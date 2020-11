從帳篷到房車 26年露營趣

國家公園營地廣濶。(Getty Images)

最早露營(camping)是在1994年夏天,當時開車美加遊,從芝加哥 出發,走了多倫多、尼加拉大瀑布(Niagara Falls)、蒙特婁(Montreal,滿地可)、紐約、華盛頓特區等地方,再回到芝加哥。

那時長途旅行不住旅館 而選擇露營是為了省錢,而且有野趣,一舉兩得。我們帶了一個小小的帳篷,幾張被子幾個枕頭,一個小水桶,一個煮鍋一個煎鍋,紙盤紙碟、煤油爐、煤油燈,就出發了。

記得第一次在Niagara Falls露營,每晚只需付9元,當時的汽車旅館每晚30元多一點。在Niagara Falls安營紮寨,天氣有點涼,偌大的營地沒有幾戶人家,不遠處有一個大帳篷,幾個小孩在開心歡鬧,帳篷旁邊堆著山那麼高的木柴,曬衣繩上掛滿衣服。「我的天,他們要在這裡住多久?」我問自己。

萬籟俱寂,蟲子的叫聲此起彼伏,使夜顯得更濃。在涼涼的夜色中,我們三人擠在小帳篷裡,伴著蟲鳴進入夢鄉。

半夜吃燒鴨 畢生難忘

從Montreal開車去紐約市,中途在Lake George留宿,到達時已是天黑了,風高月黑,伸手不見五指,黑暗中把made in Hong Kong的煤油燈點著(90年代時美國 市場充滿了香港與台灣製造的商品,現在不見了)。在Niagara Falls時沒有用到煤油燈,這是第一次用,沒想到這煤油燈的品質不好,漏油,一點整個燈都燒起來,嚇死人。肚子咕咕叫,黑暗裡摸索著把表姊在Montreal唐人街買的一隻燒鴨拿出來,什麼也看不清,連頭帶屁股帶毛,吃個精光。那可是這輩子吃過最好吃的鴨子。

對於小孩來說,露營最大的樂事是燒篝火,烤棉花糖。那時大兒子什麼東西都扔進去燒,樹葉啊樹枝等,沒東西了就把沒用過的廁所紙面紙廚房擦手紙扔進去。告訴他,沒用過的不要扔進去,不要浪費,擦過鼻子的可以扔進去。這下可好了,他立馬把一盒面紙放旁邊,掏出一張,擦擦鼻子,再扔進去燒,不斷重複這個流程,不亦樂乎。更加開心的是與幾家朋友一起露營,幾家的孩子在野外一起歡鬧,住帳篷,開心死了。

1995年Labor Day期間,一家人開車沿美加接壤的五大湖中的三大湖,Lake Michigan, Lake Huron和Lake Superior露營一圈,共九天。先從Michigan州那邊沿Lake Michigan湖邊北上,到Lake Huron,再到最北面Lake Superior,最後沿Wisconsin州這邊的Lake Michigan湖邊南下回芝加哥。還是那個小帳篷,換了盞大汽燈,一個可攜式煤油氣化爐,清晨伴著有點涼意的霧氣水汽,喝一杯熱咖啡,很愜意,晚上吊著大汽燈,彷彿穿越回文革時,生產隊在曬穀場點著汽燈開大會的情景。

五大湖每一處都是風景如畫,令人難忘。最令我難忘的經驗是幾乎夜夜都下雨,早上起來第一件事是曬被子,曬也曬不乾;蓋著潮潮濕濕的被子睡覺,別說有多麼難受。最後一夜是在Wisconsin的Green Bay,密西根湖邊露營,支起帳篷後,被子濕漉漉,只好連夜開九個小時的車趕回芝加哥的家。

換個大帳篷 憶苦思甜

那次回來後,換了一個二房一廳的大帳篷,帳篷門口支起一個涼棚,又買了氣墊床,加了一個蚊帳樣的大帳子,在裡頭煮飯吃飯,防蚊子咬,「鳥槍換砲」了。住在兩房一廳的帳篷裡,憶苦思甜,想想當時在廣州,若有這兩房一廳的帳篷房子,真的不會飄洋過海來美國了。

