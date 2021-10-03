恬園蜜語 又見桑葚紅　

成熟的桑葚，散發出香甜的迷人氣味。（圖片皆為作者提供）

不覺已過立秋，棗子有個別熟了，今天迎來今年第一個摘棗子的客人。從春末忙到現在，春去秋來，一胡塗，夏天就直接從時光隧道溜走了，桑葚季節的喧鬧餘音猶在，又要迎接U-pick棗子的到來了。

來呀 快來把我摘下

4月下旬的暖風吹了幾天，桑葚迅速膨大變紅變黑，像一條條又長又肥的紅色黑色大蟲子，在大大的綠葉中探頭探腦，全身散發出又香又甜的迷人味道，好像是低聲細語地呼喚著：來呀，來呀，快來把我摘下呀。

開放U-pick桑葚，有些客人大老遠趕來，為了吃到最新鮮的滋味。

今年的桑樹真是長大了，非常令人驚喜，結了不少果，每根枝條上都是好多果子，就像我們原來夢想的那樣，拿起一根枝條，哆來咪發嗦一串就摘下來了，不用在密密的大葉子裡頭一粒一粒的去尋找。

記得去年桑葚季節，樹幹已經長得很大，但是每棵樹上都沒有多少粒果子，躲在濃密寬大的葉子下面，好難找。先生覺得有點洩氣，問我是不是該把它們全部砍掉，我覺得樹木也是有生命的，既然已經種了幾年，就不要砍了，有果無果，just live with it, 把它養起來就好，冬天剪枝時，先生覺得反正沒有什麼希望了，就大刀闊斧地剪，哪裡痛快就往哪裡砍，沒想到我們放下了，就得到回報，今年有不少大樹掛滿了果，終於可以嘗試U-pick桑葚啦。

開放U-pick 鮮果鮮嘗

話說我在桑葚成熟之前，在微信 群裡說考慮要做U-pick，因為桑葚的保鮮期很短，如果做U-pick，客人摘下來就買回去，我們就不用擔心保鮮期太短帶來的銷售問題，客人也有機會吃到最新鮮的桑葚。

當時有不少群友聽說我想開放U-pick，都跟我私聊表示他們的擔憂，因為桑葚在市場上賣得好貴，不是有機的，沒有這麼新鮮的都賣$26/磅；他們擔心如果客人來這裡吃飽了，再買一點回去，我們一年的辛苦就白幹了，要我把醜話寫在前面，規定只能淺嘗輒止，不能吃到飽後才買一點回去，規定最低要摘多少磅，還有就是要求收門票…等，這樣客人來吃飽再買一點回去，就不用那麼擔心了。

於是我起了個草稿：「桑葚 U-pick 的最大挑戰是它太好吃，太容易吃，不用咬就可以吞肚子裡，而且價格還很貴，我還要統計產量，希望能得到真實的資料，從這個角度來說，也非常需要大家的配合和支援。希望大家來之前先吃飽飯，在摘桑葚的時候不要吃桑葚吃到飽，淺嘗輒止就好，如果你的肚子餓了，我會提供桑葉茶、棗泥 smoothie and cookies.」寫完草稿後，趕緊去Costco買了幾盒單獨包裝的cookie，準備開門大吉。

客人熱情 遠道而來

徵求先生和小兒子的意見，他們堅決反對把醜話說在前面，兒子問：「媽，妳不信任妳的客人？」我說：「因為只對群裡的群友開放，我非常信任他們，去年我們第一次開放U-pick棗子，大家都非常好，非常尊重我們夫婦倆的勞動，我也鼓勵他們嘗嘗棗子才知道摘什麼棗子好吃，非常感謝他們的支援。」

他接著問：「那妳為什麼假設客人會大吃妳的桑葚？妳這樣就是不信任人家。」我想想也是，跟兒子說這是把醜話說在前面的意思，先生更是從道德的高度來鞭打我，很激動地把我教育一番，強調讓資料講話。最後出爐的結果是─沒有不讓吃方面的規矩，只是有安全方面的規矩，不提供棗泥smoothie，也不提供cookies。

泡桑葉茶前，要把桑葉洗乾淨。(圖片為作者提供)

先生每天早上燒水泡一大鍋桑葉茶。(圖片為作者提供)

清理廁所 泡茶迎客

在微信群裡發桑葚U-pick的資訊後，大家非常踴躍，從幾十英里外跑過來摘桑葚。先生每天起個大早燒開水泡桑葉茶，好讓客人來到的時候，桑葉茶剛好不涼不熱好潤喉，每天這一大鍋的桑葉茶確實是很合客人的心意，天氣熱，喝杯桑葉茶很解暑。

