，我尖著聲音說：「我來報警，你們快去追！」正撥號時，老闆娘說話了， 「麥報哏啦」，意思是別報警。

我悻悻然掛上電話，心想怎麼就這樣認命呢，莫非不想外界知道以免傷到生意，要不就是怕被搶匪報復。無論如何，她不想報警，那就別堅持吧。

老闆搖搖晃晃走到中間的餐桌，跌坐椅子上，白色廚師帽隱隱滲出一圈血跡，他喃喃自語說頭好暈。老闆娘將他的廚師帽取下，一注鮮血立刻噴了出來，不得了！老闆的太陽穴大動脈被打崩了。大眼美女喊著：「快叫救護車！」於是我立刻奔回電話機撥打911。

報出餐館地址後，心想反正救護車要來，乾脆一起報警算了，一定要抓住這些壞蛋，這景象太恐怖了。

正當我形容搶匪特徵和逃離方向時，離報案約才20秒，一大群警察 舉著手槍衝進來，塞滿小小的餐廳，速度之快，把我又嚇了一跳。

我氣急敗壞向警察形容兩個壞蛋打劫經過時，帶頭的警察喊：「停，別說了！跟我上車！」

我真被嚇了第三次，我哪有膽子就這樣跟他們上車呢？趕緊解釋，孩子一個人在家睡覺，我可不能一個人去抓賊，得多個人一起陪去才行。於是我掃向餐館在座群雄說明情況，問有哪個人跟我一起去作證抓賊？

一陣沉寂後，那個瘦高夾腳拖常客站起來說：「我是可以去抓賊啦，但我還沒拿到綠卡呀。」我心中大喜，對他喊：「我是專門辦綠卡的，綠卡沒問題，包我身上！快來啦！」

始料未及的是，一出門，警察把我們分開兩路，分別放在兩輛警車上，一路疾駛。我坐的那輛警車，前座是兩位年輕警察，我扒著椅背開始詳細形容搶匪的髮型、服裝顏色、身高體重，警察開著對講機同步向其他警車廣播，我說一句，他重複一句。

艾姆赫斯特的大街小巷如迷宮，街名完全沒數字，全是文字，南北向還按照字母 順序排列，我住法官街Judge street，隔壁就是Ithaca，有連續性。但東西向卻沒個準則，B字母起頭的，後面會跳到P字母起頭，然後跳到W。在沒有衛星導航的年代，又黑天暗地，很難去找地址。他兩位可能是新調來我們警區，一個忙著開車，一個在晃動警車中手握地圖尋尋覓覓。

一聽到廣播在某某街發現可疑人物，要把我載過去，但報來的都是字母街名，司機傻了眼，問他同事：要怎麼走呀？

我可來勁了，說我知道怎麼去，但都是單行道，要繞道喔，他們齊聲對我喊：「別管什麼單行道，直接走最短路線，我們是警車！」這是我有生以來最長途的逆向行駛經驗，當時未覺，事後想起，威風十足。

三更半夜，從風馳電掣到垂頭喪氣，空著肚皮在大街小巷跳上爬下警車，就是沒抓到半個人。我們甚至去到百老匯街上的大公園，鐵門已上鎖，警察爬過鐵絲網，用警棍搗遍公園內所有的高圓垃圾桶，還是一無所獲。夜已深，對講機越來越安靜了，我擔心女兒，便說，我想回家了。

回家路上，突然又接到廣播，讓我們快去BB街交口的地鐵站 。

地鐵站外，兩個更年輕的瘦小男孩被四個警察包圍著，我靠近時，他們用粵語對我重複說：「不是我們，不是我們。」

他們的說法令我起了疑心，我翻譯給警察聽，並強調他們一定有參與，否則應該會問：為什麼要抓我？而不是說：不是我們；既然說了不是我們，就表示他們知道是誰了。正在此時，收到關鍵呼叫，又有新目標需要指認，是走路距離。