這兩房一廳的帳篷,搭起來很費事,再把氣墊床充滿氣,要折騰好一會,有時睡到半夜,床墊不知不覺漏氣,腰骨接著地氣,入了骨的寒氣幾天也驅不散,很不舒服。人真是越來越文明了,卻是越來越嬌氣,條件差一點都受不了。

2001年夏天開車去黃石公園,沿途停留了好幾個地方,如Bad Land, Mt. Rushmore, Jewel Cave等。為了這次遠征,特別買了一輛嶄新的七座大Chevy Van,一路露營,開心野趣。

住黃石公園 怕熊造訪

黃石公園第一晚,睡覺前把食物鎖在公園提供的大鐵箱裡,這樣不會把熊引來。凌晨熟睡時,有麋鹿來拜訪,濕潤深長的鼻息,隔著帳篷透進來,弄得我和兩個兒子既激動好奇又神經緊張,要是大黑熊來了怎麼辦?第二晩,我毫不猶豫把大van的後座放下,變成一張床,和小兒子睡了進去,有鐵傢伙包著還是好。

經歷了十幾年的帳篷露營之旅,人越老,越圖安逸,根據自有的條件,12年初買了一輛18呎長,沒有車頭的房車 (即無動力的房車,又叫 traveler's trailer),後面還可以推出一張6呎長帳篷式的雙人床。這160多平方呎(7x24)的小小房車,麻雀雖小,五臟俱全。有兩張雙人床,沙發飯桌爐頭冰箱空調暖氣微波爐電視音響廚房廁所浴缸涼棚一應俱全,還有不少放東西的壁櫃,各就各位。買這麼小的房車是因為我們的Chevy van只能拖這麼重和20呎以下的房車,太長轉彎有困難。若買大的,則要換一輛大卡車(大truck)才能拖得動。這款房車平時在車行買,稅前差不多1萬5000元,我們是在房車展覽會上買,稅後1萬3000多一點就行。

營地就像一個小型社區。(Getty Images)

拖車難操控 倒車挑戰

以前露營時見到房車,只懂得看熱鬧,比如房車停的地方是有水泥或小砂石鋪好的,裡頭多舒服,邊吃飯邊看電視;外頭多浪漫,門口吊一排小燈籠,掛著花、鳥食等等。這次交了1萬多塊錢的學費,就懂得看門道了。比如對露營地的要求,最基本的是要通電,這時要用水桶打水回來裝入房車的水箱,才能有自來水;廁所廚房的髒水,要去專門有下水道的地方去排放。大多數州立公園和國家公園只是有通電的營地,升級的則通電通水通下水道(fully hook up site),三通後這房車的使用性能就與房子沒有兩樣了。有的是可以不用倒車的,叫pull through site,免得倒車麻煩,pull through site不一定三通,但有電。

以為買了個小小的房車,就會容易操縱,原來小也有小的難處,最明顯問題的是大van的方向盤才輕微一擺,這小房車就屁股一翹,轉個90度,倒車是非常大的挑戰。

當年獨立日,我們去Madison, Wisconsin附近一個湖邊露營,天氣非常熱,華氏102度,露營地樹木參天,在樹林中開闢的營地,每一個都是比較窄長,路只能往一個方向行駛,我們要倒車時,後面很快就等著幾輛車,先生越心急,就越難倒,這時對面營地一對白人夫婦主動幫忙倒車,他們一人拿一個對講機,女的在地面指揮,男的倒車,只見一條漂亮的白色弧線,在眼前一閃,共40呎長的van和房車,乖乖地俯伏在營地裡。

我們真是開眼界了。

回去泊車時就沒有那麼幸運,天氣極熱,變速箱在沸騰,我先生的血也在沸騰,他擔心折騰太久高溫燒壞變速箱,我們用手機對講,我叫他往左轉一點,他忽一下就往左轉90度,叫他往右轉一點,忽一下就往右轉90度,他埋怨我不會指揮,我承認我是不會指揮,但你也不要忽左忽右這麼離譜啊。爭吵是沒有用的,我們異口同聲地說:「Forget it,明年房車展去買一輛有車頭的大房車。」

