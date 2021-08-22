生活／羊咩咩 最有效的除草機

這一片雜草，不消一會兒就被羊群吃乾淨了。（照片由作者提供）

我家附近有一個面積不算小的步道 公園，它有一部分沿着一條小溪走， 有一部分是個休閒公園，除了蜿蜒的瀝青走道之外，其中有一個十分寬廣的空地，上面除了少數幾棵樹及灌木叢以外，就是雜草。

不是普通牧羊人

羊群搭乘「專車」出動除草。（照片由作者提供）

入夏以後，那一大片雜草，又高又乾，是引起火災的危險信號。市政府曾試過人工除草，也試過大型坐式剪草機，但似乎都不理想。不是操作困難，就是除不乾淨。最後，靈機一動，花點錢，找個牧羊人來解決市區裡幾個比較大規模的公園空地、溪水岸邊及步道的雜草問題。

羊群胃口好，枯草灌木叢也照吃不誤。（照片由作者提供）

市政府請來的不是普通牧羊人，而是一個植物科學家。他專門幫森林、開放空間、保護地域、傳統及有機農場等等，用羊群幫他們除草。用羊來替代剪草機，以羊群來除(吃)草。這種除草方式是建設性的，而不是摧毀性的，有別於機器。直接目地是杜絕火災，間接則是達到生態與植物的平衡發展。

山羊喜歡攀高啃食小樹枝。（照片由作者提供）

防止火災 守護生態

他認為用羊群來除草，有多種好處，既保持生物界的平衡，也具實際的經濟價值；不僅僅是預防火災，還可以減少土壤養分的流失，改進空氣與水的品質，減少對魚類與其他野生動植物生長環境的衝擊。還有多種保護自然環境的作用，像是讓本土的草(native grass)有修復的機會，從而減少一些侵掠性強的野草。防止溪河水岸的泥土沖失，進而改善水邊的植物生長。讓天然的硝酸鹽保持在土壤裡，形成一種生物性的過瀘網，使進入土壤的養分儲存起來。羊屎小小的，像葡萄乾那麼大，又不臭，是附帶的免費肥料。羊吃進肚子的草，經過消化反芻，排出體外，養分回歸到土裡，不需要任何化學肥料。

吃得「寸草不留」

據說，市政府雇了約2000頭羊來除草，羊群裡有綿羊與山羊，綿羊占多數。綿羊專長吃草或其他低矮的植物，牠們慢條斯理，低頭乖乖地grazing吃草；山羊比較好動，跑來跑去，它們主要是Browsing(溜咬)，吃一些長得比較高的植物，喜歡站起來，探頭吃搆得到的樹葉，或者躦進叢樹裡啃食。這群羊每天大約可「吃」掉二到四英畝地的草，什麼蒲公英、薊草、酢醬草、菊苣等等雜草，統統吃得乾乾淨淨，平平整整，真的做到「寸草不留」。一些剪草機剪不到的地方，像是斜坡，樹叢間隙，無不被牠們吃得清潔溜溜。雇主會把羊群用電籬笆圍在要牠們吃草的範圍，同時有牧羊犬的協助。吃完一個區域，再趕到下一個區域。

令人莞爾的市府告示牌。（照片由作者提供）

牧羊犬驅趕羊群。(照片由作者提供)

雇主、受雇者都受益

其實，想想，這種除野草方法，似乎對雇主與受雇者雙方都有好處。對牧羊人來講，人家付錢來餵你的羊，羊兒吃得飽飽的，口袋滿滿的。而雇主省了人工與機器的費用，又有免費的肥料，最重要的是防止了火災的發生，安全無虞。

有趣的是，羊有四個胃，羊寶寶叫kid，羊生小baby時，叫kidding ! 真的，no kidding ! 咩!