他還把家裡閒置的畫掛在廁所裡，特意邀請我去參觀，美其名曰：Brentwood Art Gallery。每天早上燒水泡茶的時候就去清理廁所，好讓客人來到有乾淨的廁所使用。

沒想到有群友吃了我們的桑葚後，覺得這麼好吃的東西要跟人分享，也是好心幫我推廣，在小紅書 上把資訊發出去了，一下子來了好多人，都說是小紅書上知道的(我現在還沒有真正懂小紅書)。還有人把資訊放在Facebook等社交媒體上，幾乎整個灣區 都知道了，電話打個不停，還有不少人要加入微信群，原來只有在微信群接龍安排U-pick 的時間，現在無法控制了，只好打開大門迎客。

Brentwood Art Gallery，讓摘桑葚的客人，能得到舒適的休息。(圖片為作者提供)

Brentwood Art Gallery，讓客人有乾淨廁所可使用。(圖片為作者提供)

5月初的周末來了好多人以後，周日又恢復了平靜了，由於沒有預約，那幾天每天早上我心裡就在發毛，當天沒有人來怎麼辦，幸好群友們這麼有心支持，每天成熟的桑葚都基本上摘下來賣出去了，每天早上心裡發毛，到晚上就感恩。

香甜味美 接單手軟

有不少群友非常熱心，來這裡摘桑葚順便義務幫大家帶回去灣區各個地方：San Jose, Cupertino, San Francisco, Foster City, San Leandro, Castle valley, Pleasanton, Dublin, Rocklin等等，還有住在附近的一位群友竟然傍晚下班後自發在群裡接單，免費幫群友摘，第二天周末再讓群友去他家拿，如此厚愛，看來我小時候還是做過一些好事的。

桑葚不像櫻桃，桑葚的成熟過程都寫在臉上，從綠到紅到黑，半紅半黑，半紅半綠都有，溫度在90℉以上的時候，你從地裡這一頭摘到那一頭，再走回來，原來半熟的又全熟了，散發著濃濃的香甜味，又在向你呼喚：「快來把我摘下來帶回家呀。」

5月初一個周日，天氣炎熱，桑葚熟的飛快，我不斷地在各個微信群發資訊，叫大家過來摘桑葚，心裡正焦急呢，群友Helen and Jack夫婦從天而降，從30多英里的地方開車過來，他們出發前是說來摘桑葚的，沒想到他們一來到就擺開陣勢，把資訊往他們所在的各個微信群發，幫我接單，我那天接單真是接到手軟，他們倆從中午一直等到傍晚6點多，在我這裡幹了六個多小時才把訂單處理完，回去以後還要等各位群友去他們家拿桑葚，真是有多少的愛心才能做得到呀。

採果者眾 群友幫忙

到5月中旬以後，知道我們農場有桑葚摘的人越來越多了，基本上每次開門都會有很多人來，如果那一天沒有到關門時間就摘完了，我會馬上在微信群裡發資訊，叫大家不要來了，免得空跑一次。

剛開始時除了安全方面的規矩外，沒有其它要求，隨著來摘的人多了，一個季節還沒有過，規矩已經改了兩次了。

5月15日禮拜六，早上一開門，就有很多人來，先是有六、七個年輕人才摘了一點點，說怕螞蟻(我們不噴藥，桑葚甜，招螞蟻)，還沒有秤重就去洗來嘗嘗，再來秤重，0.15磅，當他們在洗了嘗嘗的時候，我心裡想你們把它吃完也不是很多，但是如果讓你們產生「可以吃不用買」的印象，現在時興做攻略，資訊傳出去，我們的果園就不能做下去了，這對誰都沒有好處，所以還是為他們秤重量，收了他們0.15磅的錢。

沒多久後又有十個八個的年輕人排著長隊來check out，每個人都是買0.1幾到0.2幾磅，我覺得很不可思議，跑那麼遠來摘桑葚才買那麼一點點，因為我們自從開放U-pick，客人都是從很遠的地方過來，都是很認真的，要來摘要來買，我還沒有見過這種情形，有點懵。其中有人對我說，他們今天是來這裡搞活動的，原來一大幫人到農場來玩一玩，再買一點點。我心裡想壞了，有人把農場當遊樂園了，我們的果園很小，只是我們夫妻兩個退休老人在經營，沒有能力招待來這裡搞活動開party的人。

