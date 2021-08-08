家庭水軍初試划艇 徜徉迷人的切薩皮克灣

夕陽下的家庭水軍。(圖為作者提供)

經常在電視上看到馬里蘭州公共電視台航拍的切薩皮克灣(Chesapeake Bay)絢麗畫面，但見藍天白雲之下，碧波漣漣的浩瀚水面，無數白帆點綴其上，岸邊處處綠蔭與幢幢民房，好一派山清水秀、和諧壯麗的美妙景象，令人心嚮往之。

夕陽下的划艇樂。(圖為作者提供)

美國 最大河口灣

6月底我們夫婦與兒女一起慕名去海灣邊一處民宿 度假，置身真景實境之中，還初試牛刀，生平頭一回在寬闊的水面學習操作皮划艇，隨河灣水波蕩漾，一時間忘卻疫情煩惱，盡享大自然之歡愉。

切薩皮克灣南北長約200哩，東西最寬處30哩，為馬里蘭和維吉尼亞兩州所環抱，最南端連通大西洋。它是美國最大的河口灣，匯入其中的知名大河有十餘條，包括流經首都華盛頓的波多馬克河。我們的民宿在馬里蘭境內的喬帕坦克河(Choptank River)與切薩皮克灣交會處，河面極其開闊，至少有好幾百米的距離，使對岸的房子顯得十分渺小。再往遠看就是一望無際的海灣，水面上不時有白色海鷗鳴叫著掠過，岸邊則間或迴響著波濤拍岩的衝擊聲，一覽無餘地展示了切薩皮克灣的迷人魅力。

民宿直面美麗的切薩皮克灣。(圖為作者提供)

老夫婦傳道解惑

民宿主人是一對老夫婦，男的叫羅伯特，做過牧師和中學歷史老師，所以在帶我們參觀其領地時，念念不忘給我們傳道解惑。他家有一大一小兩個碼頭，大的伸出岸邊約十多米，可停靠較大船隻，還裝設了專用升降機。碼頭上擺放著兩個正方形的鐵絲捕蟹網；如果我們有興趣捕蟹，他可提供作誘餌的雞內臟。小碼頭約五、六米長，可供上下皮划艇等小船用。

水邊和莊園四周皆是高聳入雲、筆直挺立的百年青松，羅伯特在河邊兩棵大樹間綁了個吊床，幽默地說他常躺在吊床上默默清點樹上的松果。他指著遠處一棵松樹讓我們看樹頂一個由美洲禿鷹搭建的鳥巢，旁邊果然還停留著一隻禿鷹，而且不停地搧動翅膀，卻不起飛，也許是在警示其它禽鳥不得犯境。我問羅伯特，「這些禿鷹是否得到你的許可而居留？」他接茬說，「它們都已在移民局辦理了所有相關手續。」

雙人腳蹬船欲與皮划艇試比快。(圖為作者提供)

也許是受氣候變化的影響，6月裡已連續好幾天氣溫都在90℉以上，白天酷日炎炎，雖有涼爽的海風也難擋熱浪，所以我們一直待到晚7時許才放膽來到水邊。此刻的斜陽照射過來，仍能放出不小的熱量。我們把倒扣在木架上的皮划艇取下來，一直拖到河邊，再滑到水面。

穿好救生衣試航

說是皮划艇，其實都是用厚厚的合成塑膠製成，兩頭呈尖尖流線型，需用一種兩端都可划的雙頭槳交叉划水來驅動。美洲土著發明了這種原始的水上交通工具，把它稱為卡亞克(kayak)，意為人的船。土著其實還發明了另一種外形差不多的尖頭小船，稱為可努(canoe)，但一個主要區別是可努用只一頭有槳拍的船槳划動，所以中文把它叫「獨木舟」。我們的主人沒有配備獨木舟，而我的直覺是用雙頭槳交叉划水應比用單頭槳的克努來得更刺激。

妻子早已穿好救生衣，搶先站到小碼頭的下水階上，急不可待地要做我們家第一個「試航員」。可她先把右腳踩在划艇上，以至小艇微微傾斜，河水即漫進艇來。女兒教她改變策略，重心向下，讓屁股首先落到黑色座椅上，才使小艇在水上擺平。看來，划艇術的第一個要點應是掌握重心，保持平衡，以免頭重腳輕或是左右搖晃。

女兒接著把一個雙頭槳交到媽媽手上，可當媽的大概過於緊張，只用一手握住雙頭槳，另一手卻緊抓小座椅上的繩子不放，生怕墜河。可單手又怎能划得動雙頭槳？經過一番勸解和慢慢的嘗試，妻子這才鬆開緊抓繩子的手，轉而以雙手握住雙頭槳中部，開始徐徐交叉划水，一上一下地撥水前蹭。

