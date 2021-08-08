家庭水軍初試划艇 徜徉迷人的切薩皮克灣
經常在電視上看到馬里蘭州公共電視台航拍的切薩皮克灣(Chesapeake Bay)絢麗畫面，但見藍天白雲之下，碧波漣漣的浩瀚水面，無數白帆點綴其上，岸邊處處綠蔭與幢幢民房，好一派山清水秀、和諧壯麗的美妙景象，令人心嚮往之。
美國最大河口灣
6月底我們夫婦與兒女一起慕名去海灣邊一處民宿度假，置身真景實境之中，還初試牛刀，生平頭一回在寬闊的水面學習操作皮划艇，隨河灣水波蕩漾，一時間忘卻疫情煩惱，盡享大自然之歡愉。
切薩皮克灣南北長約200哩，東西最寬處30哩，為馬里蘭和維吉尼亞兩州所環抱，最南端連通大西洋。它是美國最大的河口灣，匯入其中的知名大河有十餘條，包括流經首都華盛頓的波多馬克河。我們的民宿在馬里蘭境內的喬帕坦克河(Choptank River)與切薩皮克灣交會處，河面極其開闊，至少有好幾百米的距離，使對岸的房子顯得十分渺小。再往遠看就是一望無際的海灣，水面上不時有白色海鷗鳴叫著掠過，岸邊則間或迴響著波濤拍岩的衝擊聲，一覽無餘地展示了切薩皮克灣的迷人魅力。
老夫婦傳道解惑
民宿主人是一對老夫婦，男的叫羅伯特，做過牧師和中學歷史老師，所以在帶我們參觀其領地時，念念不忘給我們傳道解惑。他家有一大一小兩個碼頭，大的伸出岸邊約十多米，可停靠較大船隻，還裝設了專用升降機。碼頭上擺放著兩個正方形的鐵絲捕蟹網；如果我們有興趣捕蟹，他可提供作誘餌的雞內臟。小碼頭約五、六米長，可供上下皮划艇等小船用。
水邊和莊園四周皆是高聳入雲、筆直挺立的百年青松，羅伯特在河邊兩棵大樹間綁了個吊床，幽默地說他常躺在吊床上默默清點樹上的松果。他指著遠處一棵松樹讓我們看樹頂一個由美洲禿鷹搭建的鳥巢，旁邊果然還停留著一隻禿鷹，而且不停地搧動翅膀，卻不起飛，也許是在警示其它禽鳥不得犯境。我問羅伯特，「這些禿鷹是否得到你的許可而居留？」他接茬說，「它們都已在移民局辦理了所有相關手續。」
也許是受氣候變化的影響，6月裡已連續好幾天氣溫都在90℉以上，白天酷日炎炎，雖有涼爽的海風也難擋熱浪，所以我們一直待到晚7時許才放膽來到水邊。此刻的斜陽照射過來，仍能放出不小的熱量。我們把倒扣在木架上的皮划艇取下來，一直拖到河邊，再滑到水面。
穿好救生衣試航
說是皮划艇，其實都是用厚厚的合成塑膠製成，兩頭呈尖尖流線型，需用一種兩端都可划的雙頭槳交叉划水來驅動。美洲土著發明了這種原始的水上交通工具，把它稱為卡亞克(kayak)，意為人的船。土著其實還發明了另一種外形差不多的尖頭小船，稱為可努(canoe)，但一個主要區別是可努用只一頭有槳拍的船槳划動，所以中文把它叫「獨木舟」。我們的主人沒有配備獨木舟，而我的直覺是用雙頭槳交叉划水應比用單頭槳的克努來得更刺激。
妻子早已穿好救生衣，搶先站到小碼頭的下水階上，急不可待地要做我們家第一個「試航員」。可她先把右腳踩在划艇上，以至小艇微微傾斜，河水即漫進艇來。女兒教她改變策略，重心向下，讓屁股首先落到黑色座椅上，才使小艇在水上擺平。看來，划艇術的第一個要點應是掌握重心，保持平衡，以免頭重腳輕或是左右搖晃。
女兒接著把一個雙頭槳交到媽媽手上，可當媽的大概過於緊張，只用一手握住雙頭槳，另一手卻緊抓小座椅上的繩子不放，生怕墜河。可單手又怎能划得動雙頭槳？經過一番勸解和慢慢的嘗試，妻子這才鬆開緊抓繩子的手，轉而以雙手握住雙頭槳中部，開始徐徐交叉划水，一上一下地撥水前蹭。
家庭水軍團團轉