有輛有車頭的大房車,倒車就會容易多了,家狗Pix有牠自己的角落睡覺,不用我們一起身,牠就要起來讓路,我們也可以有固定地方放電腦,在外頭跑幾個月時有地方讀書寫字工作。這夢是一個比一個大了。

大小型房車 各有所愛

你若有機會去房車展銷會,就會看到各種各樣的房車,大的小的,有車頭的無車頭的,pop up的,蘿蔔青菜,各有所愛。

無車頭的房車價格比有車頭的低,但要有大功率的卡車(truck)去拖,好處是不用房車時,大卡車可以日常使用,尤其是很多小手工業主,如電工、水管工、裝修工等,多有現成的大卡車,還有一些野外生活愛好者,經常釣魚划船打獵等,一般都有大卡車,或者是馬力大的車。到露營地後,房車停著不動,大卡車可以開出去玩,或買東西等;缺點是倒車不方便。有一種叫五軸(Fifth wheel)的無頭房車,一般是大傢伙,據說倒車比較方便,因為這種房車前面一個高軸,連接在卡車的貨箱中間,而不是在卡車的屁股後面,可能這種連接比較給力。

值得一提的是pop up,合起來是一個小盒子,打開時像變魔術一樣,可以打出帳篷材料的二到三張雙人床,廚房廁所沖涼房冰箱爐頭飯桌空調一應俱全。因為打出的是帳蓬房,長途旅行不是很現實,但作為短途家庭露營就比帳篷好很多,一般的mini van就可以拖得動,合起來時體積很小。這種pop up雖小,但不是很便宜,比我們買的小房車還要貴一些。由於mini van就可以拖,所以很多人用。

有車頭的房車從結構上分三大類,Class A, Class B和Class C。Class A是客車的底盤,車身也和大客車一樣,寬敞的大玻璃,路上的好風景,大螢幕動畫般向你移來再向你後面飛去。更加令你開心的是,坐在大玻璃後像國王出遊般接受同路人的注目禮,經常在高速公路上看到一對對老夫妻,開著Class A的房車出行,路人多向他們投去羡慕善意的注目禮,也很容易看到他們高高在上的在房車裡向路人微笑回禮。這是一種很令人羡慕的一種生活方式,通常是老人家才有條件去實現。Class A房車下面放行李的地方很大,叫地下室(basement)。

開著第一輛小房車去露營。(作者提供)

豪華版房車 永無止盡

Class B是用van的底盤,如Ford或Chevy的底盤,車身也像我家的Chevy van差不多大小, 裡頭設備很齊全,適用於銷售人員開著到處跑,不用住旅館不睡人家的床,還可以自己煮煮飯。

Class B一般不貴,同大van的價錢差不多,也有例外的,就是Mercedes的Class B,要10萬元以上,畢竟是Mercedes,這也說明歐洲的車小,房車也做得小。車展時看到有歐洲出的無頭房車, 小巧玲瓏,覺得用平時出入的小車就可以拖得動了。

Class C是卡車(truck)的底盤,車頭像van的車頭,容易駕駛,但沒有Class A那寬敞的大玻璃。裡頭的布局也很舒適,也可以很大,也可以和Class A一樣設計有一或二或三,甚至四個slide out,這是在車子停下後可以滑動拖出去的箱體,空間大了很多。如果若要考慮舒服,沒有slide out的房車就不要買為好。Class C的底部放行李的空間要比Class A的小很多,但價錢也比Class A便宜很多,當時7萬元左右。

Class A當時12萬元左右就很好,豪華的就無止境了。有的Class A有40多呎長,四個slide out。若是像候鳥一樣,每年冬天在南方固定住幾個月,當然是越長越好,有些老人把房子賣掉,換房車做候鳥,就買大的。若要到處遊,很多國家公園的露營地最多只允許30呎長,我想33呎長問題也不大,但40呎就太長了。不過若有這個龐然大物(big rig),在露營地會收到很多注目禮,可能你會覺得很受用。

