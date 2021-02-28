錯體珍郵 可遇不可求

美國1918年《珍妮倒印》錯體郵票，非常罕有。（圖皆為作者提供）

集郵是非常普及的業餘嗜好，郵票中的題材和圖案千變萬化，具有啟發人們的知識感和無限的趣味性，如果以這兩點理由去收集郵票，你會體會到集郵有怡情益智的效果；如果以收集郵票當成投資，除了有雄厚的資本，豐富的郵票知識和獨到的眼光，還要加上運氣，否則很少人會因為集郵而發財致富。但是收集郵票有一個不變的原則，就是「物以稀為貴」，如果能收集到稀有的郵票，它的身價可能會在未來青雲直上，這些稀有郵票可能是「錯體郵票」，或是因為某種原因「印備而未發行的郵票」，但是這種郵票是「可遇而不可求的」。

左圖為1912年蟠龍倒蓋宋體「中華民國」壹圓舊票，右圖為1915年誤蓋「限省新貼用」的北京版加蓋郵票。

集郵家都收集那些稀有郵票？回答這個問題前，讓我先講一個美國集郵家比爾，葛洛斯（Bill Gross， 本名William Hunt Gross， 1944- ）的集郵故事。在他念中學時，他的母親雪莉（Shirley Tait）為他存了好幾大本新郵票，希望這些郵票在他上大學時，可以保證將來四年大學的學費。多年來，每逢郵局發行新郵票，她都會去郵局買幾張全版新郵存起來，後來發現她多年來辛苦收集的全版郵票，都沒有升值，只值本錢的一半價值，不過她並沒有完全失望，這些不值錢的新郵，促成比爾對集郵的興趣，日後成為美國大集郵家。史上只有三個人，曾經擁有美國在19世紀時發行的全部郵票，2005年時，葛洛斯成為這三個人中的一員，另外兩人是1925年以前的Benjamin K.Miller（Milwaukee律師，1857-1928，1925年他將畢生收藏的珍郵，全部捐贈給紐約公共圖書館），和1998年時的Robert Zoellner（新澤西州投資人，1932-2014，1998年時他將畢生收藏的珍郵全部售出），葛洛斯收集的珍郵中包括1868年的《富蘭克林》郵票（美國郵票目録#85A，僅2枚存世），1918年美國發行的《珍妮倒印》（Inverted Jenny）錯體郵票，和《夏威夷傳教士》稀有郵票，他在2018年以前將他一生收藏的珍郵在紐約陸續標售，得款後全部捐贈給慈善機構和醫學研究中心，自己只留下一枚《夏威夷傳教士》郵票做為紀念。

李英豪著作的《保值珍郵》封面，左圖為《紅印花加蓋小字當壹圓》郵票，1987年蘇富比拍賣會中以258.75萬港元售出，右圖為版號32的《孫中山肖像》倒印郵票十方連，1992年在香港拍賣會中以121萬港元售出。（圖片皆為作者提供）

《珍妮倒印》郵票

《珍妮倒印》錯體郵票的出現是因為1918年5月15日美國郵政 總局首次啓用柯蒂斯珍妮（Curtiss Jenny） JN-4HM型飛機，開闢首都華盛頓-費城-紐約三個城市的航空郵遞服務，郵局特別發行以該型飛機為主題的24分航空郵票，5月14日郵票正式發售日，年輕人羅拜（William Robey）幸運的以24元買到一版100枚《珍妮倒印》錯體郵票，一個星期以後他以1萬5000元賣給費城郵商，郵商又以2萬元賣給集郵家格林上校（Edward H.R. Green， 1868-1936，上校是他的名譽軍銜，48歲時繼承巨額遺產，是美國歷史上最奢侈和最富有的集郵家）。格林去世後，《珍妮倒印》郵票經過多次轉手，2005年10月葛洛斯在西格爾（Siegel）拍賣 會中，以297萬元購得一張四方連票，然後他用這張四方連換到一枚1868年《富蘭克林》郵票，完成收齊全部19世紀時的美國郵票。2018年11月西格爾拍賣會中，一枚《珍妮倒印》郵票以159萬3000元高價售出，由這個故事告訴我們，如果運氣好的話，收集到稀有的錯體郵票可能是投資致富的捷徑。

左圖為《紅印花》加蓋黑色小字2分郵票。 右圖為《紅印花》加蓋綠色小字2分試印樣票。

《孫中山肖像倒印》郵票

《珍妮倒印》錯體郵票的發現，無獨有偶的也在中國 發生過類似事件。1944年一位在重慶郊區南溫泉立人中學讀初中的14歲學生鄭介初（1930- ，筆名哲夫，《郵海漫話》作者，香港良友1992出版），他從小就熱愛集郵，常常去重慶郵局買一些郵局出售的過時郵票，11月間的一個周末，他在重慶郵局買了一捆過時郵票，帶回家後發現有一整版50枚1941年發行的《孫中山肖像倒印》錯體郵票，他以16枚錯體郵票和當地郵商交換一些中國早期名貴郵票，剩下的34枚郵票交由父親保管，抗戰勝利後鄭先生去北京大學讀書時隨身只帶走一枚留作紀念，其餘的33枚暫存在天津老家，文革時存在天津的郵票被紅衛兵抄走後下落不明。鄭先生移居香港後，他在天津被抄走的郵票也逐漸在各地郵票市場中出現，1980年一枚《孫中山肖像倒印》錯體郵票在香港拍賣會以5萬5000港元售出，1992年9月30日香港佳士得郵票拍賣會中，一個帶邊紙版號32的《孫中山肖像倒印》錯體郵票十方連被台灣集郵家黃明芳（黃信介的姪子）以121萬港元標購，當時鄭先生也在現場，據聞當時鄭先生感到非常欣慰，十方連沒有被外國集郵家標得。2012年3月香港蘇黎世郵票拍賣會中一枚《孫中山肖像倒印》錯體郵票以241.5萬港元高價售出；10月14日的拍賣會中一個直雙連《孫中山肖像倒印》錯體郵票拍賣成交價552萬港元，刷新當時民國郵票的最高價紀錄。