家庭水軍團團轉

巧的是，羅伯特家正好有四個皮划艇，於是我們兩口子與兒子女兒便組成了一支家庭水軍。但新問題來了，妻子一心要往右轉，拚命用右手划右槳拍，結果適得其反，船身反而趨左。這時我把剛品味到的心得，說明應反其道而行之，划右槳拍以往左，划左槳拍以往右，方可遂心如意。妻子終能把握正確方向，不再「倒行逆施」或是在水上團團轉。 兒子是學攝影的，當然沒忘帶上他專業的小相機，一邊自己划艇，一邊還為我們記錄水上訓練實況。出乎意料的是，他一時沒沉住氣，轉彎時角度太大，速度又偏快，皮划艇居然來了個底朝天，他連人帶相機落入水中，成為標準的落湯雞。好在水並不深，離岸幾十米開外仍只是沒膝而已。兒子站在水中，尚能鎮靜地用腳觸摸到掉落水底的相機，並把它勾了上來。他解釋說，他的相機是防水的，所以無大礙。他把傾覆的皮划艇翻正，卻怎麼也無法在水中重新登艇，只好一路推舟，回頭是岸。

如岳陽樓記美景

第二天我早早起床，到水邊重上皮划艇，抓緊一切可利用的時間進行單兵練習，以便儘快掌握要領。比如，划雙頭槳時用力須得當，要用巧勁而不用蠻勁，以防把河水大量帶入艇內。不過，要想一點都不拖泥帶水，似又不盡可能，所以每次下船後褲子難免是濕漉漉的。令人心情舒暢的是，早晨的空氣清新異常，和煦的微風撲面而來，四下一片寧靜，水面波光粼粼，誠如范仲淹《岳陽樓記》描述的那樣，「春和景明，波瀾不驚，上下天光，一碧萬頃。」能身處如此秀美靜謐的氛圍，實感三生有幸。

傍晚7時許，我們全家再度到水邊征戰，節目編排也有所變動。我和女兒仍然一人一艘皮划艇，而妻與兒子卻把一個藍色的雙人腳蹬船也推下水，悠哉遊哉地以腳代手向前推進；他們甚至提議要與我們比高下，看誰跑得快，結果可想而知，腳蹬船無緣問鼎。

妻子當場總結經驗，腳蹬船受正方體形拖累，雖有兩人同心戮力，又怎敵尖頭體輕的皮划艇？初戰告捷，我向女兒提出新挑戰，把皮划艇划到對岸去，正好探索這一片遼闊水域，反正我們都穿有救生衣，即使中途翻覆也應無性命之憂。女兒到底年輕，精力旺盛，划槳技巧又掌握得比我好，一路遙遙領先，還頻頻停下等我追上。十多分鐘後，眼看對岸已經觸手可及，為避免打擾岸邊生態，我們沒有靠岸就班師回朝。

海鮮水產吃過癮

來到切薩皮克灣而不品嘗一下這裡的海鮮水產，勢留遺憾。據哥倫比亞廣播公司7月10日的一則專題電視報導，馬里蘭州漁民每年從海灣中捕撈到的水產價值可達將近6億美元，是地方經濟發展不可或卻的環節，自然也為我們這些老饕帶來佳餚。我們特地繞到切薩皮克灣北端的安納波里斯市，找到一家海鮮館，點了炸蝦和螃蟹肉餅等著名美食。那盆螃蟹肉餅居然全是由螃蟹身上剝下來的絲絲白肉，不摻任何假貨，上等的海上鮮味，吃得我們大呼過癮。

松樹頂上的禿鷹及其鳥巢。(圖為作者提供)

聲援海軍打陸軍

上菜前，注意到海鮮館屋頂垂下來一面長長的條幅，其上毫不隱諱地寫道：「聲援海軍，打敗陸軍。」（Support Navy, Beat Army）原來，地處安納波里斯的海軍官校美式足球 隊與地處紐約州的西點軍校陸軍足球隊是冤家對頭，每年年底必有一戰，乃足球界一大盛事，還曾吸引多位總統到場開球和觀戰。多年來兩強各有勝負，雙方球迷都狂熱地為自己的球隊鼓呼而不遺餘力。我問女服務員，「如果我是陸軍，看到你們這標語，情何以堪？」她給了我一個頗有外交意味的回答：「我們當然關愛和支持各個軍種，但講到足球比賽，我們不能不向著自己的海軍隊。」我想，這也許就是切薩皮克灣人的風格。切薩皮克灣的兩日度假確實不過癮，蓋因美國國慶日長周末在即，民宿早被預訂一空，羅伯特應允下次會給我們多保留幾天。即便是兩天的逗留也使我們有機會暫時擺脫疫情造成的極度困惑，欣賞到美麗迷人的海灣景色和風土人情，品嘗到鮮味濃郁的海灣蟹蝦，更首次嘗試操縱皮划艇，「到中流擊水，浪遏飛舟」，實是一次難忘的休閒經歷和一個難得的人生體驗。