U-pick桑葚，很受客人歡迎。

想開party 無力招待

曾經有人email 跟我聯繫，想組織教堂的人來我們這裡搞活動野餐開party，我說我們沒有能力和條件招待他們，所以他們沒有來。今天這群年輕人沒有跟我聯繫就過來了，搞的農場裡熱熱鬧鬧，停了一大排車子，後來的車都進不來了。

我一看這陣勢不對，立馬說要改規矩，先生叫我冷靜一下，改規矩也要等晚上分析這天的資料，看看這種情形發生的概率是多少，我們才改相應的規矩。先生有大格局，口袋裡頭的武器都是胡蘿蔔，對客人都是very nice，我有的是真性情，口袋裡的武器是胡蘿蔔加狼牙棒，雖然胡蘿蔔比狼牙棒多得多，但是必要的時候我會把狼牙棒祭出來的。我聽了先生的話，冷靜下來，等分析了大資料再決定，但是告訴他們以後不要再來這裡「玩玩」了。

可以試吃 不是任吃

第二天晚上有人微信私聊我，問我是不是可以在果園任吃，然後再買？我一聽急了，怎麼還有這種邏輯？先生知道了，笑一笑，淡淡的說：「告訴她可以試吃，不是任吃。」她又問如果試吃，大概可以吃幾個呢？

她是第一個問這樣問題的人，我很好奇她到底是想幹什麼。她那天帶了她媽媽和幾個阿姨來摘桑葚，發現她實際上是一個很好的客人，來摘了幾次桑葚，每次都帶媽媽和幾個阿姨來，很孝順，守規守矩，特別喜歡吃我們的桑葚和喝我們的桑葉茶，每次都摘好多桑葚，端午節還送我很多非常美味的粽子和馬拉糕，好暖心。

這個好客人的問題倒是提醒了我，既然是 U-pick, 就有一個吃與摘的關係，於是我把規矩改成：「有機黑巴桑(USDA 有機認證號：21-0241)U-pick， $22/磅，可以試吃，不是任吃。本農場不接受來這裡野餐，開party，或參觀遊玩的個人與團體。」

追求共贏 改立規矩

開放桑葚自採後，出乎意料的事情不斷發生，有人把樹枝折斷，還發現有人把塑膠手套、喝了桑葉茶的紙杯子、廢紙、水瓶等東西扔在田裡，只好又加上更多的規矩：「請不要攀爬折斷樹枝，不要隨地扔垃圾。」

先生說我們改規矩，說明我們不斷地在犯錯誤，又不斷的改正，不斷的學習，與時共進。不過我們的目標一直沒有變，就是追求共贏。

退休後有個果園真好，每天有活幹，有新鮮的果子吃，還有跟客人接觸，有不少開心的時光。

5月17日下午來了一對年輕小夫妻，非常的斯文有禮貌，女孩站在我旁邊，聞著都是香甜香甜的，比我們的桑葚的香甜還要迷人，問爺爺在哪裡，我一愣，「什麼爺爺？」她說：「不是說這裡還有個爺爺在幹活嗎？」「爺爺剛吃過早餐，在午睡。」

爺爺一般早上起來就去地裡幹活，1點鐘以後才回來吃早餐，肚子吃飽了要睡一覺才解乏。我升級為奶奶了！！！

升級爺奶 開心極了

他們去摘桑葚的時候, 爺爺睡醒給我打電話，「你升級做爺爺了，而且爺爺是在睡覺啊，不是幹活的，」爺爺哈哈大笑，開心極了。等他們快摘好桑葚的時候，爺爺也在外頭幹活了，他們終於見到爺爺的身影了，他們離開的時候還甜甜的說奶奶再見。

不少客人叫我阿姨，阿姨這個稱呼，被兩個兒子的小朋友們叫了好多年了，所以非常的適應，也沒有什麼特別的感動，過去兩年也有不少客人叫我姐或者大姐，已經觸動我心裡最柔軟的地方了，今天有人叫我奶奶了，我心裡那個甜啊，比我們的桑葚還要甜，看來我們的顧客群年輕化了。有希望！

迎接棗樹漂亮結果，須把枝條剪掉三分之一。(圖片為作者提供)