跟在四個警察後面，匆匆跑到兩三條街外，赫然看見好像是搶犯之一，被一群警察團團圍在馬路上，雙腳岔開，雙手也開個老大，搭在路邊一輛汽車的頂上，頭低著…我放緩腳步，頓時又緊張起來。

紐約市警察局表揚維安輔警。

我被帶繞到人行道上，和對方相隔一輛車身。他身後警察之一踢踢他的腳，命令他：「你，抬起頭！」

只見他像電影裡的黑幫老大般，雙手撐著車頂，肩膀聳起，緩緩抬起頭時，兩眼鋒利如刀，口中還冒出白茫茫的霧氣，那氣勢好像在對我說：「妳！敢！」我真被嚇到了，轉過身，避免和他對看。

司機警察看出異端，望著我：「是他嗎？」我心裡叫著：「就是他！就是他！」但想起這麼大件事千萬不能單打獨鬥，拖鞋男跑哪去了…我對警察說，把另外一個人找來，我要和他一起回答。就這樣，我和拖鞋男同時指認了嫌犯，回到餐廳時，得到滿堂喝采。

我出庭作證並不順利，收到法院傳票後，先是不懂中文的律師老闆不准假，他說辦公室需要我這唯一的助手坐鎮。檢察官通知我出庭時，我說去不了，是在受到助理檢察官警告後，老闆才很不情願地放行我。

更不可思議的是，餐館老闆懇切拜託我不要出庭作證，我問他為什麼？他不肯說，我推測是被威脅了。別的食客也勸我小心點，我對老闆說，追捕這麼危險的事，加上當庭指認，我都願意為他們做，他們也別難為我，若不把這些壞蛋關起來，以後要經常面對危險情況，我們還敢不敢去吃飯。老闆這時才告訴我，那些小鬼不是華青，是越青，一周前剛去拿過一次錢，太不講規矩了，因此他才心不甘情不願拖慢腳步走向收銀機。

法官低下頭來問：「你怎麼知道他是餐館的老闆呢？」之前滔滔不絕的我，立時呆住了，對呀，我怎麼知道他就是餐館老闆呢？

看我沒說話，法官再問了一次，聲音提高了：「你憑什麼判斷他就是餐館的老闆呢？」

我兩眼發愣，雙手搓呀搓的。面對一排排陪審員的目光，能感到自己心臟噗通噗通跳動著。糟糕了！檢察官可沒準備我回答這題，那可怎麼辦是好？是呀，既然端坐證人席上，總得提出合理說明呀，我低下頭來苦苦思考，時間一分一秒過去了。

最後從我口中蹦出來的答案是「因為，每天餐館打烊鎖門後，都是他在掃地、洗地呀。」

這件事開啟我和市警局的合作之路，作證後不久，為了家人安全，我婉拒市警分局頒發好公民證書，在家裡安裝直通警局的警鐘，應邀擔任過一日局長的榮譽，並通過紐約市警察學校考試，成為皇后區第一位亞裔女性輔警，成立守望相助隊，還應邀在聯邦調查局宣布《反黑連坐法》（犯罪集團的判刑，將以最高刑期服刑）的記者會上擔任中文口譯，華人社會的黑幫終於消失殆盡，感謝主。

從陌生到世交，打擊犯罪的夥伴孟淳仁（左）。

將劫匪繩之以法後，兩證人意氣相投結為好友，我並應邀擔任他婚禮的介紹人，他們開了一家旅行社，兩家人經常同遊，孩子也一起長大，他家的狗狗和我家的孫女都叫做佳佳。那拖鞋男，就是曾任法拉盛獅子會會長的社區聞人孟淳仁，夫婦倆經常應我之請捐助災戶，多次提供免費大巴載我的老人學生們一日遊，也常常笑稱是前世欠了我。

我對於打烊後洗地的必是老闆說，道盡華人新移民創業的艱辛，我這個自主判斷，引起陪審員的哄堂大笑，也在這化緊張為輕鬆的氣氛下，完成了人生第一次在刑事法庭內作證的創舉，並將持槍搶匪繩之以法。（作者為美東首位亞裔女議員，前紐約州眾議員）