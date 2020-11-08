法官 用親身經歷說「法」

法院前的石像宣示著公平審判。（美聯社）

「我知道你們一定非常關心，這位男士將會受到什麼樣的懲罰。」法官從他高處的座位，注視著12位男女陪審員，意指著我的委託人説道，「你們已經完成了審議，提供了裁決，剩下的是我的工作。」法官繼續説著。黑色法袍裡的魁偉身軀，寬廣後梳的棕色頭髮，正方型眼鏡後面的黑眼睛，整潔有型的山羊鬍，這位法官發散出熟練、威嚴的氣勢。「我向你們保證，這不是一個被告者必須在監獄 裡長期服刑的案件；這是一個我們須要矯正被告人的想法和行為的案件，這可以經由強迫他去上控制情緒的課程，還有他與受害人必須保持距離。」

我看一眼坐在我身邊的被告溫德。在一場奮戰抗辯卻被陪審團判決有罪之後，極度失望的他露出些微如釋重負的微笑，稍微放鬆了些。陪審團員的「因為打架就被判有罪」，讓溫德面對可坐六個月牢的可能性。不到兩個星期就是聖誕節了，溫德和我曾經盼望在審判終結時能有好消息；現在至少法官似乎表示了他不會讓溫德在監獄裡度過聖誕。「謝謝你們的陪審服務」，法官以一個親切莊重的微笑結束了他的致詞。當最後一位陪審團員被請出了法庭，旋轉門關上之後，法官的注意力轉向了我的委託人。

法官轉向法警説道，「我下令將溫德先生立即收押，交由警長監管。」溫德臉上的笑容立即消失，取代的是種不可置信的表情，然後是驚恐、困惑。我的心直往下沉，然後烈火般的憤慨往上升；但是在那瞬間，我完全無能為力，無技可施。法官是在他的合法權勢範圍內下令，溫德是因為與他人打鬥而被判罪，法官可以命令他在獄中等待判刑。

鬥毆傷人 陪審團裁定有罪

當我看著身穿黃褐色制服的法警走到溫德身後將他扣上手銬，我的腦筋飛快的轉動著。我聆聽法官下令檢察官、溫德和我在三天後回到法庭，參與溫德的判刑公聽會。當溫德被帶走之時，我請他從監獄裡打電話到公派辯護律師辦公室，這樣我們可以為他的判刑公聽會做準備工作。

那個黃昏，離開法院，我滿腦子裡都是溫德。遠遠的我就覺察到，在空無一人的停車場內停著溫德的白色卡車。幾乎所有那天出庭的人都已經開車回家了，除了溫德。我看過警察 隨身攝影機所拍的溫德被警察詢問並開傳票 的鏡頭，所以我能夠認出那是他的車。走近卡車，看到座位上孤零零地躺著個一隻兒童夾腳拖鞋，讓我更加確定這就是溫德的車。溫德的兩個女兒，一個三歲，一個五歲，六個月前這件糟糕事件發生時，根據警方攝相顯示，她們和父親同在卡車裡。

事情發生的那天，對溫德來説，本來是個再平凡不過的夏日。做為單身男人，他每天一大早就離家工作 ，下午回家。那天他下班回到家，發現跟他那分分合合的女友艾莉絲，還有他們的兩個女兒都不在家裡。他發了個短訊給艾莉絲詢問她們的去處，然後就先去洗澡。等他洗完澡，仍不見女友的回訊，就撥了個電話過去。當艾莉絲回電時，溫德立刻感覺到她又喝了酒。他們兩人在一起的這些年裡，艾莉絲一直都有酗酒的問題。

溫德讓我看過，艾莉絲在酒醉下處於完全混亂狀態的錄影。溫德經常需要收拾殘局，確保兩個小女孩安全無虞。但是在審判時，陪審團沒有被允許看到這個錄影，因為這和溫徳是否不法毆打他人沒有直接關聯。那個夏日，和艾莉絲通電話時，艾莉絲告訴溫德她和兩個女兒在家附近的公園。因為不放心，溫德穿了衣服就開車前往公園，連鞋子也顧不得穿。很快到了公園，溫德看到女兒們在遊戲場玩耍，艾莉絲則坐在不遠的草地上。