棗樹夏剪 分秒必爭

這邊廂桑葚的季節還沒有過去，那邊棗樹又在一個勁地長，滿樹的棗花飄香，枝條瘋長，再不修剪就太晚了，先生分秒必爭，我也在幫忙，把棗樹的交叉枝、徒長枝、太高太矮的枝條，毫不留情地剪掉。交叉枝互相打架，必需剪掉，徒長枝只長葉不長果，消耗養分，浪費空間，高枝上的果可望不可即，只能餵鳥，太矮的枝條會成為螞蟻的爬梯，林林總總，果農都需要面面俱到。

棗樹剪枝前，GA866品種的棗樹，如果不修剪根本沒辦法摘果。(圖片為作者提供)

棗樹剪枝後，順便把雜草也拔了。(圖片為作者提供)

GA866這個品種的棗樹，枝條萌發得非常厲害，劍指藍天，如果不修剪根本沒有辦法摘到果子，除非是用長長的棍子打下來，這些棗樹上面每棵都剪掉三分之一以上，下面也剪掉不少，我頓悟：開放U-pick果園的水果比市場價要高，除了採摘過程一些損耗外，原來要控制這個樹型的大小便於人們採摘，也會犧牲了很多的產量。

剪枝的時候順便也把野草清除掉了，棗樹剪完枝條後看上去真是好清爽，賞心悅目，寶貝你就集中養分，多多結果啊。剪下來的枝條堆成長長的兩座小山，由於有大量的綠葉，水分多，如果用枝條打碎機打碎它們，綠葉子因為水分多會堵住出口，根本無法使用，要等冬天的時候申請一個的燒野火的許可證把它們燒掉才行。

做桑葉茶 大受歡迎

我們兩年前做桑葉茶的時候，只知道桑葉茶歷史悠久，有益健康，剛開始也不知道是賣給誰好，沒想到一推出去後，就有識貨者願買，而且由於它真是很好喝，好乾淨，買的人就越來越多了，喝了這一年多兩年，大家都出效果了，在微信群裡分享的時候，感覺這個桑葉茶有點「神」了，萬能藥一般，口腔潰瘍、喉嚨痛、青春痘、皮膚過敏、內痔外痔、血糖高、血壓高、荷爾蒙失調引起的身體發熱，等等，都有效果，還有人說因為更年期引起的神經性皮炎改善了，睡覺變好了。所以現在大家都買好多，從早喝到晚，又給親戚又給朋友的。

桑葚採摘季節裡我們每天早上煮一大鍋開水泡桑葉茶，讓客人們解渴潤喉消暑清熱，人多的時候一鍋很快喝完了，還煮第二鍋，不知道是不是這個桑葉茶太合口味了，人喝人愛。有對夫妻來摘桑葚，結果這位先生喝了茶後決定自己不去摘了，讓妻子去摘，自己坐在我們的大shed裡歎茶，臨走時用隨身帶的保溫杯灌滿桑葉茶帶走，不少人在這裡喝了幾杯後再帶一杯上路，可以想像我們家的桑葉茶有多受歡迎。大家都等著我們快快做新茶呢。

鮮棗季節 滿心期待

去年老夫老妻做桑葉茶做累了，就停下來不做了，結果桑葚季節一開始沒多久，桑葉茶就賣完了，面對不停的詢問：「什麼時候再有桑葉茶賣？」，我和先生今年咬咬牙撐起腰，為了不負眾望，夫妻倆起早摸黑，摘桑葉，洗桑葉，切桑葉，做桑葉茶，每天都忙到晚上9、10點鐘才做完。這次做的桑葉茶比去年多了些，希望這個「神奇的」桑葉茶能幫助到更多的人。

以前在芝加哥，每年過了Labor Day，就會秋風起寒意生，一年就過去了，在這裡雖然已經過了立秋，加州的陽光會把夏天拉長，棗子一點點變紅，點綴在綠綠的枝頭上，先生知道這是以一敵萬的時刻了，螞蟻們成群結隊的爬上棗樹，撲向一個一個變紅的棗子，先生現在天天忙著把每棵棗樹底的野草清乾淨，追隨著螞蟻的腳步，在每一棵棗樹幹上纏上塑膠帶，再塗上黏膠以阻斷螞蟻雄兵的前進道路，想著以一己之力與浩浩蕩蕩的螞蟻大軍決戰卻不殺來敵，先生笑問螞蟻會怎樣看他？

U-pick鮮棗的季節還沒有正式開始，已經有不少人詢問資訊了，原來吃過我家棗子的人都很想念我們家的棗子，都希望能夠早早吃上，我知道他們也和我一樣，在滿心的期待著……(8/9/21於恬園)