Class A還分柴油車和汽油車,柴油車較貴,但發動機壽命長,也省油。汽油的Class A房車每加侖走6-8英哩左右,有的油箱100加侖,加滿油也是很費錢的,油價高時,沒有這麼多人願意買大傢伙在路上跑。當然,大的好處是舒服,它什麼都大,大水箱、大污水箱(gray water tank)、大廁所下水箱(black water tank),這樣在不是三通的地方停幾天,一樣正常生活。我們的小房車,什麼都小,若不是三通的營地,還需在營地的公共沖涼房洗澡, 因為污水箱很容易就滿,黑水箱三天還可以,中途拖出去排放再回來倒車停車,很麻煩。

住私人營地 大開眼界

第一天把房車拖回來,放在專門的停車場時,車場老闆就對我們說:有房車的人都很熱心,你若有問題,保證馬上就有幾個人圍上來幫忙,當然,幾個人也會出幾個不同的主意。

你也許可以想像房車一族是怎樣的一群人了:熱心、熱愛自然、熱愛生活。以前我們基本上是去國家公園或州立公園露營,1995年沿五大湖露營,也曾在私人營地留過宿,當時沒有留意房車一族。12年8月曾去一個很大的私人營地住了兩晚,大開眼界,也對房車一族有了很多個為什麼。

這營地非常大,離我家46英哩,不遠,裡頭有原始的(無電),有電的,三通的,pull through加三通的營地,還有無線上網。無數的房車停在裡頭,尤其是沿著河邊,房車一輛接著一輛,好像一個小社區。很多房車前面用木頭蓋起大露台,用短木條象徵性地圍起小院子,種著花草,掛著鳥食,露台上放著大BBQ爐,院子裡放著剪草機,像在這裡長期安營紮寨。

有好些房車明顯是年久失修,一幅破敗之相。更有一些房車,被折斷的大樹壓頂,看來房車主人也不打算再用了,放棄了更合算。有個老太太,手上牽著四條大狗,在自家房車前的院子裡很友好地跟我們打招呼。很多房車旁邊停著高爾夫球車。我們散步時,這些高爾夫球車在我們身邊顛馳而過,上面坐著的多是光著上身的大隻佬和穿得極少 的肥壯女,紋身,用手帕包頭。

房車主人們 讓人好奇

也有老人家坐在露台友好地向我們招手,我有了探訪他們的衝動,想去知道他們為什麼選擇這樣的生活方式。

他們是有錢人還是窮人?是買不起房子在這裡住房車?答案肯定不是窮,因為這裡冬天水管會結冰,因此必須在冬天離開這裡,但只在冬天租幾個月的房子住是不容易的。

這些人受教育程度如何?靠什麼維生?哪來的錢?除了愛好戶外活動之外,還有什麼興趣?家庭生活如何?小孩?

在營地的辦公室,我們遇到一個伊州的婦女,50歲左右,高瘦,兩眼亮而有神,很熱情,恨不得把所有的東西都告訴你,你不問,她也滔滔不絕地講,當然一切與房車和露營這個主題有關。她幾年前開始與丈夫作「北美漂」,這輛有頭房車(motor home)是他們第二輛房車,現在在考慮換第三輛房車。我問她為什麼這麼年輕就全職作北美漂(全職在房車一族叫full timer ),她說她先生都想趁身體能動時要走遍北美,尤其是北美的國家公園。她先生原來有一份很好的工作,幹了30年,退休金很好,而且他們每去一個地方,會在當地住一段時間,在露營地辦公室找點事幹,這樣可以不用交露營費,只交點電費就好。而且在這裡住幾個月,不用天天在路上跑,也可以節省一些汽油費。

第一次出遠門去Niagra Falls露營。(作者提供)

