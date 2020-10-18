紐約市公園觀魚鷹 大驚奇

雛鷹妹妹享受鮮魚。

「來了，來了！」家裡中學生的聲音緊張又興奮，像我小時候望見新娘的喜車遠遠開來，發出的歡呼。

只見魚鷹爸爸抓著魚，雙翅鼓風，威風凜凜地懸停半空，落在窠裡，亮出魚來，略一站，倏忽又飛到十丈開外的繫纜樁上去。牠用尖利的爪撕下魚頭，扒出魚腸扔進大海。

「這爸爸難道要吃獨食？」中學生嘀咕著。話音落地，鷹爸揚翅在空中一滑，魚落在魚鷹媽媽面前，自己站到鷹架上瞭望。鷹媽麻利地撕下新鮮的魚肉，口對口餵魚鷹寶寶，三張小嘴張開，邊吃邊喳喳叫，好像在說~還要還要，鷹媽忙不迭撕魚餵魚。咔咔按快門的聲響，魚鷹爸爸警覺地朝我們看，眼神一如既往地地凌厲，接著又轉向四周掃描，媽媽餵孩子吃早飯，爸爸負責站崗放哨。

魚鷹經常靜駐不動，或者去遠處捕魚，拍攝魚鷹得有守株待兔的耐心，中學生和我們的朋友都有千里眼，經常是牠們發現魚鷹的蹤影，給大夥通風報信，大家抓拍到魚鷹一連貫的動作，是一個早上最快樂的時刻。

伺候孩子們吃好早餐，魚鷹媽媽也站到鷹架上瞭望，牠們夫妻無言地默契，魚鷹爸爸唰地起飛，展翅，懸停，雙爪雙翅成一線，筆直地俯衝下來，落在海水裡，撲騰撲騰，濺起白色的浪花，接著一個漂亮的魚躍，晶亮的水珠撒向海面，像串串珍珠在閃光，鷹爸俐落收翅，落在不遠處的繫纜樁上，背對太陽，低著頭，一動不動，像參禪，又好像是洗過海水浴，接著享受日光浴。

「魚鷹爸爸洗乾淨羽毛，曬日光浴給自己過節呢，今天是父親節呀！」中學生解說道。給他一說，我們覺得真是呢，巧合嗎？此前此後我們都沒見過鷹爸洗澡曬太陽，因此再看覺得這幾張靜態的照片格外珍貴。

帶著魚回家。（圖皆為作者提供）

初春結識魚鷹一家

4月初的時候，朋友發來照片，一對魚鷹比翼雙飛。鷹擊長空偶爾看到，兩隻鷹比翼非常少見，即使遇到，鷹飛得又高，又快，攝影 者要手疾眼快， 相機設置的速度，光圈合適，才可以拍到這麼難得的照片。我們為朋友的幸運和精湛的攝影技術拍手稱讚！

過幾天，朋友又發來兩魚鷹親密接吻的照片，中學生眼睛好用，他發現魚鷹的嘴巴上有魚，好像是餵魚吃，不是熱吻，朋友悠悠地說：「說不定有窠裡寶寶呢。」仲春的一個周日，帶著好奇，帶著相機，我們跟朋友一起去探訪魚鷹一家。

日落公園 離家不遠，是一個面朝大海春暖花開的社區公園，白色的棧橋延伸到海裡，憑海臨風，欣賞夕陽西沉，是絕佳的去處。清晨公園裡幾乎沒人，天地清朗，鬱金香開得正好，紫的、紅的、黃的、粉的、白的各色鬱金香爭奇鬥豔，襯著整片的芳草地，一派春光明媚。有朋友帶路，我們順利找到魚鷹的家，原來是一個360度看海大別墅呢。

鷹架矗立在海裡，是鋼鐵的構造，頂端鷹窠懸空在海面上，隔著沙灘，從公園的綠地望過去，離著我們大概有三、四百英尺遠，正好遇到落潮，我們跑到沙灘上去近距離拍攝。從長鏡頭中看過去，鷹窠用粗細均勻的樹枝搭成，中間有個窩，魚鷹臥在裡面，只露出一個頭，試想在裡面孵化小寶貝是非常隱蔽的，我們不由感嘆，魚鷹夫妻真是造化不小，在這麼風景優美的地方孕育下一代，我們為家附近有這麼優美自然的環境而感恩。

