防快樂缺氧 藥草料理助抗血栓

精油貼片貼近頸部，可增加個人防護力。（作者提供）

新冠肺炎 最近在台灣掀起風暴，在沒有足夠的疫苗前，人人自危，尤其傳出有不少個案並沒有明顯急喘的現象，發生到院前死亡或送醫驟逝，懷疑是「快樂缺氧」。研究表明，這類死亡病例可能與新冠肺炎會造成血栓合併造成肺栓塞、腦梗塞及深層靜脈血栓的情況導致。

有許多食材及藥草可以在居家避疫時，加入料理中，減少這種不正常的凝血；但先提醒各位讀者，如果有服用抗凝血劑者則不適用。

薑黃：薑黃含有薑黃素，具有抗發炎及抗凝血的功能，食用適量的咖哩有助血管功能，也可以在喝咖啡及濃湯時撒上少許的咖哩粉。

薑：薑是常用的去腥食材，它也含極微量的水楊酸，類似阿斯匹靈的效果，無論生薑或乾薑都有這樣的效果；但目前還不了解為何薑有這樣的保健功能。即使沒有疫情 ，吃薑對於預防血管老化及便祕都有很好的保健作用。

辣椒：辣椒跟薑一樣，也含有水楊酸，但一般人很難攝食大量辣椒，酌量使用天然辣椒調味即可。要注意的是，市售辣椒醬有很多調味過度，含有大量色素及防腐劑，沒有這些養生效果。

奧勒岡：又稱為牛至，是西餐常見的香料，具有獨特的辛辣味，含有高量的香芹酚；百里香也有香芹酚。新冠肺炎期間，歐美也有很多研究發現，奧勒岡精油能夠抑制血栓形成。建議民眾可以在料理西餐如烤雞腿或在吃Pizza時，可以撒上奧勒岡或百里香等香料。

如果是臥床者，可以使用奧勒岡精油及同樣具有抗凝血作用的永久花精油、岩玫瑰及乳香精油，這些精油平常主要用於化瘀及抗疤。可以混合這些精油加入嗅聞棒及嗅聞貼片給患者使用。

大蒜：大蒜是天然抗病毒及抗菌劑，也是「窮人的紫錐花」，有助提升免疫力，它具有類似抗血栓藥物的機轉，減少血管內的斑塊，所以有很多大蒜的保健食品宣稱預防腦梗塞及心臟梗塞。一般建議在進行手術前七至十天不宜服用大蒜的保健食品，以免影響凝血功能。民眾如果每天攝食一瓣蒜仍是安全的。

肉桂：事實上抗凝血劑華法林是從肉桂的黃樟素所萃取，使用肉桂時宜選擇斯理蘭卡肉桂，勿選中國肉桂，可以減少過量的致癌物黃樟素攝取，因中國肉桂的黃樟素成份較高，而過量的黃樟素會導致肝損害及癌症，所以使用少量的肉桂粉於料理及咖啡中就足夠。

除此，銀杏、維他命E及葡萄萃取物也都有抗凝血的作用，適度使用可以減少不當的過度凝血問題。

嗅聞精油 增防護力

我建議，疫情期間可以準備一個血氧儀或可以監測血氧的智能手表或手環，早晚測量，如果有下降至90%，除了儘速就醫，也可以給家人使用下列方法減少肺栓塞及其他血栓的併發症。

材料：

準備一個精油貼片（或嗅聞棒）

1ml 有機奧勒岡精油

5ml 有機永久花精油

2ml 有機冷杉精油（有助呼吸道暢通及免疫力提升）

2ml 有機岩玫瑰精油（也可以用乳香精油、CO2 薑根或薑黃精油）

10ml 精油瓶

方法：

將所有精油混合好倒入精油瓶，滴上1-2滴到精油貼片，貼在患者的衣物頸口，8-12小時再加入一次精油，貼片可以反覆使用，直到沒有黏性。這個方法適合小孩及臥床者，也適合經常出入公共場所及醫院、長照機構工作人員。

也可以將混合好的精油滴20-25滴入嗅聞棒，每次出入公共場所前後，放入兩側鼻孔深呼吸，兩側各20下。一個嗅聞棒最多可以用三個月，使用次數多時，可縮短使用間隔期間，再更換棉棒，加入新的精油。

英國芳療協會IFPA在疫情期曾製作大量嗅聞棒，送到前線給醫護人員，每人一支，增加個人的防護力。

（作者為RH(AHG), CA(NAHA)美國 註冊藥草師及英國美國註冊芳療師，美國藥草師協會AHG首位華人董事。）

註：所有內容為藥草教育，不做為個人診斷及處置之參考，若有疾病請與醫師及相關藥草專業人員諮詢。