無獨有偶,我的一個白人鄰居,也是房車發燒友,40多歲,兒子讀七年級,有一輛30呎長的無頭房車,每年出去幾次,計畫等兒子讀大學後,把房子賣了,作北美漂,他也想每到一個露營地,住一段時間,在露營地找點活幹,省下露營費和汽油費。這樣做只有在私人的露營地才有可能。

我們營地對面是條河,河邊一個中年亞裔男子,樣子像個中國人,算是我們的鄰居了,坐在房車前,望著河水發呆,房車很小,13呎長左右,河邊種了一畦青菜、蔥等。他英文還算講得不錯,告訴我們那些我們不認識的苗苗是芝麻。下午看到女主人回來,傍晚兩人都開車出去,第二天清晨又看到他們兩輛車開回來,估計是去上夜班。縱然對他們是有10萬個為什麼,一個也不敢問,估計要到以後真跟他們做鄰居混熟了,才好問更多的問題。

這次露營回來一周,在家附近有一個Camping World舉辦的大型房車展。我們這次只看有車頭的房車,在一個我們心儀的有頭房車裡,遇到一個父親帶著十歲的兒子。我們跟他握握手,就聊上了。他的手巨大,鉗子般有力,每個手指都有紅蘿蔔那麼粗,身體也魁梧得不得了,看得出他是一個體力勞動者,正如他所說的,他非常手巧,自己修很多東西。他有一輛36呎的無頭房車,一輛大卡車,用這輛大卡車來拖,已經到極限了,不是很放心拖著到處跑。出去露營幾次後,就把房車固定放在一個露營地,當度假屋用。暑假夫婦倆帶四個小孩,每周到露營地度假。露營地釣魚划船游泳及各種兒童的節目,應有盡有,也很開心。原來他們是把房車當度假屋用,比買一個度假屋便宜,露營費也比房子的地稅低。他這次來看房車展還帶著夢想,想找用他現有的大卡車能比較輕鬆就拖得動的房車。

各種各樣的房車一族,以後到處跑了,還會遇到更多。

國家公園通常都有營地。(美聯社)

公眾假露營 早半年訂

我們對縣立公園、州立公園和國家公園露營地的設置和規矩比較瞭解,就是原始、有電有水和三通營地,有公共沖涼房廁所,加上自然風光,兒童玩的滑梯鞦韆等,簡單為主。網上說這些露營地還有免費的營地,尤其在德州居多。私營的露營地就五花八門,高級的有五星級的營地,有相當於Holiday Inn這個層次的營地等。這些營地有游泳池兒童活動的項目,有些還有洗衣房和開party放音樂的DJ。

縣立、州立、國家公園沒有讓人長住的規矩,私營的則可以長住,季節的或長年住的。像我們8月份去這個營地,一個季節的露營費(4月到10月)12年時是1100元,電費另算,一年的露營費是1200。100元的差別主要是讓人把房車放在這裡過冬,明年再回來。因為這裡冬天結冰,不通水就無法住了。有些私人營地據說要3000 多元一季(年)。

以前每年在公眾假期如國慶日、勞動節去露營,提早幾天打個電話就可以訂到營地,或者在當天下午2點前去到排隊,先到先得,就可以拿到營地,現在搞不清是美國人多了(比20年前多了1.5億人),還是人窮了,露營是最省錢的度假方式,若要在公眾假期露營,要提早半年訂營地,很多人露營時要是喜歡這個地方,離開營地時就把明年的營地訂好了。

在營地安營紮寨。(作者提供)

現在假日還一定要連訂三晚,每晚價錢也比平時貴,我們都認了。若只能去兩晚,則浪費一晚的錢算了,若無法去,提早取消,交個手續費,10元左右,若在24小時內取消,則要交一晚的錢,在中西部是30多元一晚。

靠先生扶持 破夢之旅

我這個人夢想多多,夢想與先生和家犬Pix遊北美,還要作世界遊,如果不是有個好先生,不知今生今世的夢想能實現多少個,如今與先生偕手到老,靠先生的扶持,作破夢之旅,有言道,夢不能尋,一尋就破。不過,破了一個夢後再接著做一個更大的夢,直到連夢都無力去做時再休。