苦味藥草蒲公英 能排毒抗癌

蒲公英沙拉。(作者提供)

許多人罹患號稱「癌王」的胰臟癌，從發現至過世，只經幾個月到一年多時間。最近從社群媒體得知，我大學同學罹患一種更罕見的癌症 膽管癌，一發現就是末期，轉移到腦部，幾個月內突然離世，讓我們一群剛步入半百的同學十分驚恐及惋惜。

這兩種癌症都是極罕見和棘手的癌症，不僅不容易早期發現，同時預後常不盡理想。很多粉絲寫信問我，日常該如何預防這些可怕的癌症。

醫界推論，糖尿病 、脂肪肝及胰臟炎等跟胰臟癌有關，我在20多歲時，體重保持在45-48公斤，卻罹患過脂肪肝，家族更是有糖尿病的魔咒，家父40多歲就得到糖尿病，不到65歲就有糖尿病的併發症；父親的手足多人也是糖友，所以我特別注意血糖 控制。我不太愛吃甜點及油炸食物，竟有脂肪肝讓我很意外，多年後我學習藥草學，覺得是跟外食使用的問題油品有關。

我學習藥草芳療後，特別注意這些問題，並將自己調養的過程寫於著作《香藥草實證寶典》及《香藥草的自癒力》，想要照顧肝膽胰健康，最重要的是苦味香草及食物。我把苦味香草調成蒲公英淨化茶，飲用二年後，不知不覺脂肪肝竟然消失。

西方藥草學認為苦味藥草能夠穩定血糖、利膽、幫助油脂代謝及改善脂肪肝等。

苦味藥草具有明顯苦味，人類攝食苦味藥草用於胃腸消化保健已有數千年歷史，苦味能夠刺激味蕾與中樞神經產生連結，刺激食欲、產生相關的消化液如唾液、胃液和膽汁；由於膽汁是幫助脂肪的代謝，因此有助於清除肝火、排毒作用及臟器修復力。

苦味食物如芝麻葉、蒲公英、朝鮮薊、A菜及菊苣等，可以幫助消化、促進腸道功能、腸道菌種健康及營養吸收，甚至減少「腸漏症」，目前認為有些免疫力失調、過敏及慢性發炎與疼痛，或者控制不良的糖尿病可能與腸漏症有關。

另外像是蒲公英、歐蓍草、啤酒花、洋甘菊、艾菊、聖薊及乳薊也都是苦味藥草，有助促進食欲，並促進肝臟製造膽汁，強化膽囊釋放膽汁功能。有些人膽囊發炎及膽結石，是此部分功能不通暢，膽汁能夠幫助代謝脂肪，並有助肝臟、胰臟、膽囊及十二指腸的功能，幫助虛弱的體質恢復、穩定血糖及加速身體的排毒功能。

所有苦味食物以蒲公英最具功效，但有一種人不能使用蒲公英，即膽道阻塞及黃膽者，必須等膽道暢通後才能使用；同時蒲公英雖然平凡，但要慎找有機來源。

一些基礎研究也發現蒲公英具有引導胰臟癌、乳癌、膽囊癌、大腸癌細胞凋亡的作用。是目前醫界很積極研究的明星藥草，烤過的蒲公英根還可以磨粉做成類似無咖啡因的替代咖啡；我也會將蒲公英葉做成沙拉，俗諺常說的「吃苦當吃補」確有其事！長時間使用可以讓健檢報告不再出現紅字。

(作者為美國認證臨床藥草師及臨床芳療師RH( AHG),CA(NAHA),MIFPA,美國藥草師協會董事)

註：所有內容為藥草教育，不做為個人診斷及處置之參考，若有疾病請與醫師及相關藥草專業人員諮詢。

參考資料：

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22647733/

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S075333221731987X

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