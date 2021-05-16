槐花入饌 菜餚可口似藥膳

一樹白色槐花。

每年4月初，我所處的加州 沙加緬度（Sacramento）地區，在馬路邊、河堤旁，遠遠地可以看到掛在高高槐樹上的槐花。走近樹旁，陣陣花香撲鼻而來。想到又可以吃到別具風味的美食啦。

採下的新鮮槐花。

我們這一帶的槐樹叫黑槐（Black Locust），又叫「刺槐」。因為它在樹葉基部長有小刺，被扎到還蠻痛的，據說還曾經被當作釘子來用。刺槐原產於美國 東部，後來擴散到其他48州。目前，因為人類的搬運與種植，已散布到印度、巴基斯坦、澳洲、加拿大、中國 、歐洲、非州及南美。槐樹一般可長到40到100英呎高，樹幹直徑約2到4英呎。有的老樹可長到170英呎高，樹幹超過5英呎粗。

它是一種非常挺直而高的落葉喬木，一般種來遮蔭，或種來賞花；種在河堤上，可防止土壤流失。如果想種槐樹，你只要有足夠的空間，日曬充分就可以了。它們非常容易種，對土質要求不高，耐旱。它們還可改進土質，把空氣中的氮分解到土裡；但是，它也是一種侵犯性的樹，根會到處亂竄，而且花開後的豆夾，種子會到處播撒。

紫紅色的槐花。

槐樹通常很能開花，每到4月初，它就開始開一串串約4-8英吋長乳白色的穗狀花序，像是樹形紫藤，能開滿一樹樹的花，花香如百荷，清爽好聞。它們甚至有開紫紅色，粉紅色花的槐樹，十分美麗。

中國早在兩、三千年以前就已經種植槐樹了，所謂的「中國槐」，在最早的地理著作《山海經》裡，就有「首山其木多槐，條谷之山，其木多槐、桐」的記載。槐花，中藥稱「槐米花」，是一種清涼的收斂止血藥，還可降血壓。槐花清新甘甜，可用來做出好幾樣可口的菜餚。將槐花入饌，實似藥膳，確有一舉數得的功效。

槐花酒釀芝麻湯圓。

把槐花採回來之後，裝入塑膠袋，放進冰箱冷藏，可維持約兩周以上。接下來就是想「花」招，看怎麼去吃它，煎炒蒸炸，與海鮮肉類搭配都可。槐花可生吃，與生菜、水果番茄當沙拉吃。最快的作法是「槐花炒蛋」，打幾個蛋，加入蔥鹽，快炒就可上桌；或是槐花蒸蛋，也十分可口。又可拿它包餃子、餛飩，打湯，做魚丸，燜飯等等。我把它加入酒釀芝麻湯圓裡，真是香甜無比。