藥草 可舒緩打疫苗後不適

海邊的歐蓍草。（圖為作者提供）

目前美國 各地都如火如荼加緊施打新冠肺炎疫苗 ，據估計到4月底可能有2億人施打過一次疫苗，社群媒體 中也有很多人分享自己的接種經驗，有些人看到他人打疫苗後有發燒、局部痠痛及極度疲勞等現象，心生疑慮，對於是否接種疫苗裹足不前。

我自己跟感染科主任退休的先生也在3月中旬施打第一劑輝瑞Pfizer疫苗，先生當晚洗澡時覺得手臂很難舉起，我是大概施打1小時後覺得有點微燒，大約發燒至37.7℃，我使用以下一些藥草方式來緩和這些不適；先生沒有發燒，隔天痠痛就消失。我大概當晚燒退了，隔天兩人生活都正常。

塗抹藥油 緩解痠痛

大部分的人都是在打第二劑時症狀特別明顯，有些人甚至無法工作，所以我建議可以在接種前做好以下工作。

首先可以準備好含有聖約翰草浸泡油及山金車浸泡油的油膏，在施打後塗在打針處周圍，能夠緩解痠痛及腫脹感；山金車生長在高山，花朵類似向日葵，目前是保育植物，美國幾乎已沒有野生種，目前只有人工孕育。有研究發現山金車有類似非類固醇消炎止痛藥（NSAID）的功能，但卻沒有NSAID可能造成皮膚過敏及胃腸不適的副作用，市面藥局很多消炎止痛藥大都屬於這類藥物。

2007年風濕病期刊Rheumatology International報導，對204位患有手部關節炎的患者進行雙盲研究，分別給予Ibuprofen（一種NSAID）凝膠劑及山金車外用製劑，受測者及研究人員都不知道那些人給予NSAID或山金車，經過21天後發現，患者的疼痛程度及手指的活動，使用山金車者的效果跟用藥物是一樣的，相關研究也發現如果患者有服用NSAID，山金車不會造成交互作用。

提醒大家的是，市面山金車的製劑成分差異很大，有些只有3-5%，同時另有一種是順勢療法的內服糖球。我比較建議局部疼痛使用油膏劑型，可以2-3小時擦一次；而非內服訊息糖球。

備好茶飲 以防發燒

接種前同時可以準備歐蓍草、綠薄荷及接骨木花等三種藥草來沖泡茶飲。美國各地幾乎都可以看到歐蓍草，從海邊及高山都有歐蓍草的足跡，它是生命頑強的藥草植物，製作的藥草茶及花草精可以用於止血、改善痔瘡及靜脈曲張。我最常用於退燒、泌尿道感染及子宮肌瘤與經血過多，它能夠幫助身體發汗及減輕退燒，冬天會手腳冰冷的人喝了也會覺得手腳溫暖。

相傳薄荷的命名由來，是希臘負責掌管春天的女神因為嫉妒，把一個名叫Minthe仙女變成薄荷。薄荷種類有上百種，可以選擇胡椒薄荷或綠薄荷，因為歐蓍草是苦味藥草，薄荷可以沖淡苦味，讓茶飲變得更好喝。同時薄荷有輕微的退燒作用，若有腹痛脹氣也是可以透過薄荷來達到緩和，它也作用於神經系統，對於比較神經質及焦慮的人，打針後可以喝薄荷茶比較不會緊張，緩和情緒。

美國很多有機店常可見到接骨木花及果實產品，甚至有接骨木果的果汁，接骨木果已證實可以抵抗病毒入侵呼吸道，主要用於感冒及流感。從去年疫情起，我家都備用一瓶接骨木果固態糖漿，這種糖漿是利用傳統的花草精方式製成，再用蒸餾方式去除酒精，所以濃度比一般的糖漿濃，可以使用較少的量。當覺得喉嚨或呼吸道不適，好像快感冒時，就可以使用接骨木果糖漿，不過美國最近有研究發現市面的接骨木果糖漿，有一成產品裡面沒有接骨果成分，只是黑米製成的糖漿；除此接骨木花對出油的皮膚也有幫助。

材料：

歐蓍草50g

接骨木花50g

綠薄荷40g

使用方式：

將三種花草混合後，每次取用一大匙與250ml開水沖泡，浸泡15分鐘後飲用，每天飲用三至四杯。

（作者為RH(AHG), CA(NAHA)美國註冊藥草師及英國美國註冊芳療師，美國藥草師協會AHG首位華人董事。）

（註：所有內容為藥草教育，不做為個人診斷及處置之參考，若有疾病請與醫師及相關藥草專業人員諮詢。）