第一次拍攝魚鷹，朋友興致勃勃地為我們介紹，那個體型稍小，羽毛帶褐色花紋的是太太，體型大，全黑羽毛的是先生，大多數時候太太看家，先生出去捕魚，先生不捕魚的時候也是站在鷹架上站崗放哨。曾經有一天，魚鷹先生捕魚回來，還沒進家，遇到白頭鷹打劫，先生迎頭痛擊白頭鷹，然後叼著魚暫落樹枝上歇息，躲避一會兒，飛出樹叢的刹那，遭到白頭鷹伏擊；先生拚命向海上飛去，白頭鷹體型更大，飛行速度更快，鷹爪狠狠地抓先生的翅膀，先生頑強抵擋，撲閃翅膀時而升空，時而降落，白頭鷹死死咬著飛，連續發動進攻，像兩架戰鬥機在搏鬥；無奈敵人太凶悍，打鬥中魚掉進大海，白頭鷹俯衝撈起魚，像小偷一樣飛走了。先生為了太太，真是拚命，即使丟掉魚，因為不輕易服輸，雖敗猶榮。

我們被朋友的講述迷住了，盼望兩鷹激戰的火熱場面再現，然而非常時刻都是巧遇，要躬逢其盛，要看運氣。

因為去得夠早，魚鷹正外出捕魚，正好有空，朋友耐心指導中學生，如何設置速度、光圈等技術要領，正說著話，魚鷹翩翩而來，一個猛子扎到海上，翅膀入水不到一秒鐘，魚在鷹爪上打挺。中學生到底是年輕，動作超快，第一次就抓拍到魚鷹先生抓魚的照片，而且是同時抓到兩條魚，一個爪一條，大家為之喝采，這足夠激發一個少年的雄心，跟媽媽要求放暑假後天天拍魚鷹。媽媽欣然允之，同時也提醒中學生不能貪睡，要拍鷹，就得起得比鷹早。

漁鷹一家四口全家福。

鷹家有雛初長成

暑假第一天，我們正式拍攝時，魚鷹已經是一個五口之家。每天早上鷹爸出去抓魚，鷹媽在家守護。我們從鏡頭中認真點數好幾次，又從拍到的照片看，斷定確實是三個寶寶。剛出生不久的鷹寶跟小雞小鴨體型差不多，黃口嫩翅，羽毛稀疏，需要在媽媽翅膀下保暖。大多數時候，鷹寶都在安靜地睡覺，爸爸捉魚回來，媽媽會喊醒牠們吃飯，這時牠們會嚶嚶叫個不停，嘴巴張得好大。鷹媽忙不迭地餵三個小毛頭，顧不上自己吃飯，有時鷹爸幫忙撕魚，鷹媽當二傳手，一條魚眨眼就吃光，鷹爸又飛出去捕魚。

從看著鷹寶站立不穩，到爭食搶魚好像就幾天功夫，為填飽五張嘴，鷹爸忙忙碌碌，經常抓回魚來，稍息片刻，又飛走了，鷹爸總不吃飯，總有用不完的勁兒，我們猜太太孩子吃飽後，鷹爸會拚命吃，否則牠怎麼維持體力呢？

鷹媽寸步不離家，偶爾有海鷗飛近，鷹媽銳叫一聲，展翅橫掃，嚇得海鷗趕緊逃跑。多數時候，寶寶們依偎著媽媽，在窩裡吃吃睡睡，漸漸地有寶寶調皮，時不時鑽出來鷹媽的翅膀露出頭來張望，這時我們就很緊張，很興奮，即刻抓拍小寶寶的照片，鷹媽警惕性非常強，倏忽就把寶寶按下去，不給我們機會，中學生手快，抓拍到，回頭再看鷹寶模糊不清，有點掃興。

