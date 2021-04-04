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神奇冰雕塑 大自然的鬼斧神工

飛雪
熱烈的雙人舞。（圖為作者提供）
熱烈的雙人舞。（圖為作者提供）

無意間發現雪成了冰，會形成微小的各種各樣新奇的雕塑，像英國詩人威廉·布萊克帶著禪意說的《一沙一世界，一花一天堂》，我為之神魂顛倒，於是像探寶人，穿上厚厚的防寒服，戴上遮耳雪帽和手套，到外面發掘大自然的傑作。我低著頭邊走邊看，因為那些雕像非常非常小，大的幾釐米，小的僅一毫米，一不小心就錯過了，所以必須集中精力，從不同角度觀察，才能發現那些隱藏的小精靈。

玲瓏的小鳥。（圖為作者提供）
玲瓏的小鳥。（圖為作者提供）

玲瓏「小鳥」站樹枝

朔風凜冽，我忽然發現一隻玲瓏的「小鳥」！兩條細腿站在樹枝上，冰晶玉潔，彷佛等待春天的到來！我高興極了，毫不猶豫趴在地面，調整相機，鏡頭對準目標，按下了快門。爬起來，撣掉衣服上的雪，繼續尋尋覓覓。

咆哮的老虎。（圖為作者提供）
咆哮的老虎。（圖為作者提供）

大地漫漫，潔白的耀眼，沒戴墨鏡，我的眼睛被刺的幾乎睜不開，時不時要抬頭看看周圍，讓眼睛休息一下。那不是一隻「老虎」嗎？只見它雄踞山峰之巔，揚起高傲的頭，張嘴咆哮，我彷佛聽見那轟隆聲，震徹雲霄。拍照時我屏住呼吸，生怕一吐氣老虎融化了。手凍僵了按不動快門，插在衣服裡暖和一會兒。

出水芙蓉維納斯。（圖為作者提供）
出水芙蓉維納斯。（圖為作者提供）

陸續發現了雄偉的蒼鷹，矯健的駿馬，憨厚的圓豬，玲瓏的珠寶，高雅的維納斯，神奇的蘑菇，瘋狂的雙人舞……還有的形狀完全超出了我們的想像，那種奇特，那種美麗，難以用語言表達出來。人類創造不出來這般巧妙的藝術，只有大自然的鬼斧神工才有那麼高的境界，就像只有大自然才能創造出人類。

沉沉的思想者。（圖為作者提供）
沉沉的思想者。（圖為作者提供）
神奇的蘑菇。（圖為作者提供）
神奇的蘑菇。（圖為作者提供）

《思想者》低頭冥想

我邊走邊思考。在一個景像前停下，這個雕像好像在什麼地方見到過，想來想去，哦，原來是羅丹的《思想者》雕塑的頭部！一個男子低頭冥想，也許他正在解決一道數學難題，也許他正在構思一幅畫卷，也許他在想念遠方的親友，也許他在回憶以往的時光。他頭腦中的血液在一條條血管中奔騰，肌肉緊張的顫抖，一顆顆細胞最大限度的張弛，骨骼用力支撐著繁忙的功能，電流從一處流向另一處，各種液體相互交流，病毒隱藏在細胞中……，還有很多不可解釋的謎團在運行，一個不可思議的世界展現在我面前，我簡直被震懾了。

千奇百怪，不可言狀。（圖為作者提供）
千奇百怪，不可言狀。（圖為作者提供）

恍然覺得悟到了什麼，老天爺觀看我們不是也像我看微雪雕一樣嗎？ 大自然告訴我們，比起宇宙的浩瀚無邊，以及它那瑰麗多彩的顯現，人類只是在一個小得不能再小的空間，存在了短的不能再短的一瞬間。不要自以為是，不要為了自私的利益去爭去搶去殺，留些寶貴的時間去欣賞周圍的美麗，感謝上蒼的賜予，做些有利自然環境的事，為了生我養我的地球，為了子孫後代。

柔美偏愛冷霜堅。（圖為作者提供）
柔美偏愛冷霜堅。（圖為作者提供）

這些圖片沒有做任何修飾，僅調整了明暗度，讓大自然的傑作原原本本展現在出來。

貓咪眤人。（圖為作者提供）
貓咪眤人。（圖為作者提供）

雕塑 威廉 肌肉

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