巧的是，羅伯特家正好有四個皮划艇，於是我們兩口子與兒子女兒便組成了一支家庭水軍。但新問題來了，妻子一心要往右轉，拚命用右手划右槳拍，結果適得其反，船身反而趨左。這時我把剛品味到的心得，說明應反其道而行之，划右槳拍以往左，划左槳拍以往右，方可遂心如意。妻子終能把握正確方向，不再「倒行逆施」或是在水上團團轉。 兒子是學攝影的，當然沒忘帶上他專業的小相機，一邊自己划艇，一邊還為我們記錄水上訓練實況。出乎意料的是，他一時沒沉住氣，轉彎時角度太大，速度又偏快，皮划艇居然來了個底朝天，他連人帶相機落入水中，成為標準的落湯雞。好在水並不深，離岸幾十米開外仍只是沒膝而已。兒子站在水中，尚能鎮靜地用腳觸摸到掉落水底的相機，並把它勾了上來。他解釋說，他的相機是防水的，所以無大礙。他把傾覆的皮划艇翻正，卻怎麼也無法在水中重新登艇，只好一路推舟，回頭是岸。
如岳陽樓記美景
第二天我早早起床，到水邊重上皮划艇，抓緊一切可利用的時間進行單兵練習，以便儘快掌握要領。比如，划雙頭槳時用力須得當，要用巧勁而不用蠻勁，以防把河水大量帶入艇內。不過，要想一點都不拖泥帶水，似又不盡可能，所以每次下船後褲子難免是濕漉漉的。令人心情舒暢的是，早晨的空氣清新異常，和煦的微風撲面而來，四下一片寧靜，水面波光粼粼，誠如范仲淹《岳陽樓記》描述的那樣，「春和景明，波瀾不驚，上下天光，一碧萬頃。」能身處如此秀美靜謐的氛圍，實感三生有幸。
傍晚7時許，我們全家再度到水邊征戰，節目編排也有所變動。我和女兒仍然一人一艘皮划艇，而妻與兒子卻把一個藍色的雙人腳蹬船也推下水，悠哉遊哉地以腳代手向前推進；他們甚至提議要與我們比高下，看誰跑得快，結果可想而知，腳蹬船無緣問鼎。
妻子當場總結經驗，腳蹬船受正方體形拖累，雖有兩人同心戮力，又怎敵尖頭體輕的皮划艇？初戰告捷，我向女兒提出新挑戰，把皮划艇划到對岸去，正好探索這一片遼闊水域，反正我們都穿有救生衣，即使中途翻覆也應無性命之憂。女兒到底年輕，精力旺盛，划槳技巧又掌握得比我好，一路遙遙領先，還頻頻停下等我追上。十多分鐘後，眼看對岸已經觸手可及，為避免打擾岸邊生態，我們沒有靠岸就班師回朝。
海鮮水產吃過癮
來到切薩皮克灣而不品嘗一下這裡的海鮮水產，勢留遺憾。據哥倫比亞廣播公司7月10日的一則專題電視報導，馬里蘭州漁民每年從海灣中捕撈到的水產價值可達將近6億美元，是地方經濟發展不可或卻的環節，自然也為我們這些老饕帶來佳餚。我們特地繞到切薩皮克灣北端的安納波里斯市，找到一家海鮮館，點了炸蝦和螃蟹肉餅等著名美食。那盆螃蟹肉餅居然全是由螃蟹身上剝下來的絲絲白肉，不摻任何假貨，上等的海上鮮味，吃得我們大呼過癮。
聲援海軍打陸軍
上菜前，注意到海鮮館屋頂垂下來一面長長的條幅，其上毫不隱諱地寫道：「聲援海軍，打敗陸軍。」（Support Navy, Beat Army）原來，地處安納波里斯的海軍官校美式足球隊與地處紐約州的西點軍校陸軍足球隊是冤家對頭，每年年底必有一戰，乃足球界一大盛事，還曾吸引多位總統到場開球和觀戰。多年來兩強各有勝負，雙方球迷都狂熱地為自己的球隊鼓呼而不遺餘力。我問女服務員，「如果我是陸軍，看到你們這標語，情何以堪？」她給了我一個頗有外交意味的回答：「我們當然關愛和支持各個軍種，但講到足球比賽，我們不能不向著自己的海軍隊。」我想，這也許就是切薩皮克灣人的風格。切薩皮克灣的兩日度假確實不過癮，蓋因美國國慶日長周末在即，民宿早被預訂一空，羅伯特應允下次會給我們多保留幾天。即便是兩天的逗留也使我們有機會暫時擺脫疫情造成的極度困惑，欣賞到美麗迷人的海灣景色和風土人情，品嘗到鮮味濃郁的海灣蟹蝦，更首次嘗試操縱皮划艇，「到中流擊水，浪遏飛舟」，實是一次難忘的休閒經歷和一個難得的人生體驗。
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