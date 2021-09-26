藥草養生術／中秋月餅如何挑選 最養生

中秋節月餅由於烘焙過程加入大量脂肪及糖，消費者宜適量進食。(新華社)

中秋節剛過，不免俗都會吃月餅；常見的月餅的餡料 有棗泥、蓮蓉、綠豆、紅豆……，這些原料都有養生保健功效。

新鮮紅棗。(作者提供)

紅棗：棗泥常用的是紅棗，美國 很多華人家中也有種植棗樹，最近美國超市也有販售新鮮的紅棗，可以當做水果，或與排骨、雞做成燉品。

紅棗是中性及味甘食材，它對應我們的五行器官為胰臟及胃。在藥草學中，它常用於改善缺乏食慾、貧血、疲勞、血虛；它對神經系統方面也有滋養作用，有助安眠、穩定情緒。但有幾種情況不適合食用紅棗，如牙痛或口腔感染、消化不良等情況時，吃含紅棗的月餅會使情況惡化。

如果想要使用紅棗於上述的療效，可以將紅棗製成花草濃茶(decoction)，花草濃茶製作方式，請參考本人相關著作，使用方式為拿6至30個紅棗，在紅棗外面畫幾刀再下鍋煮成濃茶，這樣比較好讓紅棗的味道及效果釋出至茶汁中。

蓮子：蓮蓉是廣式月餅常見的餡料，綿密的口感是很多長輩喜愛的口味。蓮子跟紅棗一樣，也是中性及味甘食材，它對應我們的五行器官為心臟、胰臟及腎臟。它有收斂、調補及鎮靜作用，對於心律不整、容易焦慮的人有緩和作用。在藥草學中常用於維護心臟功能，用於寧心安神，改善失眠，有便祕及容易脹氣者不適合食用過多蓮子，使用方式為使用6至18顆蓮子做成湯品或與銀耳做為冷飲的點心。

綠豆：西方藥草師近年極看重綠豆的營養價值，將它視為跟糙米相等的新興養生食材；不過多數西方藥草師是將綠豆做成生酮豆豆餐或沙拉，而非甜點。綠豆具有清涼解毒的特性，幫助體內的代謝，它含有植物固醇可以減少腸道對膽固醇的吸收，阻止膽固醇的合成，能輕微緩和血壓、減少膽固醇及血脂增生。

由於家族有人在台灣 從事烘焙業，遠在美國，我最懷念的中秋年節特點，就是不甜膩的冰心綠豆糕。綠豆是中性及味甘食材，對應五行器官為心臟及胃。傳統中醫認為綠豆可以解百毒，幫助體內毒物的宣洩，經常吃油炸及接觸毒物的人可以多將綠豆湯當做天然解毒保健。

紅豆：常有業者以紅豆替代高價的紅棗。紅豆是中性及味甘食材，它對應五行器官為心臟及小腸，特別適合容易生痰濕性體質使用，紅豆富含維生素B1，能使體內的糖分更容易燃燒，阻斷糖份轉化成脂肪，所以身形消瘦的人不宜過量食用紅豆，體虛多尿者也不合適，由於它會產氣，腸道開刀及胃腸虛弱的人也不宜多食。

雖然這些食材有很多的養生保健功效，但很多月餅還含有蛋黃、高量糖及豬油等，需要控制體重及血糖、血脂者只宜淺嚐，同時可以在享受這些美食時，來杯蒲公英淨化茶，幫助這些糖份及脂肪代謝。

註：所有內容為藥草教育，不做為個人診斷及處置之參考，若有疾病請與醫師及相關藥草專業人員諮詢。

(作者為美國認證臨床藥草師及臨床芳療師RH( AHG),CA(NAHA),MIFPA,美國藥草師協會董事)