就是在那兒，麻煩發生了，而溫德的說詞和另外一個男人的説法完全不同調。溫德説當他走向他的孩子時，另外那個人往他走來，擋住他的路。就在那瞬間，溫德認出了那個男人是邁可─艾莉絲的朋友，也可能是過去的情人。四年前，當溫德去邁可的住處接艾莉絲時，曾經見過邁可一面。現在，為了某種原因，邁可阻擋在他和他的孩子之間。溫德嘗試繞過邁可，但當邁可推撞他不讓他通過時，兩個男人開始互揪打鬥。瘦高但是強壯，而且比邁可高了一個頭，溫德連續狠狠地揍他一頓。根據邁可的説法，他完全沒有挑釁，溫德亳無理由痛毆他，造成他臉上和身上多處抓傷和紅腫。

美國三權分立，司法是其中重要一環。（美聯社）

附近一個坐在車裡的女人看到這場打鬥，打電話報警，說她看到溫德在公園的停車場裡毆打邁可。當警方趕到時，打鬥已經結束，溫德已經載著女兒們開往回家的路上。根據目擊證人對溫德卡車的描述，在距離溫德家一個路口處，警車把溫德攔下。溫德在兩個小女兒面前，被警察拖出車子詢問。在和女證人、溫德、邁可談過之後，警方決定對溫德發出傳票。六個月之後，我們坐在法庭上面對法官和陪審團。

從我被指派為溫德的辯護律師那天起，溫德一直堅持他是無辜的，並且希望透過陪審團審理證明他無罪。每次出庭他一定準時─這在公派辯護律師委託人中很少見，一般的委託人不是趕不上巴士，就是根本忘了出庭曰。溫德每次都穿著乾淨的襯衫和卡其褲─這也很不平常，一般委託人通常以T恤、牛仔褲，弄髒的制服或是工作服出現。以他乾淨梳整的金髮和安靜平穩的態度，我相信溫德能在陪審團前表現良好。

邁可則是另外一種典型。他是一個紋身工作者，看起來就是個道地的的紋身男。幾乎所有能看到的皮膚上都是刺青，包括手臂、手、脖子，甚至臉上有些部分，雙耳都多穿了很多洞。簡單來説，他看起來就是社會上一般定義為反文化，危險性，讓人不信任的那種人。

法院前鑴刻著「法律之前人人平等」。（美聯社）

懇請輕判 讓被告寫求情狀

這一次法庭交戰勝敗取決於被告和起訴人誰比較可信，因為除了溫德和邁可，沒有別人見到這場毆鬥如何開始。這個案件將決定於哪個人是陪審團員所喜歡和信任的。如果是邁可先打人，溫德就是因為自衛而反擊；如果是溫德先動手，他就是有錯的一方。我的辯護策略是─用對照來比較兩人，一個是整潔的顧家男人，另外一個則是紋身的家庭破壞者，藉此來説服陪審團，溫德是無辜的。沒有料到的卻是兩個男人對法庭審理過程的態度，決定了成敗。

邁可被叫到證人席上時，他表現的有禮貌又誠懇。他否認和艾莉絲有任何男女關係，也無意發展那種感情。他僅是以朋友身分到公園陪伴艾莉絲。邁可表現出自己是一個沒有做錯任何事，卻被邪惡攻擊的受害人；他表示會謙遜的等待司法制度帶給他公平正義，並且懲罰這個傷害他的人。他説話清晰沉穩，眼光直視陪審團員。而我們這方，溫德似乎對法庭程序輕蔑不屑，自己確定正義一定歸之於他。溫德對邁可的虛偽和誇張嗤之以鼻，溫德率直展現的自我肯定態勢，讓法官在陪審團前譴責他態度不當，訓斥他停止他的誇張放肆。

讓陪審員決定是否定罪，是美國刑事司法制度的柱石。（美聯社）

在休庭時，我勸導溫德，他需要控制自己的面部表情，因為陪審團─案件的最終裁判─會注意他在審判中的一舉一動；但是勸導無效，溫德自己上證人席時，情況沒有絲毫改善。我提問題，他以一種理所當然的方式，陳述他所認為的事情發生經過。從頭到尾，他裝模作樣地微笑，他嘗試把自己當成被害人，但卻讓人感覺到他缺乏誠意。他覺得他理所當然應該被陪審團裁定無罪，因為他被誤解受寃屈。法官和陪審團對溫德一點就不同情，覺得他不像個受害者，反而更像是個欺凌弱小的惡霸。在三天的審判和三個小時的審議後，陪審團宣告溫德有罪。

在溫德被法院關押，度過感覺非常冗長的三天後，我們終於回到法庭聽取判刑。我每天都到停車場，確定溫德的卡車沒有被破壞或者拖走。我叫溫德準備一份求情狀，聲明他接受他自己行為所造成的後果，並且懇請法官量刑時給予寬厚慈悲。我本身也申報了一份宣判備忘錄，根據法律來解釋為何法庭對溫徳的案件不適合用長期監禁作懲罰。

