藥草養生術／野地也有救命藥

英國雛菊。（圖作者提供）

最近我所在的美國 西北部，繁花似錦，美不勝收，但也有些人因為花粉而過敏 鼻塞，住家的後院的野草野花也在此時開始冒頭，很多人可能一看到草地上冒出一些不認識的野草（雜草）就急著使用農藥及除草劑。

事實上，各州政府都不鼓勵使用除草劑進行野草控制，因為這些除草劑或農藥最後會流入地下水，會污染土地，增加淨水場的工作負擔。所以認識這些野草的功能，或許你會發現野草的價值。以下分別介紹春季常見的後院野草。

黑莓葉 治喉嚨痛、嘴巴潰瘍

黑莓。（圖作者提供）

黑莓葉（Black Berry）：帶刺的黑莓葉真的不受園藝家及家有幼兒的家庭喜愛，而且很難斬草除根，常常挖了又生，但是黑莓葉跟我們藥草師常用的覆盆子葉很像，具有收斂的功能，可以用於喉嚨痛、牙齦及嘴部潰瘍；同時它的葉子富含維他命C、水解單寧酸及類黃酮，可以用於拉肚子及腸胃發炎不舒服使用。

英國 雛菊 美白、治皮膚癢

英國雛菊（English Daisy）：這種白色的小菊，葉子起初跟蒲公英很像，其實它的葉子周圍比較圓滑比較沒有鋸齒狀，花朵的枝莖很短，幾乎跟草坪齊高，它生長不快，通常會等到開花才發現它的存在，它的根部極深，跟蒲公英差不多，所以不是很好挖除。化妝品界萃取它的花朵中「左旋熊果素」用於美白及肌膚鬆弛，你可以採收花瓣洗淨後加入沙拉中貼綴，它的葉子十分利尿，喝完後會很快想上廁所；可以煮成茶喝，有消除毒素及淨化血液；適合常吃藥及外食的人，尤其是痛風及尿酸高者。

皮膚如有傷口，它的葉子搗碎可以外敷在傷口及皮膚癢的地方約十分鐘。

紫色蕁麻 抗過敏、緩瀉

紫色蕁麻。（圖作者提供）

紫色蕁麻（Dead Nettle）：這植物在又稱「死蕁麻」，但跟一般藥草師慣用的蕁麻不同的是，紫色蕁麻葉子較小，沒有會造成過敏的毛刺，同時紫色蕁麻葉子頂端會有紫色的葉子，5月時就開小小的紫花，即使不理它，到夏天就會自己沈寂，來年就會自己長回來，它也是覆蓋植物，可以種在邊坡及土壤營養度低的坡地。

紫色蕁麻葉具有抗過敏、收歛及緩瀉劑效果，葉子可以做成青醬及綠拿鐵（精力湯），同時也可以將它的葉子與香蜂草共同煮成茶汁，可以緩解花粉過敏的不舒服。2007年土耳其研究也發現紫色蕁麻具有抗大腸桿菌O157的作用。外用於可以用於瘀青及燙傷；它對於結石及止血也效果很好，如果流鼻血時，可以將葉子搗碎再塞入鼻腔。

蒲公英 抗癌、護肝胃

蒲公英。（圖作者提供）

蒲公英（Dandelion）：蒲公英可以算是辨識度很高的雜草，但我在台灣時卻很難找到，還要向特殊的園藝店才能買到。蒲公英在北美生命力旺盛，它的種籽又稱為「許願花」，很多小朋友喜歡吹它的種籽，讓願望隨著蒲公英種籽飄向遠方。

蒲公英的功能很多，從皮膚、肝膽腸胃及胰臟都有保護功能，甚至有些基礎研究有抗癌的作用；皮膚不好的人、脂肪肝及膽結石者都可以使用蒲公英，但膽道阻塞者禁用。

我通常將葉子做成生菜點綴，因為味道極苦，我會加入新鮮的柑橘、香蕉及果核混合，能夠調合蒲公英的苦味。

豬殃殃 利尿、抗結石

豬殃殃。（圖作者提供）

豬殃殃（Cleavers）：這個植物又叫「乞丐草」，但黏在衣服及鞋上，常在後院陰暗處長出，中世紀的人們常用於料理，是一種家常蔬菜。它具有利尿抗結石功能，同時也是腎臟發炎、骨盆腔發炎及腺體不平衡常用的香草，這個香草只有新鮮時使用才有效果，有人用它做成湯及快炒，一旦乾燥後效果就大打折，所以用不完時，我會製成花草精來備存。較特別的是它的種籽乾燥磨粉後，有人做為咖啡使用。

（作者為美國認證臨床藥草師及英美臨床芳療師RH（ AHG），CA， 美國藥草師協會AHG董事）

註：所有內容為藥草教育，不做為個人診斷及處置之參考，若有疾病請與醫師及相關藥草專業人員諮詢。