一個月過去，鷹寶迅速成長，羽毛豐滿，體型有鷹爸一半了，窩裡容不下，鷹媽站到鷹架上守護。突然有一天，我們發現少了一個鷹寶，連續三天認真觀察，確定窩裡只有兩個寶寶，第三個是生病死了，還是讓天敵虜獲走了？我們不得而知。三個娃少了一個，鷹爸鷹媽比之前更警覺，一個站左，一個站右，窠裡的空間留給兩個寶寶。一個鷹寶毛色純黑，像爸爸，體型略大，我們稱牠是哥哥；另一個鷹寶體型略小，翅膀有白點，羽毛近褐色像媽媽，我們稱牠是妹妹。早上兄妹倆安靜地分享一條鮮魚，已經不要媽媽餵，安靜地吃完等爸爸抓下一條，牠們時而振動翅膀，好像是伸懶腰，鷹寶高興時，翅膀完全展開，是身高兩三倍，僅僅看翅膀，鷹的威武已經顯明。拍了很多鷹爸鷹媽，已經不想再拍，從此我們期待鷹寶們學習飛翔。

魚鷹夫婦比翼雙飛。

雛鷹搖擺展翅

7月底，連著好幾天不見鷹爸抓魚，背對鷹寶瞭望，鷹媽面對倆鷹寶，也不抓魚，也不出聲。一直心肝寶貝的兩娃，突然不給飯吃，我們倒擔心起來，甚至晚上散步，特意去公園看看牠們一家。內行的朋友告訴我們，這是鷹寶學飛的先兆，鷹生來桀驁不馴，只有饑餓才能讓鷹寶聽話。

8月初的清晨，我們親眼目睹雛鷹起飛，搖搖晃晃，眼看在下墜，奮力忽閃翅膀，升到半空，悠悠蕩蕩落在最近處帆船的桅杆上，站不穩，翅膀一開一合幫助平衡。鷹媽歡叫幾聲，鷹爸金剛怒目，環顧四周，防範天敵。雖然距離僅50英尺，但畢竟離開窩，因此保衛等級升至最高，護犢之心，天下父母無兩。我們仔細看，第一個飛出窩的是哥哥，雄性天生勇敢！

兩三天後，哥哥越飛越穩，近處不夠耍，向遠處桅杆探索，漸行漸遠，我們能看到的只是一個小黑點，哥哥進步的速度讓人刮目相看。

家裡的鷹爸背對妹妹瞭望，只要鷹爸叫幾聲，哥哥很快就飛回來，摸清這個規律，聽到叫聲，我們馬上長槍「大炮」伺候，拍哥哥翱翔藍天的英姿。經常鷹爸歡迎兒子回來，展翅歡呼，孩子一點點進步，父母都快慰。鷹媽沉默看著妹妹，妹妹餓得沒精打采，百無聊賴，偶爾撲一下翅膀，以為要飛，又縮回窩裡趴著。雖說好幾天沒看到牠們吃魚，鷹爸鷹媽眼睛雪亮，精神頭兒十足，盯著兩孩子，絲毫不放鬆。

銜回樹枝鞏固家園。

又過一天，一大早，我們發現家裡只剩鷹爸鷹媽，空窠了，繼續用長鏡頭搜索發現，兩個寶寶都在桅杆上隨波浪浮沉，一隻時而低旋一圈，穩穩站到帆船的桅杆上，好像是享受飛翔，另一隻抱緊桅杆不動，好像膽戰心驚，好可憐。我們猜這是妹妹。過了半天，這只鷹起動，越飛越近，果然是妹妹正飛回窩，不待落腳，鷹爸一個翅膀扇出去，妹妹一個趔趄，倉皇轉向鷹媽，又被鷹媽的翅膀橫掃，就是不給牠進窩，妹妹悻悻地離開，飛落到桅杆上隨波濤浮沉。

鷹爸突然喊聲震天，我們以為來了天敵，等待大戲上場，其實根本沒有敵情，一起拍攝的朋友說鷹爸就是人間虎媽，準是催促孩子練習飛翔，鷹媽用沉默支持鷹爸，用翅膀橫掃表明態度，教育孩子夫妻同心，魚鷹是人類的好榜樣。

接下來的幾天，妹妹勤力練習飛翔，繞著近處的桅杆，樹叢飛來飛去，媽媽守著窩，爸爸和哥哥經常飛遠，半天不回來，我們猜牠們是結伴去抓魚。兩個鷹寶體型大小快趕上父母了，鷹寶的毛色淡，因此我們還容易區分牠們一家。