真心悔過 穿囚服當庭道歉

溫德戴著手銬被帶入法庭，不再是襯衫加卡其褲，而是穿著監獄裡統一規格的囚服。他不再嬉笑怒駡，他唸著一封真心真意的信，為他與邁可的格鬥以及在審判時的不當行為向法庭道歉。他請求法官允許他回到兩個小女兒身邊，她們的母親艾莉絲有太多短處，他要更加盡力做一個最好的爸爸。然後，我告訴法官，我覺得非常不公平的是他旣然向陪審團保證溫德不會被長期監禁，卻轉過頭來立刻把溫德下獄。法官聽了很生氣，但是讓我繼續發言。我要求法官考慮，溫德的三天監禁對他的行為已經是足夠的懲罰，何況法官還要溫徳去上控制憤怒情緒的課程以及賠償受害者。「是不是可以輪到我説話了？」在我説完之後，法官沒耐心的問道。

「溫德先生，我要告訴你一個我從來沒有在法庭上公開談論的故事。」法官開始述說，「我有一個兄弟也曾犯過法，和你一樣，他也有兩個漂亮的女兒─我的兩個漂亮的侄女─他的最愛，勝過世界上其他一切。」這個時候，溫德開始無聲啜泣。「也像你一樣，和一個本身有許多缺陷也把他捲入麻煩的女人有著親密關係。這個女人有藥瘾，因為她，我的兄弟觸法入獄。親眼見到我兄弟一路走到這一步，我非常痛心。這整個事件震醒了我的兄弟，他出獄之後，獲得了兩個女兒的完全監護權。他專注於扭轉自己的命運，把所有的愛給予女兒，盡所有能力扶植培養女兒。兩個女兒很小，那個時候還在上小學，他想盡辦法保護女兒免受她們母親毒癮的影響。」

法官認為有必要時，可以下令將被告當庭收押。（美聯社）

感人至深 法官講自家故事

這個時候，法官的聲音明顯地抖顫，眼眶泛淚。我發現自己被深深感動，掙扎著保持沉穩鎭定。我對法官三天前把我的委託人下獄的憤慨消失了，取而代之的是對法官，他的兄弟，兩個小女孩和她們不完美媽媽的同情。

「九年後，我兄弟的太太因為用藥過量而過世了。讓人安慰的是，那個時候兩個女孩已經是強壯而且適應力良好的少女了。這些年來，我的兄弟提供她們一個安全穩定的家和踏實的生活，她們因此能夠平和地面對她們母親的死亡。當然，她們哀悼她。我兄弟的太太並不是個壞人，她只是沒有辦法克服她的藥癮，而且她讓她的濫用藥物影響而且傷害了她周遭的人。」

「這只是個行為不當的案件，溫德先生。以總體而言，它不是個什麼嚴重的事件。就像我告訴陪審團的，我不打算判你長期監禁。但是我希望，溫德先生，這個經歷能夠嚇醒你，就像我兄弟的經歷嚇醒他一樣。我希望你把握機會，在你被釋放之後，讓自己專注於照顧好女兒，即使你需要承擔大部分的撫育責任。」法官講完了故事；在此同時，坐在我身邊悶聲痛哭的溫德，把臉埋進了雙手之間。

被告坐在法庭證人席上，接受檢辯雙方的詰問。（美聯社）

三天刑期 當天獲釋回家

法官用他仍然充滿情緒的聲音問我，溫德是否準備好了聆聽他的刑期。我很快的把聲音穩住，把眼淚硬逼回去，回答「是的」。法官判下的刑期，正是溫德已經在監獄裡服滿的三天的牢期；他當天就可以獲釋放回家。法官也判他，三年登記有案但不需監督報到；在這段期間，溫德不得接近邁可，要對邁可的負傷做出賠償，並且要上憤怒管理的課程。

在法官離去，溫德也在法警護送下離開法庭之後，我沉默無聲繼續坐著，回想剛才所發生的事情。我覺悟到我對法官的行為舉止有了多麼錯誤的判斷，他的易怒火爆脾氣，整個法院眾所皆知。最初，他的確是因為惱怒，一時衝動下令把我的委託人下獄，但是法官明白自己的問題，他控制情緒，對事件和事件發生的環境給予深思熟慮。他的判決考慮周全、平衡，讓各方面滿意。這不只是對溫德，也是讓我自己能學到很寶貴經驗。慢慢地，我把溫德的檔案放進手提箱，走出了法庭。從事這個行業，沒有一天是無聊的。（作者為加州公設辯護律師）