上圖為《中華帝國開國紀盛》紀念郵票樣票，下圖為八枚加蓋「中華帝國」的欠資郵票樣票。

《北京一版帆船》郵票

中國最早的中心倒印錯體郵票是1914-19年發行的《北京一版帆船》郵票，全套22種面值的郵票中，面值2圓的郵票被發現有48枚郵票中心的牌樓倒印，被稱為《宮門倒印》錯體郵票，為中國郵票中的珍貴郵品。1996年4月29日香港蘇富比拍賣會一枚《宮門倒印》以20.7萬港元出售，一個橫雙連以52萬港元成交，2013年1月13日一件貼一枚《宮門倒印》的實寄封以480萬港元成交。

1878年《大清海關》叁分銀試版樣票橫雙連，棕紅色，薄紙有膠，罕有。

《海關大龍》郵票

《海關大龍》郵票在正式發行之前，最初上海海關造冊處印製的參分銀樣票中，左下方龍爪和波浪之間，有兩個小圓圈，表示水波上的水點，最後試模樣票的圖案中，刮掉一個小圓圈，印在半透明薄紙上，刷朱紅色，這種試模樣票十分罕見，存世量極少，值12萬港元以上，曾在太古佳士得拍賣，為集郵家爭相收集的對象。另外厚紙大龍三分銀郵票，因為銅製印模受損，左下方「3」字右邊多出一個半月形，為大龍郵票中罕有的錯體珍郵。

1883年發行的《海關大龍》錯體郵票，郵票左下方「3」字右邊多一個半月形。

《紅印花加蓋小字當壹圓》郵票

1897年《紅印花加蓋小字當壹圓》郵票曾經是中國最貴的一枚「印備而未發行的郵票」，因為當時印成後認為字太小沒有被採用，改印「大字當壹圓」，有一小部分的小字票流出市面，至今只有32枚存世。1987年一枚「小字當壹圖」曾在蘇富比拍賣會中以258.75萬港元成交，為當時最貴的中國郵票。世上僅存的一個「小字當壹圓四方連」是世界孤品，現為香港集郵家林文琰擁有，價格無法估計；另外一枚存世孤品「小字加壹圓」蓋銷票，曾為馬任全（1908-1988，《中國郵票圖鑒》作者）收藏，1956年時他將這枚孤品捐獻給上海博物館，馬先生在集郵界是一位非常被尊敬的愛國郵學家。

在紅印花加蓋郵票中，還有一種獨特的加蓋綠色小字2分試印樣票，因為綠色油墨蓋在紅色郵票上不是很明顯，後來改用黑色油墨加蓋，據説這種罕見的綠色2分樣票存世只有9枚，其中有6枚現今均為香港集郵家收藏。

《賑濟難民》附捐郵票樣票。

《大清蟠龍》郵票

郵票之間的齒孔在早年郵票印製過程中，舊式人工打齒機操作不良，造成齒孔漏打，形成郵票有中縫漏齒或一邊漏齒現象，這種漏齒郵票大多發現在清末和民初印製的郵票，像清末《慈禧萬壽》郵票中有少數非常名貴的四方連和雙連漏齒郵票，有一件罕見的《慈禧9分》五直連郵票，第二枚至第五枚之間完全漏齒，是一件不可多得的名貴直五連票，《海關大龍》郵票和《大清蟠龍》郵票，也有少數中縫漏齒郵票存留下來，後來郵票打孔都使用新式自動打孔機，這種漏齒郵票就很少再出現。

1912年中華民國成立時，因為當時民國郵票來不及印製，在青黃不接之際，郵政總局將《大清蟠龍》郵票加蓋「中華民國」字樣先行使用，在加蓋過程中，産生很多倒蓋和錯蓋變體票，其中以蟠龍一元加蓋「中華民國」倒蓋舊票最為名貴，後來在新疆加蓋「限新省貼用」的帆船郵票中，又發現錯蓋成「限省新貼用」的壹圓錯體郵票，這兩枚郵票都是非常罕見的珍品。

《宮門倒印》錯體郵票。

《中華帝國開國紀盛》紀念郵票

袁世凱於1915年12月12日宣佈稱帝後，改1916年為洪憲元年，印製《中華帝國開國紀盛》紀念郵票，並將北京版欠資郵票加蓋「中華帝國」字樣，準備發行使用，在人民的堅決反對下，只當了83天皇帝就黯然下台，印製的郵票未發行便被銷毀，僅有極少數流於市面，成為「印備而未發行」的珍郵。

《賑濟難民》附捐郵票

自從盧溝橋事件以後，各地避難民眾流離失所生靈塗炭，為救濟難民國民政府發行一套六枚《賑濟難民》附捐郵票，由美國鈔票公司印刷，印好後第一批郵票於1941年10月裝船運往中國途中，被日軍擊沉，第二批於1944年運到中國後，郵資已經漲價，郵局加蓋改值後發行使用，未加蓋的賬濟難民郵票極少，樣票更少極為珍貴。每次看到圖案中空虛悵惘的男主人帶着步履蹣跚的老母，萬念俱灰的妻子和三個瘦弱無助的年幼孩子離家背井，我都會想到對日抗戰時期，成千上萬的戰爭孤兒，難民和無家可歸的同胞，為生死存亡掙扎的慘痛隂影，這套抗戰時期未加蓋改值的罕有樣票，在郵票圖案設計上，我認為是中國早期珍郵中的極上品。