8月6號紐約 颳颶風，大樹連根拔起，冷雨敲打窗櫺，我想到魚鷹一家，淒風冷雨的夜晚牠們怎麼度過？第二天我們趕早去，公園還沒開門，我們從私人沙灘上繞過去，魚鷹一家安然無恙，牠們照常抓魚，飛翔，守望，好像什麼都沒發生過，真是雄鷹，櫛風沐雨，不改本色！

鷹爸在父親節享受日光浴。

鷹寶們獨立生活

8月中旬，我們注意到窠裡只有兩隻鷹。中學生湊趣說：「翅膀硬了，兩孩子飛走了，鷹爸媽空窠了。」這兩個月拍攝魚鷹，媽媽每天陪中學生摸黑起床，時有疲累，思量一下，孩子開學上高中了，還能陪孩子幾時呢？我跟自己說：朝夕相處的日子，珍惜吧。孩子長大，都要飛走的。

越來越多朋友加入到拍攝魚鷹的隊伍中來，我們猜留下的是魚鷹夫妻，還是魚鷹兄妹，因為沒有毛色對比，我們只有猜。朋友說：「鷹夫妻辛苦撫育，勞累半年，孩子們已經獨立飛翔和捕魚，牠們瀟灑走一回，出去度假了。」我猜是留下的是鷹兄妹，因為看上去牠們的鷹爪細，透明，老鷹的爪更粗壯些。中學生覺得留下的是魚鷹爸媽，守著家，魚鷹一旦築窠，就認定這裡是家，不會輕易飛走。

一周過去了，四口之家，還是只有兩口，看牠們忙進忙出，除了抓魚，還銜回樹枝鞏固窩的四周，偶爾繞著窠叫幾聲，我感到一種失落。如果是老倆口度假，也該回來了？如果是鷹寶們飛走了，牠們去獨立闖江湖，那鷹夫妻築窩，明年繼續生育鷹寶？留下的到底是父母還是鷹寶？我們每天觀察，每天尋找答案。

三人行必有我師焉，經過朋友指點，我們可以確定，鷹窠裡留下的是鷹寶。鷹爸媽撫育寶寶長大，教會飛翔以後，牠們離開老窩，先一步向南飛，留下家給鷹寶們，讓牠們自學成才，抓魚養活自己，憑著警覺性保護自己，也就是說父母的陪伴到期，牠們體面地退出了。鷹爸媽，心真大！

夫妻恩愛，共育新雛。

8月底的一天，魚鷹寶們捧出大驚喜，一個早上，先後抓到三條魚，其中一條是大魚，魚身長遠遠超過鷹寶的身長，真真一頓大餐。大魚是哥哥抓到的，牠沒用父親慣用的繫纜椿，而是飛到高樹上，利爪按住魚頭，停停喘口氣。魚尾巴不停向上翻翹，鷹爪越發深入，魚血越滲越多，滴答滴答地順著尾巴流下來，食物鏈就是這樣殘酷，鷹寶休息夠了，不慌不忙地為自己加工刺身，然後慢慢享用。妹妹也勤於飛翔和捕魚，大部分是小魚，填飽肚子沒問題，妹妹待在窩裡的時間比哥哥多。偶爾牠們抓到魚回窩吃，經常牠們在附近樹上分別用餐，沒有父母的家，牠們是親戚。

海鷗這時經常光顧鷹窠，趁機翻點魚渣渣吃，有時還臥在窩裡享受一下，我們取笑說海鷗這個小偷，吃完還不走。看著熱熱鬧鬧的四口之家，突然變得如此冷清，甚至被不速之客隨意踏進踏出，我心裡隱約期盼魚鷹爸媽再回來，南飛還早啊。

朋友給我一個振奮的消息，夏末鷹寶們正忙著談戀愛，找伴侶，然後結伴向南飛過冬，那時牠們徹底離開家，明年春天再回來，牠們會搭自己的窠，去生兒育女，跟父母相忘於江湖。鷹爸媽認窩，明年春天，牠們飛回老窩，再孕育新的生命。

這幾個月親近大自然，中學生和媽媽像讀一本活的書，動物世界讓人驚奇，讓人欣喜，讓人思考，讓人感動。萬物並作，吾以觀復。